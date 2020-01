“No tenemos una postura para la nueva Constitución, llamamos a la libre expresión de nuestros militantes”

Gabriel Vega, presidente regional de Renovación Nacional (RN), salió al paso de los dichos de senadores de su colectividad, los que llamaron a votar por el “No” en el plebiscito que dirimirá si Chile tendrá una nueva Carta Magna.

Bajo este contexto, Vega señaló que “a nivel de dirigencia, tanto en la comisión política, directiva nacional y la mayoría de las directivas regionales, la opción mayoritaria es el sí. La postura de los senadores la sabíamos y la respetamos”. El presidente regional de RN aclaró que “desde RN tomamos la opción de no definirnos y no llamar a ninguna opción, si no que darle espacio a los que quieran votar sí o no. En la franja televisiva, el espacio ocupado por RN promocionará tanto el sí como el no”.

– ¿A nivel de militantes, cómo si dividen las tendencias por una nueva Constitución?

– “A nivel de militantes, la opción está dividida en 60-40. El 60% rechaza una nueva Constitución y el 40% está por una nueva Carta Magna, estamos divididos en eso”.

– ¿Qué ocurrirá con los senadores que votaron por el no si es que se aprueba una nueva Constitución, participarán del proceso constituyente?

– “Tienen que participar todos, porque a nivel Parlamento toman estas posiciones a sabiendas que hay que seguir trabajando. Estos mismos dirigentes pueden integrar, en su momento, la comisión mixta”.

– ¿No sería contraproducente que alguien que votó por no tener una nueva Constitución, sea parte del equipo que redacte una nueva?

– “La verdad es que yo no veo interés de ellos por ser parte de una comisión mixta, pero es lo que hemos hablado. Mario Desbordes (presidente nacional RN) nos señalaba que no hay muchos parlamentarios para trabajar en una comisión mixta, por los riesgos que trae ser parte de esta convención constituyente”.

– ¿RN se retira del pacto por la paz?

– “No, para nada. Nuestra posición era generar una propuesta constituyente. Además, el punto uno de esa propuesta es un plebiscito donde se puede aprobar o rechazar una nueva Constitución”

– ¿Cuál es la postura de RN, entonces?

– “No tenemos una postura para la nueva Constitución, llamamos a la libre expresión de nuestros militantes, ya que apoyaremos a las dos opciones. Creo que seremos el único partido en esta posición”.