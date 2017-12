Crisis. Esa es la palabra que se escucha por estos días en distintos partidos que conformaron la Nueva Mayoría. Esto, porque la derrota de Alejandro Guillier ante Sebastián Piñera no hizo más que profundizar las divisiones internas en los conglomerados y cuestionamientos entre los partidos marcan la cruda realidad de las fuerzas políticas de la centro izquierda en el país.

Sin embargo, ese duro presente que se vive a nivel nacional está muy lejos de ser una realidad para el Partido Radical de Magallanes, puesto que los buenos resultados en las elecciones del 19 de noviembre, hizo que esta fuerza política vuelva a tener un protagonismo impensado. El hecho de que el ex alcalde, Emilio Boccazzi, vuelva a tener un cargo público tras su bullado paso por la alcaldía de Punta Arenas (esta vez como consejero regional) y la llegada de Karim Bianchi a la Cámara de Diputados, genera una profunda alegría. Aunque claro, una victoria de Alejandro Guillier en las presidenciales hubiese sido la guinda de la torta.

“Nosotros lo único que lamentamos es que Alejandro Guillier no haya ganado, pero a lo menos en la primera vuelta fue el más competitivo. Nos toca reflexionar para ver cómo vamos a enfrentar estos cuatro años de ser oposición, de cumplir las tareas que nos quedan pendientes de articular lo interno, de cómo fortalecer el partido; de cómo renovar las dirigencias, por lo que hay varios desafíos que enfrentar. Está claro y es evidente que nosotros no salimos tan dañados como otros partidos de la Nueva Mayoría”, señaló el presidente del Partido Radical en Magallanes, Abelardo Oyarzún.

Igualmente, dentro de esta semana, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista han entregado algunas señales potentes de acercarse al Frente Amplio, con la misión de consolidar una oposición firme de cara al próximo gobierno de Sebastián Piñera. Al ser consultado sobre este tema y si el Partido Radical también podría tomar esa bandera, Oyarzún explicó que “yo creo que hay que tomar con calma todo esto, porque primero hay que hacer una reflexión para analizar qué pasó en cuanto a las elecciones. En segundo término, ver cómo enfrentar el futuro. Uno no puede descartar de hablar con otros actores políticos, si la democracia no se trata de entrar en trincheras. Eso se tendrá que conversar, pero primero hay que ver qué va a pasar con el conglomerado que ganó y cómo se instalará”.

