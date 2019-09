Nueva orquesta del Liceo Luis Alberto Barrera amplía el conocimiento musical de los estudiantes

Formada entre abril y mayo El conjunto está formado por 16 alumnos de primero medio, que bajo las órdenes del profesor Arturo Rodríguez, ya debutó en el aniversario del establecimiento, hace un par de semanas

Replicando el modelo que estableció en el Liceo Sara Braun, el profesor Arturo Rodríguez llegó este año al Liceo Luis Alberto Barrera, donde en abril, comenzó a formar una orquesta. La labor no era sencilla, pues los estudiantes no conocían todos los instrumentos que componen un conjunto musical de estas características.

Para ir de a poco en este proceso, Rodríguez convocó a estudiantes de primero medio, con la idea de que con el tiempo se vayan puliendo y puedan llegar a cuarto medio, como una gran banda. “Llevamos poquito tiempo, la convocatoria se hizo en abril-mayo y hemos estado ensayando temas del repertorio popular, vamos a empezar a armar temas relacionados con los jazz estándar, y la verdad es que llegaron hartos niños, aún estamos en el proceso de que ellos aprendan bien sus instrumentos, con la lectura musical y nos estamos preparando para dar presentaciones a la comunidad”, explicó Rodríguez sobre esta naciente orquesta, que ya tuvo su debut, en el acto de aniversario del Liceo Luis Alberto Barrera, hace un par de semanas.

Pero, ¿cómo seleccionar a estudiantes que, por ejemplo, nunca tocaron instrumentos de viento más allá de una flauta? “En primera instancia, yo abro algunos talleres de instrumentos de viento, donde tocan trompeta, saxofón, trombón y ahí selecciono a los niños que demuestran mayores habilidades. En otro taller tengo instrumentos como los teclados, la batería, la guitarra, y una vez que selecciono al grupo de niños que les interesa, los reúno a todos en torno a la orquesta, y comenzamos el taller formal”, continuó el profesor y director del conjunto.

Los ensayos se realizan los miércoles y viernes, y también durante las clases formales, se repasa alguna línea melódica particular con los integrantes de la orquesta. Rodríguez tiene mucha esperanza en el crecimiento de sus pupilos: “la idea es que ellos puedan crecer paulatinamente hasta cuarto medio, vamos creciendo complejizando los repertorios y que cada año sea un paso en la evolución musical de los alumnos y que esté proyecto tenga una proyección mayor en el tiempo”, concluyó Rodríguez, que ahora cuenta con un contingente de 16 estudiantes, pero espera llegar a tener al menos 20 músicos.

En uno de los ensayos se puede apreciar en interés de estos estudiantes. Kareen Sánchez toca percusión, Axel Sánchez, piano; Francisco González, teclado; Cotian Velásquez, bajo; Santiago Soto y Juan Sebastián Pinto, tocan las guitarras; Tomás Norambuena, la batería; Francisca Mesías, también percusionista, y Amanda Pineda, Constanza Gómez y Benjamín Huisca, trompetas, y Monserrat Gómez, saxofonista.

Quienes tocan instrumentos de viento son los más sorprendidos con las nuevas habilidades que han descubierto. Amanda Pineda es trompetista, y cuenta que “desde el principio de la orquesta, el profe nos motivó, nos empezó a enseñar un montón de instrumentos, porque en otros colegios te enseñan flauta, metalófono, y ahora hay muchos que me interesa tocar, no solamente la trompeta. Yo sabía guitarra, flauta, piano un poco. Lo de la trompeta fue difícil, porque no soy tan buena en vientos, pero con la ayuda del profe ha sido más fácil. La batería igual me gusta”, destacó la estudiante.

Un caso similar es el de Francisca Mesías, que toca percusiones, específicamente, congas, otro instrumento poco habitual. “Me motivé a participar en la orquesta por la música en general, el hecho de poder aprender a tocar los instrumentos, conocer más, eso me motivó a investigar también las técnicas. Antes tocaba los instrumentos comunes, flauta, guitarra. Este instrumento de percusión me ha ayudado a aprender batería y otros similares, porque ayuda mucho a motivarnos a aprender cosas nuevas”.

Algunos instrumentos son más comunes, aunque la ejecución varía. Por ejemplo, Axel Sánchez toca piano y Francisco González, el teclado, pero se van ensamblando en el conjunto. “Antes toqué en festivales, pero ésta es una orquesta, una ‘Big band’, hemos aprendido a tocar canciones como rythm & blues, por ejemplo. Uno toca la base, otro la melodía, se complementan distintos tipos de sonido, yo por ejemplo hago más melodías”. El estudiante añadió que está muy contento en la orquesta, porque “ha sido muy bonito proceso, hemos aprendido harto, he formado un grupo de amigos, estoy muy contento con el trato del profe, y he aprendido canciones nuevas”.

Un caso llamativo lo representa el único extranjero de la orquesta, el estudiante ecuatoriano Juan Sebastián Pinto, que lleva dos años en Chile, y en la orquesta es uno de los guitarristas. “Ya había participado en mi escuela anterior, 18 de Septiembre. No ha sido tan complicado el cambio. También toco guitarra, bajo, batería, flauta. Primero tocaba una pianica, esas que son sopladas, y mi profesor tenía un piano, entonces seguí en eso y luego la guitarra”, comentó el estudiante, oriundo de la ciudad de Ambato y que ha encontrado en la música, el espacio para querer permanecer en el país.

Tras su debut en el acto de aniversario, la orquesta ha seguido en ensayos y actividades internas, tras las Fiestas Patrias iniciarán un ciclo de conciertos pedagógicos en escuelas básicas, con la idea de seguir motivando a niños a que se interesen por el mundo de la música.

Fotos Rodrigo Maturana