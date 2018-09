Vocera de “Villa Las Etnias” en toma: “Nos quedaremos a luchar por estos terrenos donde estamos viviendo”

Por Pablo Quejer

Más de un centenar de personas habitan en la “toma” de terreno que está ubicada entre las prolongaciones de las calles de Enrique Abello y Hornillas en el sector norponiente de Punta Arenas. Todas viven rodeadas entre construcciones a medio hacer, pasto largo, barro y pozas de agua, las personas del sector mantienen un sentimiento de tristeza y de abandono por las autoridades locales, ya que según ellas, “no reciben aportes de nadie”, así lo confirma la vocera de “Villa Las Etnias”, Elizabeth Trujillo, quien además indica los avances desplegados en materia de seguridad, todo para tratar de mejorar la calidad de vida en este sector de la ciudad de Punta Arenas.

“Actualmente en el sector de la toma están instalando postes de madera que llevan sujetos luces reflectantes y focos que se cargan con la acción del sol, la idea es reducir la presencia de personas que vienen de afuera a realizar malas prácticas en el sector”, aseguró.

“Nosotros estamos mentalizados, queremos hacer de este terreno un lugar donde la gente pueda vivir tranquilamente”, recalcó Trujillo, quien agregó que “nos quedaremos a luchar por estos terrenos donde estamos viviendo ya que hemos invertido mucho dinero en esto y no tenemos lugares a donde más ir”.

Así también se siente José Soto quien curioso por la presencia de la prensa se acerca y nos comenta que es panadero de oficio hace más de 20 años, está sin trabajo y que perdió su casa y todo lo que tenía en ella porque no pudo pagar lo que el banco le pedía. “Ahora no tengo ni siquiera agua potable donde vivo”, agregó con un tono de voz angustiado y continuó, “nosotros no tenemos ayuda de nadie, salvo que de nosotros mismos”.

Se trata de la ocupación de terrenos privados, por lo que las autoridades no tienen injerencia sobre ellos.

Indiferencia

El pasado 2 de septiembre un siniestro consumió dos mediaguas que estaban ubicadas en la “toma”. Al respecto, Elizabeth Trujillo, indicó que esto se produjo porque habían personas de otras partes que iniciaron el incendio. Sin embargo esto destapó la difícil situación que viven las personas que habitan en este lugar.

Así lo relató en breves palabras Carla, pequeña niña de 8 años que no hace mucho tiempo tropezó jugando con una de las champas de pasto que están por todo el terreno de la “toma”. Desafortunada acción que la dejó con un yeso en su pierna derecha impidiendo que la menor pueda asistir a sus clases de manera normal hasta la fecha.

Por otra parte, Johana Almonacid, de 38 años, quien es vocera y residente de Villa Esperanza -ubicada en el mismo sector- narró que las personas que habitan en la toma concuerdan que no han recibido ayuda social o financiera de ningún sector público, así como del gobierno local como a nivel nacional.

“Todo lo hemos conseguido nosotros, con nuestro propio esfuerzo, no figuramos en ninguna lista o tipo de información de algo a pesar de la situación en la cual estamos”.

Además relató un episodio de tan solo dos noches atrás donde Carabineros se hizo presente en el lugar para cortarles la luz; “vinieron de noche, alumbraron con una linterna, se subieron a un poste con una escalera y cortaron la luz”, subrayó. Al respecto, Almonacid declaró sentirse vulnerable y en total desventaja por este accionar.