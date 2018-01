No habrá chilenos en la expedición antártica de Greenpeace

Diego Fernández Alderete

Durante estos días, los tripulantes del Arctic Sunrise (uno de los cuatro barcos de Greenpeace que es conocido como “la lavadora”, puesto que es uno de los que más se mueven por el oleaje y que además tiene la característica de ser un rompehielos), están afinando los últimos detalles en el muelle Mardones, donde se preparan minuciosamente para zarpar con destino a la Antártica el próximo viernes. Cabe mencionar, que la partida del buque estaba previsto para el jueves, sin embargo, el retraso en la llegada de los submarinos hizo extender a un día más la salida.

Tal acontecimiento estará marcado por un hecho histórico, el cual es que por primera vez el ser humano se sumergirá en las difíciles aguas del mar de Weddell. Dicha travesía tiene como objetivo analizar con detalle lo necesario para que esta zona del mundo sea considerada para la creación de un santuario antártico, para defenderlo así de la amenaza de las pesqueras, la contaminación ambiental y el calentamiento global.

Así lo detalló el vocero de la campaña antártica en Chile, Mauricio Ceballos, quien destacó que “existe la propuesta de crear este santuario marino así como ya se han creado algunos otros. Sería el más grande de todos y que tiene una particularidad porque es el lugar con la mayor cantidad de krill que es la base alimenticia de todas las especies de la zona y para poder generar este consenso que deben tener los países que conforman la comisión, hay que entregar evidencias y pruebas del ecosistema del lugar, sobre todo teniendo en cuenta que es poco explorado en una superficie muy vasta y no se han contado con medios avanzados para investigar que es lo que pretendemos hacer ahora”.

En cuanto a las amenazas, Ceballos enfatizó en el hecho que “se va a enfocar la investigación en las principales tres amenazas que hay en este ecosistema, que tiene que ver con el calentamiento global que ha generado el derretimiento de varias superficies de hielo alterando todo el ecosistema; también con la presencia de polución proveniente de otras partes del mundo, que se aglutinan en lugares tan alejados como este y también el tema de la sobrepesca que es una amenaza a futuro, que si no se logra con el santuario, va a afectar completamente este lugar”.

Los tripulantes

La misión se hará en tres fases. La primera en enero, la segunda en febrero y la última ya en el mes de marzo. De acuerdo a información propiciada por Greenpeace, ningún chileno será parte de la aventura. El primer oficial de la expedición es el español Fernando Romo Martín, quien detalló que “la expedición va a partir de Punta Arenas y empezamos el día 12. Somos 36 tripulantes en total, la mitad es lo que es la tripulación del barco y la otra mitad son científicos y algunos periodistas. Vamos a tener los miembros de Greenpeace, tenemos 2 científicos, una científica externa de EE.UU. También hay dos pilotos de submarinos, tres técnicos de submarinos y luego una serie de fotógrafos y dos miembros de la BBC”. Igualmente, para él este viaje tiene una relevancia para el futuro de esta zona antártica, ya que “es muy importante porque va a ser la reserva más grande del mundo de aguas internacionales en la Antártica y es trascendente para lo que es la defensa de las zonas marinas donde hay pingüinos, focas y ballenas; también es muy importante por el krill. Como sabemos es relevante para el estado de salud de los océanos y ahora mismo hay toda una presión pesquera en las zonas antárticas. Con esta reserva marina se evita la pesca del krill en esas zonas”.

Como ya se había mencionado con anterioridad, no habrán chilenos en la expedición, pero sí profesionales de diversos lugares del mundo. Como es el caso del voluntario Elmer Vestidas de Filipinas, quien aparte de ser su primera vez en el continente blanco, se mostró emocionado por este viaje y con ganas de que llegue el viernes para cumplir uno de sus sueños de toda la vida: pisar la Antártica. “Además el hecho de ser filipino lo hace especial, para mí es un sueño porque es la primera oportunidad que tengo de viajar allá y soy un agradecido por tener esta oportunidad de ser parte de un hecho tan importante”, comentó.