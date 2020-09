Nueva intendenta pone énfasis en manejo de la pandemia y reactivación económica

Le interesa desarrollar un trabajo en terreno y le preocupan los efectos de esta emergencia sanitaria en la salud mental de muchas personas.

Cerca de las 17 horas la actual coordinadora regional de Seguridad Pública de Magallanes, Jennifer Rojas García (RN), permanecía en su oficina en la intendencia cuando recibió el llamado telefónico del ministro del Interior, Víctor Pérez, quien le comunicó que se dirigía a ella a petición del Presidente Sebastián Piñera para consultarle si quería asumir el desafío de la intendencia de Magallanes.

“Estaba trabajando, viendo unos temas de seguridad pública y bueno uno es disciplinada cuando trabaja en un gobierno y por supuesto no podía decir que no ante un tremendo desafío y tremenda responsabilidad que me estaban encomendando. Yo creo que existió revisión de varios currículums y es un orgullo que me hayan llamado a mí y confíen en mis capacidades para asumir en este desafío”, señaló.

Entre las 19 y 20 horas habló con el hasta ayer intendente, José Fernández, quien hoy en un horario que hasta ayer no estaba definido le entregará el cargo, porque previamente deben emitirse las resoluciones y decreto de nombramiento. “Ya hablé con él hace unos minutos. Agradeciéndole el compromiso y la entrega porque le tocaron meses muy difíciles y también haciendo las coordinaciones para realizar el cambio mañana (hoy).

Egresada el año 2002 de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Magallanes, sucederá en el cargo al removido intendente José Fernández, quien a su vez en febrero de 2019 había asumido en reemplazo de la también trabajadora social, María Teresa Castañón.

Casada hace 11 años con un profesional que se desempeña hace años en un área técnica de servicio público y madre de dos hijos de 9 y 6 años, Jennifer Rojas, siente que su gestión se basará ahora en tres ejes principales: manejo de la pandemia, la reactivación económica y la seguridad pública.

Consultada si el ministro Pérez le formuló alguna petición relacionada con manejar los efectos de la pandemia, la coordinadora de Seguridad Pública respondió: “Me pidió trabajar con toda la fuerza y el compromiso para sacar a esta región adelante”.

Respecto a la pandemia, señaló que ya han estado trabajando en esa materia con el ministerio hace varias semanas y “por supuesto que es uno de los primeros desafíos que debo asumir en este minuto y en paralelo todos los avances que deben venir de la mano con el trabajo regional. Pero por supuesto que la pandemia es el primer desafío que tengo que asumir hoy día”.

Consultada si al ser trabajadora social le permite tener una mirada distinta ante la situación económica que se vive en la región, dijo: “Yo siento que lo que necesitamos hoy día como gobierno y en especial en la Región de Magallanes es el tema social, el tema de la cercanía, es estar en terreno y conocer en terreno las necesidades de las personas y eso es lo que debo hacer hoy día”.

Reactivación económica

Jennifer Rojas recalcó también su preocupación por la reactivación económica y que para ella es una de las cosas primordiales afectadas con el inicio de la emergencia sanitaria en el mundo y que llegó al país y especialmente a Magallanes. “Al tener estas altas cifras de contagio, al entrar en periodos extensos de cuarentena como nos encontramos, por supuesto que es de vital importancia poner atención a todas aquellas personas que hoy están pasando un momento difícil, a aquellas personas que han tenido un desmedro económico y algunas que derechamente han perdido su fuente de ingreso”.

“Por tanto es uno de los temas principales de los que tenemos que enfocarnos hoy día en conjunto con el manejo de la pandemia. Estos no son temas que se tienen que ver por canales separados. La reactivación económica en conjunto con el manejo de la pandemia, son dos temas que vienen de la mano y al hablar de desarrollo económico no me refiero sólo a números, sino que me refiero también a la parte social. En eso vamos a trabajar fuertemente”, precisó.

Recordó que al asumir no parte de cero, sino que se sigue trabajando como se venía haciendo y que espera tomar las medidas correctas para que así sea.

Además, puso énfasis en el aspecto de seguridad pública que también importa en las personas: “Ya estamos en un momento difícil que afecta a la salud mental de las personas y sabemos que el delito si bien ha bajado sigue sucediendo. Entonces también tenemos que preocuparnos por una parte de la pandemia y por supuesto que esto vaya de la mano con la prevención del delito, sino en qué parte queda la salud mental de las personas. Por lo menos que tengan el derecho a vivir en paz en sus hogares”.

Cambios de gabinete

Consultada si espera tener atribuciones necesarias e independencia para hacer cambios de gabinete que no pudo realizar su antecesor, la futura autoridad regional precisó que así lo espera y que se evaluará en su minuto.

“Tenemos muy poco tiempo. Recordar que ahora con mi asunción en el cargo no partimos de cero. Acá hay un trabajo previo realizado desde el gabinete regional. No partimos de cero y por supuesto habrá que hacer todos los cambios que sean necesarios para salir de esta situación en Magallanes”.

Asimismo, señaló que le interesa abocarse también a ver quién la reemplazará en el cargo de Seguridad Pública: “Ese es un desafío grande para mí porque además es un cargo al que puse casi estos tres años toda la fuerza y el corazón. Un cargo además que será muy relevante durante mi gestión. La seguridad pública para todo lo que pueda venir es un tema primordial para poder crecer como región así también el manejo de la pandemia y por supuesto la reactivación económica”.