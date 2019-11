Edmundo Rosinelli

erosinelli@laprensaaustral.cl

Llevar el mismo nombre del abuelo y del padre, y el del tío en segundo lugar, debe conllevar una responsabilidad y carga emocional muy grande.

Bien lo sabe Andrés Nicolás Pivcevic Cortese, heredero de esa carga emocional que recuerda a su abuelo Andrés Pivcevic Martinovic; a su padre Andrés Pivcevic Rajcevic y al tío Nicolás Pivcevic Rajcevic.

Andrés, aunque casi todos lo ubican por Nicolás, es ingeniero civil industrial y piloto comercial de helicóptero. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Grupo Dap, y trabaja junto a sus hermanas.

Tania es ingeniero comercial, y está a cargo de todo el área marketing y comercialización. Andrea es abogada, fiscal de la empresa y Daniela es médico, “ella nos saca de todos los problemas”, bromea.

Estallido social

La calidad humana y sentido social que guió la vida del fallecido Andrés Piv-cevic, fue una de las principales herencias que dejó a sus hijos.

Hace tres meses que partió y es un dolor muy difícil de asumir, confesó el hijo.

Consultado por el reciente estallido social en Chile, Nicolás parte solidarizando con las demandas de la gente.

“No creo que ningún chileno no se dé cuenta que efectivamente hay una disparidad total en la distribución de ingresos de este país, y es responsabilidad de todos nosotros que eso cambie. Pero al mismo tiempo repudio todos los actos vandálicos, que para mí no son más que un aprovechamiento de una masa muy pequeña, pero que le causa un daño enorme a la región”.

“Nosotros lo vivimos en carne propia. No con nuestro flujo de turistas actualmente, pero sí con grandes inversionistas que estaban interesados en venir a la Región de Magallanes y todo el archipiélago sur, y congelaron su interés en la zona, debido a los desórdenes. Cuando a nosotros nos ven internacionalmente como un país violento, es el peor daño que se le puede hacer al crecimiento económico, que además es lo que sustenta la estabilidad no sólo de toda la población, sino que del crecimiento económico, por lo tanto es un daño enorme y lamentable. Creo que de algún modo debe procurarse no volver a llegar a este tipo de instancias, porque si una ventaja teníamos internacionalmente era la de ser un país serio, ordenado y no violento. Lo sucedido lamentablemente nos deja a nivel de países muchos más desordenados y eso espanta la inversión extranjera”.

Buque

A bordo del buque Betanzos, atracado al muelle Prat, se realizó ayer en la mañana una actividad de prensa. La nave la incorporó Dap a sus maniobras logísticas antárticas hace tres años.

“La ocupamos para mantenimiento y preparación, así que sería el inicio de nuestra temporada 2019-2020”, comentó a propósito de la misión que cumplió la nave con efectivos militares que permanecieron 40 días en trabajo de desminado en isla Deceit.

“Este es un buque de propiedad de la empresa Dap, que adquirimos para poder asegurar la logística antártica y actividad aérea, para nuestras necesidades logísticas en isla Rey Jorge”.

No sólo tienen que transportar combustible, sino que además los helicópteros. “Además, a contar de este año, estamos en un programa muy interesante en combinación con la empresa Rembre de reciclaje industrial, para sacar todo lo que es basura, orgánica y no orgánica desde la Antártica”.

Con la certificación respectiva pueden posteriormente disponer el traslado al resto del país y procesar todos los escombros.

“Este buque opera con una tripulación de 18 personas, más otras cuatro o cinco cuando vamos con helicóptero. Tiene capacidad para 32 pasajeros, con acomodaciones bastante acorde al tipo de actividad que se desarrolla”, destacó Nicolás.

Viajes

Generalmente viajan entre octubre y marzo a la Antártica, y aunque las salidas dependen de los requerimientos, aproximadamente realizan entre cuatro a cinco entradas al continente blanco. “Este año van a ser menos, pero es porque tenemos nuestros clientes que vuelan a la Antártica y se embarcan allá. Pero de repente hay alguna actividad logística que requiere regresar para cargar contenedores, combustible, pero en la medida que no sea necesario los transportamos en avión”.

Magellan Explorer

Como Dap están en el grupo Antárctica21, que invirtió US$50 millones en la construcción de la nave Magellan Explorer, un moderno transporte construido en Chile que tiene previsto su primer zarpe comercial para fines de este mes.

“Ese es un emprendimiento del cual nosotros somos parte con otros socios locales, y además proveemos de servicios de transporte aéreo del aerocrucero. Pero eso es un segmento completamente diferente. Es un turismo de alto nivel, con un barco recientemente construido en Chile. Estamos muy orgullosos de las capacidades técnicas que se demostraron en nuestro país y ahora partimos con la primera temporada. Hasta el momento contentos con los resultados: los clientes están, la máquina está, y ahora que nos acompañe el viento nomás”.

A la hora de hablar de su padre y del rol que cumplió en la empresa familiar, recordó a su abuelo, Domingo Andrés Pivcevic, como el iniciador. “Es una empresa totalmente familiar y mi padre ciertamente fue parte de todo esto. Hasta sus últimos días estuvo vinculado, y con su característica y emoción que le ponía a todos sus proyectos, para él sería un orgullo seguir viendo cómo en familia trabajamos y desarrollamos las ideas que discutimos tantas veces, entre asados, comidas familiares, así que quiero creer que en alguna parte está por ahí disfrutando lo que estamos haciendo”.

Nicolás está casado con Paulina Puelma, y son padres de dos hijos: Zdenka (12) y Yanko (8).