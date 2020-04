Marcelo Canobra, directivo de la Corporación de Fomento de la Producción en Magallanes, se refirió a la carta que envió el ahora ex jefe de Administración y Control de Gestión, Alejandro Goich, al intendente José Fernández, para que intercediera en su despido de la corporación por ser un acto “arbitrario e injustificado.

El director regional de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Marcelo Canobra, se refirió a la carta que envió el ahora ex jefe de Administración y Control de Gestión, Alejandro Goich, al intendente de Magallanes, José Fernández, para que intercediera en su despido de la corporación.

En la misiva, Goich le pide a la primera autoridad regional que se reconsiderara su desvinculación, ya que, según él, era un “acto injustificado y arbitrario, por parte de Canobra.

El aludido, conversó con La Prensa Austral y aclaró que “nosotros seguimos todos los protocolos y los procedimientos internos y por eso mismo no podemos entrar en detalle de cuáles son las causas de los despidos, pero fue argumentado y respaldado por la gerencia de Corfo en todas las instancias”.

Además, Marcelo Canobra agregó: “Cumplimos y nos ceñimos estrictamente a lo que indica la normativa interna de Corfo”.

– Goich alude a un despido injustificado. Además, en la carta que le entregó al intendente Fernández pide que se reconsidere esta decisión ¿Es eso factible?

– “No voy a entrar en detalle de cuáles son los motivos, pero fueron bien respaldados y aceptados, por lo tanto no es factible que se reconsidere esta decisión. Es imposible que eso ocurra”.

El director de la Corfo aclaró, además, que “vamos a esperar los protocolos, esperaremos que la denuncia en Contraloría siga su curso y responderemos en esos ámbitos, pero hay cosas que tienen que ver con aspectos que pueden afectar a las personas, por eso prefiero no entrar en detalles del porqué ocurrieron estos despidos”.

– ¿Desde cuando que este proceso se llevó adelante?

-“Esto fue hace tiempo, la desvinculación se produjo en enero y era un proceso que venía hace mucho tiempo atrás, no fue algo sorpresivo. Esto tiene que ver con un procedimiento de evaluación de desempeño y apunta a que hay que tomar decisiones. Tuvimos que actuar como dice el procedimiento solamente y creo que hicimos todo como lo indica el reglamento y esa es nuestra defensa”.