Abogado de ex carabinero: “No se trató de una agresión a mansalva ni con ánimo homicida”

Juicio por el homicidio de Gonzalo Muñoz tiene escenario en la ciudad de Puerto Natales.

“Poco a poco se ha ido instalando la tesis que Miguel Delgado actuó en legítima defensa y en un estado de ofuscación” manifestó el abogado defensor del ex carabinero, Juan Carlos Rebolledo al hacer un balance de los primeros cinco días del juicio por homicidio, lesiones graves y lesiones menos graves que se realiza en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, donde están siendo imputados tres sujetos, por un hecho ocurrido el 8 de julio del año pasado, que tuvo como saldo la muerte a golpes del joven Gonzalo Muñoz del Campo.

Rebolledo indicó que hasta el momento, de acuerdo a lo señalado por testigos, se ha reafirmado lo sostenido por la defensa que los hechos se iniciaron con un primer episodio ocurrido en la esquina de Bulnes con Magallanes donde una de las víctimas identificada como Víctor Hernández, habría agredido a Delgado por su condición de carabinero. Luego lo habría vuelto a atacar en calle Magallanes con Eberhard en esta ocasión con un madero. Tras ello Delgado presuntamente habría sido agredido por Sady Galindo y Gonzalo Muñoz, contra quienes se habría defendido con el palo que momentos antes llevaba Hernández.

Rebolledo manifestó que queda por dilucidar por qué las víctimas volvieron sobre sus pasos y por qué Hernández fue a una construcción cercana a buscar un palo de un metro de largo. También por qué la Fiscalía tuvo tanto apuro en cerrar la investigación y acusar por homicidio frustrado y que iniciado el juicio quería modificarlo a homicidio consumado y por qué quedó fuera de la investigación una cuarta víctima que fue golpeada en calle Bulnes con Magallanes.

Rebolledo dijo que “el señor Delgado ha reconocido que golpeó a las personas en el suelo, pero lo hizo luego que lo atacaron tres veces y sin embargo la acusación presentada por la Fiscalía dice que las personas lesionadas fueron atacadas sin motivo alguno. No decimos que no hay nada, pero no se trató de una agresión a mansalva ni con un ánimo homicida”.

Loncuante negó su participación

Este jueves declararon detectives a cargo de la investigación, se entregó la prueba documental al Tribunal y testificó el capitán de Carabineros, Felipe Soto, quien el 8 de julio del año pasado estaba como oficial de servicio..

Ese día a las 6 horas el oficial de policía uniformada fue informado por el suboficial de guardia que había recepcionado una denuncia por una agresión donde estarían involucrados dos carabineros. En razón de ello, llegó a las 6,30 horas al cuartel de Carabineros, donde fue instruido por el comisario Alain Valderrama, para que citara al personal soltero para tomarle una declaración y de ese modo determinar lo sucedido.

Según mencionó el capitán Soto, pasado el mediodía concurrió al cuartel la fiscal Lorena Carrasco para comunicarles que por transparencia, desde ese momento la investigación quedaba en manos de la PDI.

Pedro Loncuante llegó al cuartel pasadas las 19 horas, negando tener conocimiento de la agresión y que no había tenido ningún tipo de participación.

Hoy, a partir de las 9 horas, continúa el juicio con la presentación de la prueba documental, en especial las fichas clínicas de las víctimas.