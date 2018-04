“Nueva planta procesadora de salmones tendrá cero impacto ambiental y el 88% de los residuos será reciclado”

– Josefina Moreno conversó con Pulso Económico y relevó los aspectos claves de esta iniciativa cuya primera producción en Puerto Dumestre se espera para 2021.

A mediados de marzo, se dio a conocer el ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental para la construcción del proyecto ‘Planta Procesadora Puerto Dumestre’, iniciativa de la empresa salmonera Australis que reviste una inversión de US$70 millones y que estará ubicada en la ruta Y-340, Km 1,1 en la comuna de Natales, dentro de un predio privado de una superficie aproximada de 7 hectáreas.

Pulso Económico conversó con la gerente de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de la empresa, Sofía Moreno, quien se refirió a los principales aspectos que involucra esta millonaria tentativa, que considera, entre otros puntos, levantar la infraestructura necesaria para el procesamiento de 71.280 toneladas anuales de materia prima (producto terminado), las cuales serán envasadas y despachadas hacia sus mercados de destino.

A la espera de la concreción de muchos trámites y permisos, la empresa está abocada a la socialización del proyecto. “Se lo hemos presentado a 20 comunidades de Puerto Natales, donde estamos instalados hace más de tres años como empresa, de manera que así han podido interiorizarse respecto de lo que implica la instalación de esta planta de proceso en la comuna. La construcción tomará 19 meses y, si todo sale bien, esperamos comenzar a operar el año 2020”, precisó.

-¿Dónde radica el principal valor agregado para una inversión de esta envergadura?

– “Se trata de una planta de calidad mundial, única en la región. Es, por eso, que presentarlo a la ciudadanía es tan fundamental, porque, en general, la imagen que la gente tiene de este tipo de infraestructuras no es la mejor. Pero particularmente ésta contará con tecnología de punta, pues se trajo lo mejor de la industria, para implementarlo acá”.

– ¿Qué es lo que en definitiva esperan lograr?

– “Lo que queremos es cerrar el ciclo de producción del salmón en Natales, para de ahí sacar este producto al mundo, con un sello de origen. Actualmente una parte de lo que producimos se procesa acá y el resto se va al norte, por lo que se está perdiendo el valor agregado que podría significar el completar todas las etapas en Ultima Esperanza”.

– Más tecnificación, ¿qué otros alcances tiene?

– “En la práctica, eso significa que la planta apunta a generar 460 empleos directos necesarios para su operación -de cuyo total se proyecta que 400 sean de Natales-, donde tenemos 2 años para comenzar a preparar y capacitar a la gente. Necesitaremos colaboradores capacitados y para eso debemos trabajar en conjunto con los institutos y organizaciones que correspondan. Por una parte, eso se explica porque, si no fuera altamente tecnificada, procesar la misma cantidad de toneladas requeriría el triple de personal. Nosotros esperamos que los natalinos se sientan orgullosos de contar con una planta procesadora de calidad mundial en la comuna, que significa el crecimiento y desarrollo de todos”.

– ¿Qué hay de la sustentabilidad en este proyecto?

– “Si no es sostenible, no funciona. La planta está pensada en virtud de lograr ‘cero impacto’. Y eso parte desde la misma mirada arquitectónica. Está diseñada para que quien la vea desde cualquier ángulo, la identifique con un estilo propio de una estancia magallánica. En esto hay que ser responsable, porque aun cuando esa área no es por ahora parte de la ruta turística, mañana puede llegar a serlo. Por cierto, el proyecto también incluye la recuperación del borde costero”.

– ¿Cómo será el manejo de los residuos?

– “Se ha hecho un levantamiento bastante serio y, desde ese punto de vista, he de señalar que el 88% de los residuos que producirá la planta son reciclables. El porcentaje restante de viabiliza a través de un relleno sanitario y un plan de manejo autorizado. Para este y otros puntos tenemos una política de puertas abiertas, porque nos interesa que exista información seria en la materia. Mientras más personas participen de este proceso, es mejor porque la idea es crecer con la comunidad”.

– Una vez que empiecen a operar, ¿cuánto estará lista la primera producción?

– “Esperamos que eso se concrete en 2021 y prosperemos con la región, porque ya tenemos el plus de contar en Magallanes con certificaciones internacionales de manejo responsable, tanto social como ambientalmente. Acá los estándares son de alto estándar mundial y se cumplen, por eso nuestros salmones, son apetecidos en todo el mundo. Este es un gran proyecto y merece la oportunidad de desarrollarse”.

Australis

Australis es una compañía de capitales nacionales que participa de toda la cadena productiva del salmón –desde las ovas hasta la etapa de cosecha-, con presencia a lo largo del país, con una dotación que supera los 1.600 trabajadores, de cuyo total unos 250 se desempeñan actualmente en Magallanes.

La planta de proceso en proyecto será la segunda de Australis en el territorio nacional, siendo la primera la situada en la comuna de Calbuco, Décima Región.

Cabe recordar que la nueva infraestructura será habilitada para el funcionamiento de un acopio de peces en tierra destinado a la recepción de materia prima viva y estructuras anexas como lo son una planta de tratamiento de los residuos industriales líquidos, un salmoducto para la recepción de materia prima y ductos de devolución de aguas del mismo.