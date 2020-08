“Nos encontramos en un segundo rebrote de mayor intensidad que el ocurrido en junio”

En los cuatro días de agosto, se han notificado 103 infectados.

La secretaria regional ministerial de Salud, Mariela Rojas, cuestionó el “relajamiento” con las medidas sanitarias en locales comerciales y observó que la región enfrenta un nuevo rebrote de contagios y llamó a extremar las precauciones.

“Desgraciadamente hemos visto cierto relajo que no debería existir ya que el virus sigue activo en la población. Hay locales comerciales que no tienen a la vista alcohol gel para sus usuarios. La idea no es que el cliente deba solicitarlo, sino, que pueda acceder a este insumo al ingreso y salida al local. A su vez, algunos negocios ya no están respetando el sistema de turnos, haciendo ingresar a más personas de las permitidas”, advirtió.

En este contexto, expresó que si el espacio es pequeño y sólo permite la distancia de una persona a otra de un metro, lo indicado es que se atienda a dos personas como máximo, ya que la cercanía física representa un riesgo de contagio.

“Si bien las empresas han dispuesto protocolos y medidas de protección para sus funcionarios durante la jornada laboral, éstas no se pueden dejar de cumplir en los espacios comunes como los comedores. Más aún, como hemos conocido por el relato de los propios trabajadores, que muchos de ellos se reúnen después de la jornada laboral a sostener encuentros sociales sin respetar ninguna medida sanitaria”, señaló. Insistió que se necesita un compromiso real de la comunidad.

Supermercados

Vecinos alertaron este martes que los ingresos a los supermercados no tenían ninguna restricción. Efectivamente se comprobó que no hay personal militar ni tampoco nadie controlando los accesos, mientras tanto al interior se aprecia una gran cantidad de personas comprando con un evidente relajamiento de las medidas sanitarias.

En cuanto a la actualización de brotes al interior de empresas, se consignó que la Pesquera Torres del Paine presenta 66 casos positivos, Tricot tiene 6 contagiados y Globalpesca se ha mantenido con dos casos.

En el reporte diario, la autoridad sanitaria consignó 36 casos nuevos de coronavirus, todos de Punta Arenas, totalizando 103 contagiados en los primeros cuatro días de agosto.

Esta cifra, deja a la región con 187 casos activos y 1.650 recuperados. La proyección es de 15 a 20 casos promedio diarios.

“Nos encontramos en un segundo rebrote de mayor intensidad que el ocurrido en junio. Por lo menos hasta este momento, se ha comportado con letalidad y gravedad notoriamente menor a la ocurrida en el brote de marzo-abril”, subrayó la autoridad.

A nivel regional en la red hospitalaria se mantienen 12 pacientes positivos a coronavirus, 7 en aislamiento y 5 en la Unidad de Paciente Crítico (UPC), y uno de ellos con soporte respiratorio.