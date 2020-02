Nuestros parlamentarios votarán ‘Sí’ en el plebiscito, pero ninguno renunciará para integrar la constituyente

Como una forma de adelantar el plebiscito del domingo 26 de abril y entrar en materia constituyente, La Prensa Austral modificó la papeleta y cambió las preguntas del voto para ser entregadas a los cinco parlamentarios de Magallanes, los senadores Carlos Bianchi y Carolina Goic, además de los diputados Gabriel Boric, Sandra Amar y Karim Bianchi.

De esta forma, los honorables de la región entregaron sus opciones para el domingo 26 de abril respondiendo las preguntas: ‘¿Aprueba o rechaza una nueva Constitución?’ Y, si gana el apruebo, ‘¿Participaría de la mesa de una posible “convención mixta”?’.

Esto último porque varios parlamentarios de otros distritos y circunscripciones ya han anunciado su intención de dejar el Congreso para postularse como delegado a la convención constituyente, en caso de que triunfe la opción del grupo mixto.

Gabriel Boric: “La nueva Constitución debe ser reconocida como propia por toda la sociedad”

El diputado Boric, ante la consulta del apruebo o rechazo, dijo: “Estoy a favor de una nueva Constitución escrita en democracia, porque creo que nuestra Carta Magna, de donde emana el resto de nuestra legislación, debe ser reconocida como propia por toda la sociedad y no sólo por un sector minoritario como sucede con la Constitución de Pinochet. Además, creo que la Constitución debe hacerse cargo de los cambios que han existido en nuestro país, consagrando derechos sociales, adoptando un sistema político semi-presidencial y unicameral más eficiente en la creación de leyes, descentralizando administrativa y económicamente el país, y recorriendo la multiculturalidad de los pueblos que hoy habitan nuestro territorio”.

Además, el honorable añadió, sobre si trabajaría en la elaboración de la nueva Carta Magna, si es que gana la opción, dijo: “No seré candidato a la Asamblea Constituyente, porque creo que se necesitan nuevos liderazgos y yo tengo un compromiso con Magallanes como diputado que cumpliré hasta el fin del período”.

Sandra Amar: “Tenemos una Constitución que tiene 40 años y hay que dejar que la gente se manifieste”

La diputada de la Udi explicó que “Chile está cambiando. Tuvimos un estallido social el 18 de octubre con movilizaciones de la ciudadanía y creo que es importante escuchar las demandas ciudadanas que nos han impulsado a priorizar una agenda social y que visibilizó la necesidad de una nueva Constitución. Soy trabajadora social y vengo del mundo social y creo qué hay que estar en línea a los nuevos tiempos, dejar a la gente expresarse en proceso constituyente. Tenemos una Constitución que ya tiene 40 años y que ha tenido una serie de reformas y hay que dejar que la sociedad civil se manifieste”.

Sobre si dejaría su labor en la Cámara para integrar la mesa constituyente, la diputada dijo que no. “Me mantengo en mi función parlamentaria”.

Karim Bianchi: “Vamos a tener una Carta Magna que va a nacer de una participación ciudadana”

“Estoy de acuerdo con una nueva Constitución, creo que es necesario, porque hay muchos temas que en nuestra Carta Magna que tenemos, no lo permite, ata y es necesario avanzar. Es una gran oportunidad, porque nace de una movilización y un sentimiento ciudadano, la cual puede salir una Carta Fundamental que, si bien no va a dar soluciones, si vamos a tener una carta que va a nacer de una participación ciudadana”, dijo al ser consultada su postura frente al plebiscito de abril.

Karim Bianchi no tiene en sus planes renunciar para postular a ser un delegado constituyente. “No. Me gustaría colaborar colocando temas de interés y fundamentales que influyen en la gente, como salud, vivienda y que sea lo más inclusivo posible. Que gane lo que la mayoría quiere, pero no abandonaría mi labor como diputado, porque para eso fui elegido”, sentenció.

Carolina Goic: “Es la oportunidad de construir un acuerdo que sustente nuestra casa común”

La senadora democratacristiana se inclinará “a favor de una nueva Constitución, porque es una oportunidad de construir en democracia los acuerdos que sustenten lo que llamamos ‘nuestra casa común’”.

Además, la parlamentaria dijo que “no está en mis planes ser candidata a la constituyente, mi prioridad está en representar a la región en el trabajo legislativo y creo que tiene que ser una oportunidad de que la diversidad de Chile esté representada y escogida para la tarea constitucional específicamente”.

Carlos Bianchi: “Es la oportunidad de trabajar por un Estado de Derecho de verdad”

El senador proveniente del mundo independiente entregó, de esta forma, la opción que marcará en abril: “Votaré por el apruebo, las razones son la necesidad de una Constitución que permita que esté formulada bajo condiciones democráticas que garanticen derechos fundamentales, es la oportunidad de trabajar por un Estado de Derecho de verdad”.

Sobre si sería candidato a la constituyente, el senador dijo que no, explicando: “Deseo que exista una auténtica participación ciudadana y espero terminar mi período parlamentario, poniendo toda mi fuerza en apoyar a quienes estén como constituyentes. Deseo fervientemente participar apoyando en la medida que se me requiera, pero desde mi trabajo parlamentario”.