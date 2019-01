Cogler responde a afirmación de Bianchi sobre eventual salida del cargo de intendenta Castañón: “No existen llamadas para personas privilegiadas en la región”

“Nunca he sentido que la oposición esté en segunda línea conmigo. Han sido muy duros”, señaló el gobernador provincial de Magallanes.

“Con estudios en ingeniería comercial, en la Universidad Tecnológica de Chile. Con vasta experiencia en la administración pública, ejerciendo funciones en el ámbito municipal y estatal, como coordinador territorial de la gobernación de Ultima Esperanza y jefe de gabinete en la intendencia regional de Magallanes. Ex candidato a diputado”.

La anterior es la presentación del gobernador Nicolás Cogler Galindo que aparece en la página web de la gobernación provincial de Magallanes.

Confiesa que desde el día uno se ha sentido bien en el cargo, el cual tomó con la responsabilidad que corresponde. “Lo he disfrutado y la sensación que tengo es que la ciudadanía lo ha notado”, dijo Cogler en entrevista con La Prensa Austral.

En el cargo ha tenido la posibilidad de desarrollarse en distintas aristas. “Hemos tomado esta gobernación que hacía actividades para 300 ó 400 personas y ahora son para miles de personas”.

Destacó los Gobierno en Terreno, el repotenciamiento de la OPD; las fiscalizaciones, al menos una vez al mes, a locales nocturnos y el monitoreo a la cuenca del río de las Minas. Sobre esto último destacó la implementación de un proyecto con Sernageomin que entregará información real e inmediata desde la parte alta hasta la desembocadura.

– ¿Qué fue lo más difícil al asumir el cargo?

– “El tema político, más que el trabajo en sí. El trabajo se puede tolerar y, si es necesario quedarse más horas, se hace, pero, en cuanto a lo político, los rumores y el área chica de la política, dada por la fauna local política, creo que eso ha generado más roces que la pega en sí. Ese manejo político ha sido difícil”.

– Ya que tocó el tema político, se percibe mucho fuego amigo, porque la oposición ha estado en segunda línea.

– “Nunca he sentido que la oposición esté en segunda línea conmigo, han sido muy duros. Incluso, en muchas oportunidades se han presentado opiniones que ha tenido la ex gobernadora como oposición y representantes del mismo partido que ella representa. Ahí hemos tenido un rol de oposición tremendo.

“Ahora, si bien pueden haber críticas de personas del mismo sector, creo que la derecha siempre ha tratado de ser más autoflagelante y culposa, no sé si será por lo católico que pueden ser, pero sí se han notado muchísimo más culposos en algún minuto”.

– ¿Fue incómodo para usted encontrarse con la ex gobernadora Paola Fernández en la inauguración del Centro de Día, donde entiendo es la administradora, cuando vino el Presidente Piñera?

– “Para nada. Le deseo lo mejor a ella y al trabajo que pueda realizar dentro del lugar donde se encuentra ahora, en beneficio de los adultos mayores. Yo espero que a la ex gobernadora le vaya muy bien en esto y que, por cierto, pueda hacer un trabajo que beneficie a los adultos mayores”.

– ¿Cómo ha sido el trabajo en el Servicio de Extranjería?

– “La Ley de Migración aprobada por la Cámara y que está en la tramitación final nos ha permitido ordenar la casa, sobre todo por el nivel de migración que hemos tenido”.

En este punto, Cogler entregó un mensaje a los migrantes: “Decirles que los vamos a recibir con las puertas abiertas a todos aquellos que vengan a emprender negocios y buscar nuevos horizontes. Pero aquellos que vienen a cometer delitos y faltar a las leyes y normas que nosotros tenemos, van a tener las puertas cerradas y hemos sido bastante claros. Por lo mismo, iniciamos un proceso de regulación, al que se acogieron más de 80 personas. Muchos ingresaron por pasos no habilitados o bien se quedaron en la región cuando venían en calidad de turistas”.

Hay más de 4.500 personas migrantes en nuestra región. “La mitad son argentinos, de República Dominicana, Colombia y luego Venezuela, para que no crean que es una ola de extranjeros que decidieron venir a Magallanes. Son números acotados.

“Y la mayor cantidad de delitos lo siguen cometiendo los chilenos versus los extranjeros, donde menos del uno por ciento son cometidos por extranjeros”, dijo.

Política

– ¿Cómo toma la ola de rumores con la eventual salida del cargo de la intendenta?

– “Es un ola de rumores sólo acá en la región y algunos medios de comunicación se han hecho eco de estos rumores, sin una fuente cierta. Incluso hace algunos días se citaba una inminente destitución y eso no ha ocurrido, ella sigue trabajando como el primer día. Todos estamos sometidos a constantes evaluaciones y cualquier decisión será comunicada en su minuto”.

– Usted siempre está ligado a La Moneda. ¿Allá no ha escuchado nada de que vaya a haber un eventual cambio?

– “Es una atribución del Presidente y somos autoridades designadas y será el propio Presidente quien lo decida”.

– ¿No le parecen curiosas las declaraciones del alcalde (en El Mercurio)?

– “Nadie puede desconocer la cercanía con el Presidente de la República y con varios de los ministros que hoy están en sus cargos. Por eso, las opiniones del alcalde van a tener siempre ese peso político importante, que están dentro de ese ámbito y son opiniones del alcalde y no puedo hacerme cargo de ellas”.

– Respecto a usted, ¿sabe o le han dicho algo de ser alejado del cargo?

– “¡Para nada!”

– La ex gobernadora Gloria Vilicic, de las filas de RN, dijo que a la intendenta la dejaron sola. ¿Lo comparte ?

– “Lo que uno espera, especialmente de quienes están dentro de la política, es que puedan contribuir siendo líderes positivos. No negativos y que entren en divisiones. Yo espero que dentro del mundo político, o quienes representamos una nueva forma de hacer política, sea en base a la construcción, más que a la destrucción”.

– El senador Carlos Bianchi confirmó que la salida de María Teresa Castañón del cargo de intendenta es inminente, al igual que dos gobernadores y algunos seremis, y señaló que fue contactado por La Moneda.

– “El Presidente ha sido muy claro y también la ministra Cecilia Pérez: los cambios no se anuncian, se hacen. Difícilmente podría alguien recibir una llamada especial o tener una consideración especial si no es la primera autoridad regional y es, por lo mismo, que el Presidente de la República ha sido muy claro, en que los cambios se hacen y no se anuncian”

– En este caso, ¿desmiente al senador?

– “Creo que no existen llamadas para personas privilegiadas en la región. La primera autoridad es María Teresa Castañón y ella siempre ha sido muy enfática en decir que ella se encuentra trabajando igual que el primer día”.