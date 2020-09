“No hay fecha establecida para licitación de terrenos en el sector del río Serrano”

– Licitaciones en el lugar han provocado polémicas en el pasado.

Aún no está establecida una fecha para la licitación de las 10,3 hectáreas que se subastarán en el sector del río Serrano, ubicado adyacente al Parque Nacional Torres del Paine.

El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, junto al ministro de Economía, Lucas Palacios, y los subsecretarios de Bienes Nacionales, Alvaro Pillado, y de Desarrollo Regional, Juan Manuel Masferrer, informaron en la tercera semana de agosto sobre el Plan de Licitaciones 2020 de Bienes Nacionales que buscaría reactivar la economía del país, poniendo a disposición 114 inmuebles fiscales de una cartera de 500, los que recaudarán en un año 1.377.320 UF. Entre ellos se encuentran dos nuevos sectores de río Serrano que suman una superficie total de 10,3 hectáreas para fines turísticos y de conservación.

Al respecto, el gobernador Raúl Suazo manifestó que “de acuerdo a lo informado a nivel regional existe un alto interés de parte de empresarios y emprendedores dispuestos a desarrollar el lugar, lo que es muy efectivo porque está a las puertas de la Octava Maravilla del Mundo”. Aclaró que “consultada la seremi de Bienes Nacionales no hay fecha aún para el llamado a licitación de estos macrolotes”.

Entre los fundamentos para esta licitación se encuentra su contribución a la descentralización del país, generando actividades productivas y crecimiento en la región. Además, el gobierno regional recibirá beneficios económicos directos, obteniendo un 65% de los ingresos recibidos por la venta de los predios y la concretización de proyectos turísticos de mediana o gran envergadura en el lugar.

Polémica histórica

En el lugar se comenzaron a entregar en la década del 90 concesiones y posteriormente ventas de terrenos donde se levantó una serie de edificaciones destinadas al hospedaje y hotelería.

Lo anterior se realizó sin un estudio previo, por lo que luego de ello se detuvo el proceso con el fin de ordenar dicho territorio que crecía en forma desreglamentada.

De ese modo se llegó al año 2008 cuando se creó una seccional que cuenta con una serie de normas que deben cumplir quienes tienen edificaciones en el lugar. Sin embargo, la venta de terrenos en ese sector siempre ha estado en el “ojo del huracán”.

En el año 2016 se produjo un gran malestar de parte de las autoridades municipales de Torres del Paine por el anuncio de nuevas concesiones de terrenos, aunque en aquella ocasión -a diferencia de ahora- éstos no se encontraban dentro del Plan Seccional.

En esta oportunidad se trata de dos lotes en el Macrolote 4 y un paño en el Macrolote 1.

No obstante, hasta el momento a nivel comunal no existe ninguna información sobre cómo se desarrollará este proceso. No contando con información sobre fechas y montos, entre otros antecedentes.

En su momento, sin embargo, las autoridades municipales de Torres del Paine propusieron a la seremi de Bienes Nacionales realizar una oferta progresiva de inmuebles, efectuando una licitación de los macrolotes por etapas. En el lugar próximamente se busca contar con más infraestructura y desarrollo aparejado con la actualización del Plan Seccional.