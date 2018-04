“No podemos permitir que toda la gente que se quedó sin trabajo del gobierno anterior entre a trabajar a la universidad”

Vitalia González

vgonzalez@laprensaaustral.cl

La presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Magallanes (Afum), Mónica Alvarez, abordó la campaña iniciada por Juan Oyarzo para ser reelecto como rector de la principal entidad de estudios superiores en la región.

Indicó que el liderazgo del rector tendría que ser un poco más visible y manifestó su preocupación respecto de que la Umag se esté convirtiendo hoy día en una agencia de empleos para los funcionarios del gobierno anterior que se quedaron sin trabajo.

Alvarez señaló que durante el lanzamiento de la campaña de Oyarzo le había manifestado que había quedado al debe con lo que es el recurso humano de la universidad.

“Uno esperaría que en un nuevo proceso rectoral se mencione la importancia que tiene el recurso humano en el crecimiento de la universidad. Nosotros somos el personal que acompaña durante todo el año a las autoridades y el proceso de formación de los alumnos, no en las aulas, pero somos un apoyo importante para el quehacer universitario. Espero que, en estas rondas de conversación que manifestó iba a tener con los distintos departamentos de la universidad y las facultades, también tenga un espacio para reunirse con la asociación de funcionarios para que nosotros podamos plantearle a él lo que esperamos de este nuevo período, si es reelecto rector porque todavía no sabemos si efectivamente pudiera aparecer otra candidatura”, precisó.

La dirigenta señaló que ellos esperaban que el programa rectoral pudiera ser elaborado con toda la comunidad universitaria. “Nosotros pedimos cuenta de lo que ha pasado estos cuatro años, donde él en el documento que nos entregó al inicio de su gestión manifestaba que quería que fuéramos una universidad pública centrada en el ser humano. Yo quedé súper enganchada con esta frase, porque nosotros veníamos postergando hace mucho tiempo lo que era el recurso humano. Pienso que, durante estos cuatro años de rectoría don Juan ha demostrado que él efectivamente tiene muy desarrollado el factor humano, pero a veces ha llegado a acuerdos con nosotros y son los mandos medios los que ponen las trabas en el camino para que éstos se cumplan. Pienso que le ha faltado ese liderazgo como primera autoridad de la universidad. Para todos los efectos, en la vida hay que tomar decisiones que le van a gustar a unos y a otros no, para eso está el rector para tomar determinaciones y mostrar un liderazgo frente a la comunidad universitaria. El liderazgo de don Juan tendría que ser un poco más visible”, subrayó.

Asimismo, indicó que también hoy sólo tenían la buena intención del rector para que pudiera ser elegido por todos. “Lamentablemente, tenemos en el Tribunal Constitucional la Ley de Fortalecimiento de las Universidades Estatales donde a nosotros se nos cortó las manos en nuestra lucha, porque queríamos que en esta norma se resguardara el derecho a voto de toda la comunidad universitaria para elegir al rector, cosa que no conseguimos. Hay mucha gente que no le gusta que éste sea elegido por votación, ya que no todos tenemos el mismo derecho por eso prefieren que el proceso se realice a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Hoy día son un grupo privilegiado de académicos los que tienen derecho a elegir a la autoridad que va a dirigir los caminos de la universidad por cuatro años y eso debiera cambiar. Debiéramos a lo menos haber aspirado a dejar mencionado en la ley que cada universidad en el proceso de reforma de su estatuto pudiera dejar indicado en qué porcentaje va a valer el voto de un funcionario, de un estudiante, porque somos todos iguales ante la ley. La verdad es que don Juan aquí tenía un discurso diciendo que quería ser elegido por toda la comunidad universitaria, pero yo encuentro que también ahí le faltó fuerza a nuestro rector para ser un poco más claro con esta demanda, no sólo a nivel de nuestra comunidad universitaria, sino regional y también en haber colocado más fuerza en lo que fueron las reuniones del Cuech (Consorcio de Universidades del Estado de Chile). Creo que faltan rectores que aboguen por volver a los tiempos donde todos éramos considerados importantes. Nosotros estamos capacitados mentalmente para elegir al Presidente, a los concejales, a los cores, a los parlamentarios y nos niegan la posibilidad de hacer lo propio con quien va a dirigir el lugar donde trabajamos”, puntualizó.

Consultada respecto a cómo ven ellos, como funcionarios de carrera, la crítica que se ha hecho en relación a que la Universidad de Magallanes se ha transformado en una “agencia de empleos”, para las personas que ocupaban puestos políticos durante la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Alvarez indicó. “Nosotros nos hemos manifestado bastante preocupados por este tema. Esto no es nuevo. Yo soy parte del Consejo Académico y lo he mencionado y está en las actas que son públicas. Creo que he sido la única que ha levantado la voz al respecto. Nosotros hoy no somos la misma cantidad de funcionarios que éramos hace cuatro años atrás, hoy día somos más y para nadie es un misterio.

“Nosotros le dijimos claramente al rector que íbamos a estar atentos a lo que pasara después del 12 de marzo, porque efectivamente la universidad no es una agencia de empleos, aquí nosotros no podemos permitir que toda la gente que se quedó sin trabajo del gobierno anterior entre a trabajar acá. Ojo, que ya nos ha pasado antes y no sólo con este rector y pasa en varias instituciones más que llegan personas de afuera sin mediar un concurso interno y vienen con las mismas competencias de la gente que ya está y puede hacer ese trabajo y muchas veces por sobre los grados de los funcionarios de carrera. Si efectivamente va a venir un profesional de afuera para hacer un trabajo específico o con la expertise que nadie más tiene aquí, entonces, ¡bienvenido sea! Nosotros vamos a decir que bueno porque esto ayuda al desarrollo de la universidad, pero no estamos dispuestos a aceptar que traigan gente que viene a hacer lo mismo que ya estamos haciendo y a veces con un grado mucho mayor. Nosotros estamos atentos y observando lo que pasa, ya tenderemos la posibilidad de conversar de esto con el rector, porque tampoco podemos ser cómplices silenciosos de lo que pueda estar sucediendo en la universidad respecto de las contrataciones”, sentenció.