Notifican 17 nuevos contagios de Covid y seremi instó “a no retroceder en lo que se había logrado”

Nuevo mecanismo de control ha aumentado los registros de los infectados en la región. Por otro lado, la autoridad sanitaria acusó malos tratos al personal de salud.

Durante la jornada de ayer, se notificaron 17 casos nuevos de Covid-19, todos de Punta Arenas, de los cuales siete personas se encontraban sin síntomas, con lo que a la fecha en Magallanes se registran, en total, 1.352 contagiados. Además, se informó de dos casos positivos en Puerto Natales, los que no alcanzaron a ingresar al registro.

Tras un nuevo cambio al sistema de epivigila, se informó que habrá dos conteos públicos y paralelos de fallecidos a causa del Covid-19. Uno corresponde a los decesos confirmados diariamente, que en Magallanes da cuenta de 15 casos. Y un segundo, que incluirá a las muertes que no tienen dicho examen, pero que probablemente fueron por Covid. En este contexto, desde el Ministerio de Salud se informó que son 33 los casos probables acumulados en nuestra región.

En el Hospital Clínico se registran 13 pacientes positivos a coronavirus, 11 en aislamiento y 2 en la Unidad de Paciente Crítico, ambos con soporte respiratorio.

Los pacientes Covid corresponden a un 13% del total de personas internadas en el Hospital Clínico. En cuanto a la fiscalización de cumplimiento de cuarentenas en domicilio de infectados como de contactos estrechos, a la fecha se han realizado 7.463 fiscalizaciones y 73 sumarios a nivel regional.

Expresan preocupación

En el reporte diario, la secretaria regional ministerial de Salud, Mariela Rojas, exteriorizó su preocupación por las imágenes observadas tanto en el cerro Mirador, con personas jugando en la nieve, como en los centros comerciales de Punta Arenas, con alto flujo de clientes.

Frente al brote y por ende al aumento de contagiados, la autoridad sanitaria abogó por evitar un aumento de los contagios, conteniendo el virus y que la red de salud regional no sufra las repercusiones con pacientes graves y nuevas muertes. “Se presentará un escenario adverso si la comunidad no nos coopera con un comportamiento socialmente responsable, quedándose en su casa y no concurriendo a lugares masivamente”, advirtió.

Rojas añadió que si no se logra contener y disminuir los casos, los efectos de esta pandemia “se prolongarán en los siguientes meses, seguirán las medidas restrictivas y podríamos, incluso, ser testigos del endurecimiento de éstas en nuestra región. La idea no es retroceder en lo que habíamos logrado”, puntualizó.

Además, la autoridad denunció la no colaboración de los pacientes para con los funcionarios sanitarios, frente a la investigación epidemiológica. Ante ello advirtió que esta conducta expone a la comunidad a un riesgo sanitario. “Entregar antecedentes falsos o ser indolentes frente a las medidas de seguridad pone en riesgo a la comunidad. Con la PDI hemos tenido que buscar personas que no quieren cumplir sus cuarentenas, concurriendo a diversas direcciones hasta encontrarlas, hemos tenido personas que nos cortan el teléfono y luego no vuelven a contestar”, indicó, molesta por las mofas y las agresiones que han sufrido los equipos de salud.