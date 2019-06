Seremi del Agro: “No se ha podido demostrar que las muertes de los ovinos hayan sido efectivamente causadas por un puma”

El hallazgo de un puma muerto en un sector cercano al Parque Nacional Torres del Paine, causó preocupación en el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero, y en la Corporación Nacional Forestal, Conaf. El certero disparo en la cabeza que terminó con el felino, especie protegida y en peligro, y cuya caza está prohibida, no parece atribuible a un acto en defensa propia de alguien que, de improviso, se encontró con el animal.

Coincidentemente o no, la Agrupación Ganadera Torres del Payne en los días previos, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, ya que ven al puma como una amenaza a sus intereses. Acusan que el felino ha depredado al ganado ovino y que es una “constante amenaza a la que se ven expuestos los ganaderos y sus familias, provocando un detrimento real y efectivo de sus patrimonios”, se lee en el recurso.

Pero el puma es una especie protegida, y su hábitat natural es el Parque Torres del Paine. Por eso, tanto en la seremi de Agricultura, como en el Sag y en Conaf, son tajantes respecto de sus argumentos, que esperan que sean tomados en cuenta por la justicia.

Al respecto, el seremi de Agricultura, Alfonso Roux declaró que “pensamos que sus derechos constitucionales (de los ganaderos) no están vulnerados, sino que sí podría haber un efecto de un desmedro económico de parte de ellos, en el caso que sea efectivamente, el puma. Lo que sostenemos nosotros es que no se ha podido demostrar que las muertes de los animales ovinos que se han encontrado, por parte de ellos, sean efectivamente hechos por el puma, porque en Magallanes sabemos que hay una gran cantidad de perros asilvestrados, que en muchas ocasiones actúan de forma muy similar al puma y matan una cantidad importante de animales, grupos de 20, 30 animales, que se han visto muertos o heridos por los perros asilvestrados. Ellos en el recurso de protección no logran demostrarlo, pero será la justicia la que va a determinar si corresponde que este recurso prospere”.

Es necesario mencionar que los pumas en esta época del año suelen “bajar” de los cerros para buscar alimento, pero que evitan lo más posible, acercarse a zonas pobladas por humanos para alimentarse. Son animales sumamente desconfiados y tímidos ante la presencia del hombre.

El director del Sag, Gerardo Otzen recalca que “el puma es un felino que está catalogado como especie vulnerable por nosotros como Sag y como especie a proteger. Se encuentra distribuida en toda la región, excepto en la isla de Tierra del Fuego, donde no existe”, aunque reconoce que “lógicamente convive con la ganadería y se producen algunos problemas”, pero que “al Estado le corresponde conservar al puma. Ahora hay un recurso de protección en que la Justicia va a dirimir si corresponde algo respecto de ese problema que se produce entre los productores con respecto a un felino que llega a su campo y consume sus animales”.

Finalmente, el director (s) de Conaf, Nelson Moncada, junto con indicar que en esta época, en el Parque Torres del Paine cuentan con 40 funcionarios resguardando los límites, y que en temporada alta llegan a las 120 personas, reforzó la idea de que “el puma es uno de los objetos de conservación del parque y nuestra labor es mantener esa conservación. Está nuestro personal distribuido en las unidades para que no suceda la cacería de esta fauna silvestre y ese es nuestro rol”. De todas maneras indica que no han tenido mayor registro de pumas muertos por disparos.