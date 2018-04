“No puedo hacer nada por mí misma”, lamenta mujer que requiere operación de $25 millones

– Paciente busca someterse a intervención quirúrgica en que se le implantará un estimulador cerebral profundo, que le permitirá recuperar su calidad de vida.

“Esta operación me va a ayudar a ser normal”, dice Marianela Magaña Sobarzo, quien a sus 38 años vive con una rara enfermedad que le provoca movimientos involuntarios en todo el cuerpo, además de rigidez, lo que para ella se tradujo en una discapacidad física severa.

Fue diagnosticada con Distonía Genética DYT 24, un trastorno genético y progresivo, que le impide realizar actividades básicas como caminar o hablar, lo que se traduce en que necesita apoyos constantes.

La hermana de Marianella, Yessica Magaña, recordó que cuando ingresó por primera vez al Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur estaba postrada, los ejercicios y terapias le han permitido lograr avances. Sin embargo, su condición se complica y las dificultades para comer han hecho que pierda peso.

Sólo un intrincado proceso quirúrgico en que se le implantará un estimulador cerebral profundo le permitirá tener una mejor calidad de vida.

“De acuerdo a los antecedentes médicos, soy candidata a una operación llamada implante de estimulador cerebral profundo, el que se realiza en el Hospital San Borja Arriarán, en Santiago, y tiene un costo de 25 millones de pesos, sólo el implante, ya que el resto de la atención no tiene costo por ser un hospital público”, explica Marianella.

La estimulación cerebral profunda utiliza un dispositivo llamado neuroestimulador para transmitir señales eléctricas a las áreas del cerebro que controlan el movimiento, el dolor, el peso y el estado de alerta.

“Con la operación, pretendo ser una mejor persona para ayudar a los que me ayudaron. Mi sueño es sentarme en la taza del baño sola, ya que ni eso puedo hacer”, dice Marianella en una carta en la que cuenta el porqué quiere acceder al estimulador cerebral profundo. A sus 38 años, quiere continuar estudiando y trabajar, pero sólo será posible si se realiza el implante de manera exitosa.

Explica que desde que tiene uso de razón ha tenido que depender de otras personas. Su enfermedad implica una discapacidad física, no puede caminar, ni sentarse y le cuesta hablar, pero no tiene problemas cognitivos, así que siempre ha estado consciente de lo que implica su enfermedad, con la que nació y la que la obligará a estar en controles toda la vida.

“Con mucho orgullo y sacrificio saqué mi cuarto medio. Nunca he podido caminar bien y menos sentarme, pero igual salí adelante. He encontrado personas que me han ayudado mucho y, gracias a estas almas caritativas, mi calidad de vida ha mejorado mucho. Estoy muy bien en el Centro de Rehabilitación, ahí también me han ayudado bastante a ser un poquito más autovalente. Aprovecho para manifestar mi agradecimiento al Hospital Regional de Magallanes por su ayuda y cooperación para conseguir la buena noticia de ser candidata a la cirugía, la cual me permitirá mejorar mucho. Esta cirugía me permitirá lograr recuperar mi alegría y mis ganas de vivir”, dice Marianella.

Complejo diagnóstico

Reconociendo que se trata de un diagnóstico poco frecuente, Kay Gittermann, neuróloga infantil del Hospital Clínico de Magallanes y del Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur, comentó que Marianella tiene Distonía Genética Generalizada, refractaria al tratamiento farmacológico, lo que se confirmó con un estudio genético que se realizó en el extranjero. “Es una contracción permanente que produce movimientos anormales y una posición alterada del cuerpo que puede ser dolorosa y que le impide realizar actividades de la vida diaria, como caminar, hablar o comer, pero no afecta el intelecto, de manera que ella es consciente de lo que le ocurre y si no tuviera estos movimientos podría llevar una vida normal”, explica la especialista.

Kay Gittermann explicó que se ha tratado a Marianella por más de 30 años con medicamentos y, cuando llegó a Punta Arenas, fue manejada con terapias en el Centro de Rehabilitación y con fármacos. “Pero, la respuesta no ha sido exitosa por eso fue derivada al Hospital San Borja Arriarán donde fue evaluada por el neurocirujano David Aguirre y la neuróloga Mónica Troncoso, especialistas de dicho centro asistencial, quienes determinaron que ante la complejidad del diagnóstico lo que corresponde ahora es realizar el implante del estimulador cerebral profundo.

Este implante es un sistema eléctrico, en que se colocan electrodos en la parte profunda del cerebro que se conectan a una especie de marcapasos que produce una actividad eléctrica cerebral que inhibe los movimientos involuntarios del cuerpo”.

Campaña para

financiar implante

Desde los dos años, Marianella comenzó a tener espasmos y su cuerpo se puso más rígido hasta impedirle caminar e, incluso, masticar. Sin embargo, el implante de un estimulador cerebral profundo le permitirá mejorar su calidad de vida, se trata de un procedimiento que ya se ha practicado en el país con total éxito.

Sin embargo, el equipo tiene un costo de $25 millones y, como en tantos casos, este procedimiento no es cubierto por el sistema de garantías explícitas en salud ni por la Ley Ricarte Soto. Por eso es la familia la que debe reunir los fondos para poder alcanzar este tratamiento.

Por esta razón, Marianella pide ayuda para costear el tratamiento médico. Junto a su familia han realizado rifas, alcancías, han pedido donaciones y tocado todas las puertas posibles, incluso fueron a la intendencia y alcaldía.

Para quienes puedan colaborar a Marianella a cumplir el sueño de recuperar su salud, pueden hacerlo en la Cuenta Rut 15.396979-5 del Banco Estado, a nombre de Marianella Carolina Magaña Sobarzo.