“No son funcionarios del Ministerio de Salud”

Seremi y denuncia de trabajadores de hotel

Frente a la denuncia pública por irregularidades e incumplimiento de medidas sanitarias por parte de un equipo de Santiago que llegó a apoyar al Eleam público Cristina Calderón, formuladas por trabajadores sindicalizados del Hotel Diego de Almagro, el seremi de salud (s) Eduardo Castillo, informó que los dos funcionarios que dieron positivo por Covid, iniciaron su aislamiento desde que se tomaron el examen, quienes al igual que sus contactos fueron derivados a una residencia sanitaria hasta completar su cuarentena. Aclaró, además, que no son trabajadores del Ministerio de Salud.

La denuncia aludía a un grupo de 16 trabajadores sanitarios que arribó de otras zonas del país, y que pernoctan en dicho establecimiento hotelero desde el 1 de septiembre. La llegada de estos profesionales tenía como objetivo brindar apoyo al área de salud, en particular a los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, pero “desde esa fecha como trabajadores pudimos constatar que este grupo en particular no respetaba en general las normas de salud y seguridad impuestas por la empresa en el contexto de emergencia sanitaria y había que estar constantemente solicitando que usen mascarillas, distanciamiento físico, entre otras”, señalaban.