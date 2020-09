Nueva Constitución: ¿Estado subsidiario o Estado social y democrático de Derecho?

– Una de las cuestiones que se debaten de cara a un posible proceso constituyente es qué tipo de Estado debería quedar plasmado en una nueva Constitución. Los abogados Jorge Buvinic y Carlos Contreras contrastan sus posiciones.

Jorge Buvinic, abogado

“Si se cumple exactamente el objetivo del Estado subsidiario viene en gran parte a ser muy

semejante a un Estado social de derecho”

El abogado y ex consejero regional al amparo de Renovación Nacional, Jorge Buvinic, es partidario de un Estado subsidiario.

“El Estado subsidiario sí. Y si se cumple exactamente el objetivo de él, viene en gran parte a ser muy semejante a un Estado social de derecho. Punto.

“Pero para evitar conflictos y dificultades digamos que la Constitución no debe tener apellidos. Si la Constitución debe ser una norma clara, precisa y donde con normas generales deje que la legislación y leyes específicas vayan determinando cada tema y cada sector.

“Para que haya un acuerdo constitucional debe ser una norma genérica de normas claras, precisas, pero generales. No entrar a la casuística de caso a caso porque sino más que Constitución se transforma en cualquier otra cosa.

“A esta altura, creo que el Rechazo no se sustenta. Así como están dadas las cosas, yo estoy por aprobar, indudablemente con las discusiones que en determinado momento habrá que hacer, pero estoy por una nueva Constitución.

“Porque indudablemente los que dicen que es la Constitución de Pinochet lo que menos tiene es de lo aprobado con Pinochet. De partida, es cosa de ver los sueldos que tenía el Presidente, los legisladores, eran el 50% del sueldo actual que tienen. Todo se ha ido modificando.

“La Constitución del 80 no es lo mismo que fue en su momento. Por ello, hay que cambiarla porque cuando algo ha sido tan parchado ya no sirve y, fuera de eso, que está tan vapuleada, tan desprestigiada. No queda otra que hacer una Constitución nueva, una Constitucion genérica y con normas, precisas, claras, pero, generales, para que la leyes individuales vayan definiendo los temas.

“En la Constitución no puedes dejar establecido todo. Porque la Constitución es una norma general. Es la Carta Magna, es la genérica donde uno se puede referir. Los derechos individuales deben estar muy bien garantizados en el acceso a la salud, el acceso universal a la educación, a las jubilaciones. Todo debe estar garantizado como también indicar las garantías constitucionales”.

Carlos Contreras, abogado

“La existencia del Estado se debe justificar en el servicio de la persona, del ser humano, elemento consustancial a la vida constitucional y no sólo respecto al catálogo de libertades”

El abogado Carlos Contreras, ex militante del PS, dice: “Sin dudar: Estado Social y Democrático de Derecho, pues la evolución constitucional a la luz de los derechos fundamentales debe referirse necesariamente a la necesidad de justificar la existencia del Estado en el servicio de la persona, del ser humano, elemento consustancial a la vida constitucional y no sólo respecto al catálogo de libertades, sino que incluso llegando con claridad a la satisfacción de derechos sociales como máxima manifestación y concreción del Estado de

Bienestar que se desarrolla a contar de la segunda parte del siglo XX, como consecuencia de la convicción que adquiere la humanidad, frente a los horrores de la guerra, de la necesidad de colocar al ser humano en el centro de su atención y cuidado”.

Agrega que ello considerando que el concepto de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos ya no se circunscribe exclusivamente al establecimiento de los límites para el ejercicio del poder por parte del Estado, sino que avanzando en su desarrollo.

“Por otra parte, sin hacer un largo listado de los hechos que demuestran el fracaso del principio de subsidiariedad en países como el nuestro, es posible concluir, a la luz de la desigualdad que se ha hecho evidente y que constituye el elemento vital de las manifestaciones sociales desde octubre del año 2019, que no es posible subsidiar cuando a un sector de la población le falta lo mínimo: educación, vivienda, trabajo, previsión, pues en tal caso no se trata de subsidiar, si no que se trata de proveer y, en la medida que dichas necesidades sustanciales se satisfacen, la seguridad de la sociedad se va recuperando en base a la fortaleza de una comunidad que crece en fraternidad, caridad y cooperación y no en base a la competencia desmedida motivada en el afán de lucro.

“El Estado social de derecho no obsta ni impide que quien quiera crecer conforme a sus habilidades y conceptos individuales lo haga, pero siempre aportando a la paz social por medio de los respectivos impuestos y sin que se le obligue a adoptar un estilo de vida que no comparte”.