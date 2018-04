“No le podemos fallar a nadie, pero si hay alguien precisamente a quienes no le podemos fallar es a los niños”

– Fabián Mella se refirió a los problemas que enfrentan los niños con vulneración de derecho y dijo que no se

los podía desarraigar porque la familia cumplía un rol fundamental.

Esta semana Fabián Mella, abogado de la Universidad Diego Portales, asumió como nuevo seremi de Justicia y, en entrevista con este medio, se refirió a sus primeros días en el cargo y a sus principales desafíos en la cartera, donde la infancia de Magallanes tendrá un rol principal.

Ya en su primera jornada, el profesional concretó una reunión con el director regional subrogante del Servicio Nacional de Menores (Sename), Mario Miranda, dado el carácter urgente asignado por el actual gobierno al tema de la infancia. Aquella visita a sus instalaciones le permitió imponerse de la situación actual del servicio y prioridades a nivel regional, junto con recorrer sus dependencias y dialogar con los funcionarios. También hizo lo propio con los directores de Gendarmería, del Servicio Médico Legal, del Registro Civil, de la Corporación de Asistencia Judicial, con la Defensora Regional, Gustava Aguilar, quien estuvo acompañada por el defensor local jefe, Ramón Bórquez, y el asesor jurídico de la Defensoría Regional, Jaime Obando.

Mella indicó que el Sename presentaba una realidad bastante compleja. “Es compleja no sólo por la realidad particular de la región, sino porque a nivel nacional y por décadas el Estado chileno en general ha tenido una deuda. Nos hemos ido olvidando de los niños y enredándonos en discusiones inoficiosas. No nos hemos dado cuenta que los usuarios que tenemos ahí son las personas a las cuales no le podemos fallar. No le podemos fallar a nadie en realidad, pero si hay alguien precisamente a quienes no le podemos fallar es a los niños. El Presidente Piñera ha insistido que ahí tenemos que poner el foco, se ha convocado a un gran acuerdo nacional sobre la infancia, se ha invitado a participar a todos los actores políticos, la inmensa mayoría ha estado llano a participar dejando de lado las discusiones políticas”, puntualizó.

Ante la carencia de un centro de estadía para los menores en Punta Arenas, el abogado sostuvo que éste era un problema que requería cierta urgencia. “Cuando se cerró el Hogar del Niño Miraflores, se generó un problema tremendo, que sin duda debe ser resuelto con prontitud, lo que implica hacer un diagnóstico adecuado para que la solución también sea la adecuada. A veces por querer hacer las cosas rápido, podemos cometer errores mayores, entonces tenemos que trabajar duro para darle una solución definitiva a esta problemática.

“También –prosiguió- hay un problema de especialización en el trabajo que se realiza con niños y jóvenes. Chile tiene altos índices de enfermedades relacionados con la salud mental y nuestra región no está exenta de esta problemática y necesitamos un apoyo fuerte. En el Sename actualmente tenemos dos situaciones: niños sometidos a condiciones de vulnerabilidad de derecho y, por otra parte, niños y jóvenes infractores de ley, ambos presentan situaciones profundas que son muy difíciles de resolver y donde la familia juega un rol principal, si éstas se encuentran en un proceso de descomposición, no logramos dar una buena educación, ninguna solución va a lograr resolver el problema de fondo. Esta separación del servicio que aparece como inminente va a buscar especializar el trabajo y distinguirlo de una manera adecuada por una parte buscar la rehabilitación integral de los niños y jóvenes que han infringido la ley porque en el fondo también son víctimas del sistema.

“Yo entiendo a las personas que han sufrido por estos hechos, pero yo finalmente qué le puedo pedir a ese joven. Como sociedad tenemos que hacernos cargo y especializar el proceso de rehabilitación. Por otro lado, tenemos a los niños vulnerables que tienen que ser tratados de una manera especializada y diferenciada y en ambos la labor de la familia es fundamental por lo que no podemos desarraigarlos”, recalcó.

Asimismo, indicó que la Corporación de Asistencia Judicial también es un servicio al que históricamente se le ha dejado de lado. “Su estructura es bastante particular porque la corporación de Magallanes depende de la Región Metropolitana, una cosa bastante curiosa. ¿Quién acude a la Caj? Las personas que no tienen acceso a la justicia privada, aquellos que tienen el conflicto con el vecino por el cerco porque está mal colocado, las personas que están peleando por pensión alimenticia, personas de la tercera edad que pelean por sus derechos de aseo, las que le dejaron un testamento y no saben cómo resolverlo y, a veces, se nos olvida ese servicio y ahí está con gente muy valorable que está tratando de sacar la tarea adelante y en el que además todos los abogados por ley tenemos que pasar para realizar nuestra práctica profesional. Es muy importante que los abogados en su primer acercamiento a la justicia tengan una buena formación y, en la medida que tengamos una Corporación de Asistencia Judicial fuerte, tendremos un servicio de justicia fuerte para nuestros usuarios. El producto que ofrece la justicia no es tangible, uno no lo ve, pero detrás de cada necesidad de justicia hay una persona”, precisó.

Consultado respecto a cuál es la evaluación que hace del sistema de justicia en Chile, Mella señaló: “La justicia en Chile se encuentra en un proceso de modernización, nuestro país es tremendamente legalista. Cuando vino Gabriel García Márquez, se sorprendió de que en las calles se vendieran códigos. Muchas veces pensamos que la solución a los problemas es la ley y, en esta formación legalista, siempre creemos que la judicialización de los conflictos es la respuesta más adecuada. Los problemas de la gente muchas veces son de percepción. Aquí quiero destacar el trabajo que ha hecho la Caj en la capacitación de mediadores, para los colegios y en los mismos penales. La solución alternativa de los conflictos es fundamental, pero, cuando se llega a la judicialización, la idea es que la prestación del servicio de justicia sea lo más expedita y adecuada posible. Ha habido reformas en materia de familia, en lo laboral, en materia penal que es la más bullada, pero todavía hay espacio para realizar otras reformas que son necesarias, por ejemplo, el procedimiento civil que ha tenido, bastantes mejoras, pero que todavía se basa en un procedimiento escrito, lento, con diversas etapas, que también hay que atender. La justicia está en un proceso de adaptación a los cambios, actualmente estamos con un proceso de tramitación electrónica lo que facilita los procedimientos, pero todavía faltan cosas por hacer”, puntualizó.

En materia carcelaria, dijo que también habían materias que atender. “Nuestra región está en una posición bastante favorable en relación a otros lugares. No tenemos sobrepoblación penal, no estamos en la misma situación que están en el norte del país, pero por cierto siempre hay mejoras que se pueden hacer, por ejemplo en materia de salud. Atender, además, algunos requerimientos propios de la región como la calefacción, el tema de las distancias, que haya un penal en Porvenir puede ser desde el punto de vista economicista algo contraproducente, pero para nosotros es necesario, porque permite que la isla más grande que tenemos en el país tenga un lugar donde finalmente todos los que de alguna u otra manera han infringido la ley puedan llegar. Un interno que se ha apartado del camino de la ley sigue siendo persona y sigue teniendo derechos aunque haya cometido el más horrendo de los crímenes, su castigo es la privación de libertad, pero no la indignidad y, por eso, nosotros tenemos que procurar es que esa pena sea ejecutada con las condiciones humanas más altas posibles”, declaró.

Finalmente, el abogado se refirió a la responsabilidad penal adolescente, asegurando que a veces podemos caer en la tentación de pensar que la respuesta punitiva es la más adecuada para solucionar los problemas. “En el caso de los infractores de ley menores de edad, los adolescentes, tenemos que ser aún más cuidadosos en el análisis, porque el derecho penal o sea el derecho que tiene el Estado de privar de derechos a una persona, tiene que ser la última respuesta que tengamos lo que se denomina el Ius puniendi, el derecho que tiene el Estado a imponer penas a castigar, no puede ser la respuesta inmediata. Si nosotros creemos que esa va a ser la solución a nuestros problemas, nos vamos a estar apartando del camino adecuado, pero, cuando se llega a ésta tiene que ser eficaz”, sentenció.