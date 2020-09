Nueva intendenta pidió respaldo al nivel central para tener mayor autonomía en las decisiones

La ex coordinadora regional de Seguridad Pública de Magallanes aclaró que hasta ayer no había nada oficial respecto a endurecer la cuarentena y llamó a trabajar de manera unida para bajar los contagios del Covid-19 para sacar a la región en su reactivación económica.

Sin público y con un gabinete regional conectado de manera virtual asumió a las 15 horas de ayer la nueva intendenta de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Jenniffer Rojas García, quien reemplazó en el cargo a José Fernández, quien fue removido por el gobierno central en la tarde del lunes.

La ex coordinadora regional de Seguridad Pública en Magallanes destacó y reconoció la labor desarrollada por la ex autoridad regional en los 19 meses que permaneció en el cargo. Antes de la ceremonia la nueva intendenta encabezó una reunión con el gabinete regional donde anunció que “mi gestión se centrará en el diálogo y el consenso, creo en la democracia y que los grandes cambios se gestan en este intercambio de ideas, basadas en los acuerdos en un clima de respeto. Es por esto que hago un llamado a nuestros parlamentarios, alcaldes, concejales y representantes de la sociedad civil a trabajar de la mano, por el bienestar de nuestra región y todas sus comunas atendiendo las particularidades de éstas, necesitamos del apoyo de todos y todas para levantar nuestra región”.

Sin embargo, en su primera conferencia de manera online con la prensa regional anunció que buscará marcar su impronta con un trabajo desde lo social y con un gabinete en terreno para salir lo más pronto de la emergencia sanitaria marcada por esta cuarentena y apoyar en la reactivación económica.

También manifestó su deseo de tener autonomía para resolver medidas relacionadas con la región y que en ese ámbito le pidió al ministro del Interior, Víctor Pérez, tener cierto margen y respaldo en ese sentido.

Ante la imposición de una cuarentena prolongada y los efectos negativos para la economía y si ello se puede ir evaluando regionalmente y no con medidas impuestas desde Santiago, la intendenta Rojas precisó que “ha sido un tema cómo levantar a los pequeños y medianos empresarios o pequeños emprendedores que hoy ven en desmedro la capacidad económica. Primero que todo tenemos que bajar la ola de contagio. Creo que es lo principal. Y para eso debemos trabajar todos en conjunto”.

Agregó: “Yo sé que suena reiterativo. Esto, al igual que en seguridad pública, es una cadena y donde falla un eslabón se cayó la cadena. Por supuesto que necesitamos tomar medidas lo más a corto plazo posible para revertir este nivel tan amplio de contagio, para lograr reducir la movilidad y para poder dejar que nuestros magallánicos puedan trabajar con seguridad en el ámbito de salud. Es súper fuerte tener que adoptar medidas de restricción de la libertad de las personas, pero lamentablemente está demostrado que ha sido una de las principales vías donde podemos manejar el tema del contagio, porque hoy día eso es principal”.

Además, recalcó que el monitoreo local se hace regularmente y todas las medidas que “nosotros estamos sugiriendo se van a plantear y va a quedar claro en las reuniones que tengamos estos días con Salud”, refiriéndose a la próxima visita de la subsecretaria Paula Daza.

Hibernación para

Punta Arenas

Consultada si es efectivo o no que se estaría evaluando aplicar una medida más extrema que la cuarentena como la hibernación para Punta Arenas, donde se suspendería la entrega de permisos durante más de una semana, la intendenta Jenniffer Rojas lo descartó por ahora.

“Lo de la hibernación me enteré por redes sociales. Desde el inicio de la pandemia participo en el Comité Operativo de Emergencia y la verdad nunca se ha visto como una posibilidad real y a corto plazo. No es un tema que hayamos planteado”, recalcó.

Luego agregó que con respecto a las medidas que desean adoptar ya han trabajado en varias propuestas en lo que va de esta pandemia y por supuesto tienen claro algunas medidas que se podrían tomar, otras que podrían desecharse y “estamos esperando además que nos puedan venir a apoyar los expertos desde el nivel central. Tanto que hablamos de centralismo que hoy día solicitamos y fuimos bien aceptados que vengan subsecretarios a trabajar en terreno, a conocer cuál es la realidad que se vive en Magallanes. Es muy diferente cuando uno envía un informe a cuando se está en terreno viendo qué sucede”.

La intendenta enfatizó que desea que las autoridades centrales se trasladen a Magallanes y vean todo lo que está sucediendo y lo que desde acá se plantea: “Es la forma de transparentar la situación y a través de la cual esperamos tomar las medidas correctas para la región”, acotó.

Consultada qué siente al ser la cuarta intendenta que asume en este gobierno, opinó que estos cargos se relacionan con política y gestión. “Muchas veces hay que ver en qué estamos fallando más en estos días de pandemia. Hoy se tomó la decisión política de dejar a una trabajadora social a cargo de la región”, dijo, al tiempo que recalcó poner énfasis en lo social preocupándose de las personas.

En cuanto a la vigencia o no de la restricción vehicular, respondió que al igual que la prolongación de la cuarentena son factores que se van a evaluar y ver si son o no suficientes: “Esperamos tener novedades esta semana y cambiar como podemos abordar la pandemia”.

Requerida por la opción de realizar cambios en el gabinete regional, Jenniffer Rojas, dijo que antes ella también fue parte de este gabinete y al asumir al frente del gobierno regional tiene clara algunas falencias o deficiencias y que por ello ayer una de las primeras actividades fue reunirse vía online con los secretarios regionales ministeriales y les pidió que le informen si están cómodos o no en sus cargos: “Hay que evaluar cómo se están desarrollando las carteras. Hoy el cambio de liderazgo es diferente. No digo que sea mejor o peor. Hoy el gabinete sale a la calle. Hoy damos la señal que somos un gabinete en terreno y vamos a estar presente midiendo donde suceden las cosas, en los sectores, de la mano con los dirigentes. Hoy día es el minuto para ver dónde están las necesidades reales, que si bien siempre estuvieron identificadas, quizás nos criticaron que no nos vieran en terreno. Y ese también será el cambio por estos días y veremos quiénes son los que se suman a este carro que por lo que me dijeron hoy día es la mayoría”.

Sin embargo, recalcó que recién está asumiendo y es muy pronto decidir si habrá cambios o no. “Tenemos que ir viendo cómo se van comportando las seremías y si hay que hacer cambios se harán como lo señalé, pero déjenme partir ordenando la casa a mi forma desde lo social para ver cuál es la ropa que tenemos que lavar”.