Nombrar y remover Intendentes

El Presidente de la Nación como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno tiene entre sus 20 atribuciones la de nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores. Que el presidente cambie o no a la actual máxima autoridad, como lo hiciera una vez o el Presidente Ricardo Lagos cambiara durante su mandato a la Intedenta Nelda Panicucci por Raúl Hein Bozic no tiene nada nuevo bajo el sol de la política centralista. El Presidente no tiene la obligación de consultarlo con nadie, sólo velar porque también en regiones se cumpla con su programa de gobierno en el marco de la constitución y todas las leyes chilenas. Sin embargo, algo se mueve bajo los cielos regionales cuando el Presidente hace uso de esta facultad.

Allá por el año 2001, el Presidente socialista Ricardo Lagos hacía también uso de esta facultad presidencial, generando una de sus, como lo tildaba la prensa de aquel entonces, tantas “crisis políticas de gobierno”. La Intendenta en Punta Arenas, Nelda Panicucci, y el Intendente en Puerto Montt, Iván Navarro, coincidieron en sus comentarios que no hubo advertencias previas, ni de parte del Mandatario, ni de nadie en el Gobierno. Los motivos de sus remociones nunca fueron aclarados públicamente. ¿No les suena conocido? Los más sorprendidos y no menos molestos con el cambio de intendente fueron los consejeros regionales. Unánimemente consideraron que la decisión del Presidente Lagos no fue adecuada, debido a que se sacaba del gobierno regional a Intendentes que estaban cosechando logros en el ámbito empresarial, obras públicas, industria turística y salud. ¿Ecos de la historia política que se repiten? Y al igual que en nuestra querida región en los tiempos presente, se presumía por algunos y se aseveraba por otros que la salida del Intendente no habría sido por mala gestión sino que por una estrategia de ingeniería política, como ha ocurrido posteriormente y puede seguir ocurriendo ahora.

El Intendente es la máxima autoridad de la región, que es nombrado directamente “sólo” por el Presidente. Y, sin embargo, algo se mueve bajo los cielos regionales cuando el Presidente remueve al Intendente (in-) consultamente.

El año 2020 cambiará, en gran parte esta situación, qué duda cabe, para el bien de nuestra región. Mientras tantos el Presidente deberá velar porque también en Magallanes se implemente muy bien su programa de gobierno y que la ciudadanía magallánica sienta también que la coalición gobernante deba regir nuestros destinos más allá del período actual. Los requisitos para ello son que el Intendente sea a la vez un administrador regional y un político público de alcance regional, sea un “Primus inter pares” entre todas las autoridades en la región. A veces, sin embargo, los equilibrios políticos partidistas, las proyecciones partidarias de algunos cuantos, crisis regionales mal manejadas, escándalos personales y/o la lógica centralista, hacen tambalear a la autoridad regional máxima. Como una forma de reconocer o desconocer la administración de un Intendente y, por unanimidad, entonces, la totalidad de los consejeros regionales deciden auto convocarse a una sesión extraordinaria del Core en la que reconocen o desconoce la labor del actual intendente. También los presidentes de los partidos regionales de la coalición de gobierno hacen su tanto, al apoyar públicamente a la autoridad saliente o entrante. Y finalmente, como tantas veces en nuestra historia republicana reciente, cuando la autoridad regional es removida, tarareamos la letra de los “Bunkers”, a la espera de las elecciones de gobernadores el año 2020: “No hay nada nuevo bajo el sol/ Ni escombros de un amor que pueda recoger/No tengo nada que esconder”.

Animo, Intendenta Castañón, ya pasará este chaparrón, como tantos otros en nuestra historia republicana regional, para que vuelva a brillar el sol de la esperanza y buena gestión.