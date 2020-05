“Nos pidieron flexibilizar el contrato y eso no va a pasar”, dijo Radonich por cobro de estacionamientos

Compleja se torna la situación en relación al servicio de cobro de estacionamientos del área céntrica de Punta Arenas, luego de que el municipio cursara infracciones, se terminara el contrato con los trabajadores y la empresa solicitara al municipio “cambiar las reglas del contrato”. Esto último fue lo que expuso el alcalde Claudio Radonich, puntualizando que la concesionaria pidió que no se cobre la mensualidad “y nosotros reiteramos que se debe cumplir lo que dice el contrato porque tenemos la obligación de apegarnos a las bases. Si hay dudas se recurre a Contraloría y si la empresa no comparte puede ir a tribunales”.

Tras el primer mes de operación de la empresa Sur Romeral, sus representantes se han reunido en dos oportunidades con el alcalde Radonich. Durante el primer encuentro se abordaron las infracciones que se cursaron por incumplimientos y, en la segunda, se le planteó al jefe comunal lo que hoy califica de insistencia en la flexibilidad del contrato. “Aquí no se trata de mala voluntad, simplemente que estamos obligados a respetar las bases. Hay situaciones complejas, como el término del contrato con los trabajadores, el término de la prórroga y la no renovación; tenemos las cuatro multas cursadas tras la fiscalización de marzo y el no pago de la mensualidad”, enfatizó Radonich.

Ante dicha realidad, la concejala Daniela Panicucci planteó que lo anterior no es más que “una crónica de una muerte anunciada. Es un tema que hemos venido abordando reiteradamente en varias comisiones, que es complejo y ante el cual debemos tomar decisiones, porque aquí lo más grave es que los trabajadores siguen sin sueldo y no pueden acogerse a ningún beneficio laboral”.