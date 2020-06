Nueva infraestructura: las aguas que acompañan a la caleta de pescadores de Barranco Amarillo

El movimiento se hace incesante. “Es que hay que aprovechar cuando el día está bueno”, dice el presidente de la Corporación de Pescadores Artesanales, Erardo Muñoz, quien abandona el diálogo con trabajadores para comentar lo que se vendrá en los próximos meses ad portas del término de las obras en la caleta de Barranco Amarillo.

“Posiblemente los trabajos se prolonguen hasta noviembre y después (probablemente en el primer trimestre de 2021) vendrá la entrega de los galpones y el resto de la explanada”, señala mientras observa e indica los puntos donde se ejecutan las obras.

Muñoz no se equivoca ni en su comentario acerca del buen clima ni en los avances de las obras, tampoco cuando analiza el momento que vive el sector pesquero. Aunque en este punto prefiere ver el lado lleno del vaso. “Veamos la parte buena. Estamos con el 80 por ciento de la flota operativa, trabajando y, ¡gracias a Dios!, el famoso Covid no se ha hecho presente. Hay que ser agradecido porque pese a todos los problemas estamos teniendo la oportunidad de trabajar. Y no sólo es bueno para nosotros, también lo es para la región, por lo que significa nuestro sector en Magallanes”.

A “vuelo de pájaro” son 200 las embarcaciones que se encuentran en la caleta. Algunos armadores aprovechan el día para efectuar mantenimiento y reparaciones, mientras pescadores conversan y analizan cómo se está desarrollando la temporada del erizo. Otros discuten sobre qué va a pasar con la centolla, su captura y precio a partir del 1 de julio, uniéndose a la conversación algunos dirigentes del sector.

Muñoz retoma el proyecto de la caleta: “Esto comenzó en 2019 y ahora el trabajo está centrado en los galpones, con la parte mecánica, el enfibrado y la pintura. La idea es que cada sector albergue dos a tres embarcaciones. También está la habilitación de la explanada, que permitirá que entren cerca de 200 embarcaciones más. Además, esperamos una segunda etapa para expandirnos por acá mismo (indica hacia el norte)”.

Las obras, cercanas a los $5 mil millones correspondientes a fondos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, considera, además de los galpones, lugares de estacionamientos, un astillero, un edificio, áreas de varado y pavimentación. Se suman arreglos y mantenciones en la infraestructura ya existente, y redes de incendio e iluminación.