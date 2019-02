Alcalde Fernando Paredes reconoce que le ofrecieron el cargo de intendente “No me parecía, y no me sentía cómodo, abandonando la alcaldía de Natales a mitad de un período”

– “Cuando uno no es muy político se debe rodear de equipos más políticos. Es el consejo que le voy a dar al intendente”, planteó el presidente de la Udi.

Su baja estatura y carita de niño bueno, lo hacen un alcalde y político muy cercano a la gente. El hombre sabe que pese a ser “chico” políticamente tiene un peso muy grande.

En las últimas elecciones de la Udi fue reelecto con un macizo 80 por ciento de los votos, sacando del camino al abogado Alejandro Soler. Además apoyó a Jacqueline van Rysselberghe, actual timonel del gremialismo, lo que lo dejó muy bien posicionado.

No por nada admite en esta entrevista que le ofrecieron el cargo de intendente.

En medio de las turbulentas aguas del oficialismo, que sólo se aquietaron con la salida de la militante de Renovación Nacional, María Teresa Castañón, Paredes aparecía insistentemente como la figura de reemplazo. Sin embargo, se dice que en La Moneda no quisieron más dolores de cabeza y optaron por mantener el cupo y dejar la intendencia en manos de un RN. El abanico de nombres de esta colectividad no era muy grande. Pocos cumplían todos los requisitos que exigía La Moneda. No están para un cuarto intendente, así que la selección fue con “pinzas”. ¿El elegido? El ingeniero forestal, José Fernández Dübrock.

Alcalde Paredes

Le consultamos al alcalde de Puerto Natales, y presidente regional de la Udi, Fernando Paredes, su parecer de cómo terminó la gestión de Castañón, con una salida que se rumoreaba fuertemente mucho antes de que se concretara…

“Más bien creo que se cumplió una etapa. En ese tenor debemos entender que se concretó prácticamente un año de gobierno y ahora viene el segundo año. Creo que ya terminamos la etapa de los diagnósticos, de poder construir el Plan Magallanes. En alguna medida siento que ya pasó ese primer año, donde lamentablemente tuvimos prácticamente dos intendentes. Y ahora, a José Fernández le toca ejecutar y materializar las obras de gobierno, muchas a través del Plan Magallanes, pero también otras que desde el punto de vista sectorial importan. Finalmente siento que hoy el gobierno debe empezar a mostrar su gestión para que el común habitante de Magallanes también empiece a percibir la gestión de esta administración. Creo que esa etapa llegó y será José Fernández quien deba materializarla, a través del trabajo que se ha capitalizado durante todo el primer año de gobierno”.

– ¿Alcalde, tres intendentes en un año no es menor?

– “Claro que no es menor, creo que es más bien atípico y claramente eso enlentece los procesos. A mí me hubiese gustado que nuestro gobierno esté ejecutando, con mucho dinamismo, a los seis meses de gobierno, pero la partida en la Región de Magallanes ha costado. Siento que quedan tres años de gobierno por delante y espero que José Fernández los capitalice muy bien, en beneficio del gobierno y de los habitantes de la región”.

– ¿Podría ser un plazo menor si hay elecciones de gobernador regional?

– “Bueno, si hay elección de gobernador uno debe entender que también está la figura del delegado Presidencial, que es la figura de confianza del Mandatario, así que creo que lo que puede pasar es que si bien puede asumir un nuevo gobernador, por un tema natural quedaría Fernández”.

– ¿El de intendente es un cargo político, lo ve en ese plano a José Fernández, con esas cualidades?

– “Creo que el cargo de intendente es una combinación de aspectos técnicos y políticos. Espero que José, que si bien es cierto es una persona muy técnica, sin mayor experiencia en lo político, debe rodearse de equipos más políticos. Cuando alguien no es muy político es lo que tiene que hacer. Es el consejo que le voy a dar, desde mi particular punto de vista como presidente regional de un partido importante de Chile Vamos. Como Udi, tenemos que colocar una impronta política a la gestión del gobierno regional y así se lo vamos a hacer sentir a José Fernández. Creo que acá hay una combinación de cosas y en la medida que el intendente se deje asesorar, se deje apoyar siento que esa, entrecomillas debilidad política, va a estar compensada con el equipo que lo rodea para enfrentar las políticas públicas de la región”.

– ¿Si bien es prerrogativa del intendente, podría usted sugerirle cambios en el equipo chico que lo rodea?

– “Indudablemente que sí. Y hay situaciones que son como muy básicas: cuando uno es político y menos técnico, uno se rodea de gente técnica, porque finalmente uno maneja el tema político. Pero cuando es al revés, cuando es técnico y no muy político su equipo debe estar acentuado por la presencia de gente política.

Yo espero que ese principio básico José Fernández lo aplique, porque finalmente es un ABC que en política no podemos perder, y más en un cargo de administración regional, como es el intendente. Imagino que son conceptos que los piensa aplicar”.

Cargo de intendente

– ¿Alcalde, sinceramente, en algún momento del proceso que se vivió en Magallanes le ofrecieron el cargo de intendente?

– “Admito que fui consultado, pero la verdad es que manifesté la absoluta conveniencia de seguir avanzando en el proyecto de desarrollo de Puerto Natales. No me parecía, y no me sentía cómodo, abandonando la alcaldía de Puerto Natales a mitad de un periodo. Y, además, porque en esencia soy una persona y político que toda mi vida he participado en elecciones populares y democráticas. Creo más bien en eso. No me veo en un cargo de confianza, y si tengo que ver un futuro político inmediato está la reelección de alcalde, o una eventual postulación a gobernador regional, o definitivamente un cargo parlamentario. Pero siempre a través de una elección popular. Creo que desde esa perspectiva puedo contribuir mucho al gobierno”.

– ¿Ya que habla de cargos de elección popular, entre gobernador y parlamentario que le acomoda o gusta más?

– “Por el ADN que tengo, la verdad es que me gusta más la pega de gobernador regional”.

– ¿Le gustaría postularse a ese cargo?

– “Si se dan las condiciones por supuesto, pero también hay que ser honesto y sensato. Tiene que haber una convergencia. El conglomerado también debe tener una posición, y si en algún momento siento ese apoyo, obviamente que la decisión será más fácil de tomar. Difícil es cuando un gobierno está desarticulado o en la coalición no hay unidad. Es lo que creo que vamos a tener que ver, qué es lo que viene por delante porque eso es un factor fundamental”.

– ¿En este cambio de administración, qué fue lo que le pasó finalmente la cuenta a María Teresa Castañón, su desvinculación permanente con la diputada Sandra Amar?

– “Al final del día siento que el Presidente tomó su decisión. No me a aventuraría a sacar conjeturas o conclusiones respecto de cuál fue el motivo central de su salida, sino más bien siento que el Presidente y La Moneda hicieron un análisis que por lo menos yo desconozco. La verdad es que siendo presidente de un partido de Chile Vamos a nivel regional, nunca se me supo precisar cuál era la evaluación, la debilidad y el porqué se estaba efectuando el cambio, sino más bien se aducía evaluaciones internas de La Moneda, del nivel central, que hacían determinar un cambio, que es el que ya se produjo”.