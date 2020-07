Niña de Isla Picton: “No puedo decir qué isla es la más hermosa, porque cada una tiene su encanto, sus misterios e historia”

La escolar agradeció a través de un correo, a la dirección regional de Junaeb, al tiempo que narró su experiencia en la zona más austral del mundo.

Con la finalidad de cumplir con el proceso de entrega de computadores, a través de las becas Tic’s, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, envió hasta la lejana isla Picton, un notebook para la estudiante Valentina Améstica Rojas. Mediante coordinaciones telefónicas y correo electrónico, la dirección regional de Junaeb se comunicó con el padre de la estudiante, funcionario de la Armada y alcalde de Mar en la isla. El computador se trasladó desde Punta Arenas hasta la comuna de Puerto Williams para finalmente ser entregado a través de una embarcación que llegó a la isla, proceso que demoró aproximadamente un mes.

La estudiante agradeció a través de un correo, a la dirección regional de Junaeb, al tiempo que contó su experiencia en esta zona “muy extrema para muchos, pero a mí me acomoda, porque me gusta mucho la naturaleza, la tranquilidad y ser libre. Esta oportunidad se dio porque mi papá es marino ‘de la Armada de Chile’, postuló como cualquier persona, pasó una serie de pruebas médicas, dentales, psicológicas y hacer muchos cursos que eran requisito para estar en una condición de aislado, así como él, mi mamá y yo igual e incluso me operaron para sacarme el apéndice”.

La estudiante continúa recordando que “mi primera isla fue Lennox el año 2018. Para mí todo fue muy hermoso, desde cuando desembarqué del buque, sabía que tenía una playa, una isla para mí sola. Después, al salir de la casa, conocí a ‘Nacho’, un pingüino rey. Pero más que eso, fue mi amigo, era como un niño, jugábamos. En las mañanas, él cantaba afuera de la ventana de mi dormitorio hasta que la abría para saludarlo; donde andaba, él me acompañaba”, destaca la niña, que también disfrutó de la presencia de toninas, conejos, castores y un lobo marino.

Posteriormente, hubo un nuevo proceso de postulación en que su papá participó, “y aquí estamos, ahora en isla Picton, en el año 2020. No puedo decir qué isla es la más hermosa, porque cada una tiene su encanto, sus misterios e historia. Yo tengo 12 años, pero gracias a Dios he vivido mi etapa de niña como lo vivieron mis padres, con las cosas simples y sencillas me divierto y admiro la naturaleza”, concluyó.

En tanto, su padre, Oscar Améstica Muñoz agradeció a Junaeb por “su apoyo a nosotros buscando la manera de enviar el computador de mi hija a este lugar tan alejado. También ampliar mis agradecimientos al gobierno, al Ministerio de Educación y por supuesto a la Junaeb. En nombre de mi hija y mi familia desde estos lugares tan apartados y de clima extremo, nuestro sincero reconocimiento a su trabajo, a su labor incansable porque cada niño tenga educación de calidad y las herramientas para que algún día estos sean los profesionales del futuro”.