Vicente Karelovic: “No tengo ningún inconveniente para volver al Concejo”

Con la ansiedad propia de querer abandonar cuanto antes el centro asistencial, donde permaneció internado casi dos meses –con un breve lapso fuera-, ayer, a las 15,30 horas, abandonó el Hospital Clínico de Magallanes el concejal Vicente Karelovic Vrandecic.

Fue internado por una insuficiencia cardiaca, estando primero en la Unidad de Cuidados Intensivos. Posteriormente pasó a Medicina y hace unos días viajó de Santiago un especialista médico, el cardiólogo José Luis Montenegro, quien le colocó un marcapasos de última generación.

Volver al Concejo

A sus 86 años de edad, Karelovic continúa con el ánimo y ganas de volver al Concejo Municipal. Así lo confesó a La Prensa Austral minutos después de abandonar el hospital.

“Estuve bastante tiempo acá (hospital) y fue pesadita la cosa, pero la operación que me hicieron fue todo un éxito y aplicaron un nuevo sistema. Por ahora, no tengo ningún inconveniente para volver al Concejo. Todo dependerá de cómo me sienta. El médico que me operó (Montenegro) volverá en un mes y ahí aprovechará de hacerme un chequeo, pero, por ahora, todo impecable. Sólo tengo cierta dificultad para caminar, porque durante dos meses estuve sin moverme y se atrofiaron los músculos y ahora como que estoy aprendiendo a caminar. Trastabilleo un poco, pero usaré bastones al principio, pero, en un mes, queda la cosa normalizada”.

Por ahora, fue dado de alta y enviado a la casa con licencia médica, “con muchas ganas de volver cuanto antes al Concejo”, indica.

Agradecimientos

Un agradecimiento especial entregó al alcalde Claudio Radonich, “porque fue muy cariñoso conmigo y vino muchas veces a visitarme”.

Sin embargo, a quien también destacó fue al concejal Arturo Díaz: “Es un caballero, un hombre de bien y eso que militamos en partidos diferentes, sin embargo se dio el tiempo de visitarme en reiteradas ocasiones, incluso durante sus turnos”.

Se emociona

“Uffff, me abrumaron, realmente no me lo esperaba y, por eso, me emociono”, nos dijo al recordar y agradecer todas las muestras de afecto y cariño que recibió durante su convalecencia.

Karelovic piensa que aún tiene algo más que aportar a la comuna y, por eso, los deseos de regresar al Concejo, instancia a la que llegó hace 15 años. “Ahora, si no se puede, le diré adiós nomás a las armas. Aunque por ahora tengo todas las ganas de volver”.

En su hoja de vida resalta también que fue diputado por Magallanes, entre los años 1994 y 1998.