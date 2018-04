Nueva seremi de Cultura, Katherine Ibacache: “Independientemente de los títulos que uno tenga, la cultura es parte de todo”

El intendente Christian Matheson presentó ayer a los nuevos secretarios regionales ministeriales de Justicia, el independiente Fabián Mella, y de Cultura Katherine Ibacache (Evópoli), los cuales tomaron posesión de sus cargos en forma inmediata.

Matheson destacó que esperaba que las nuevas autoridades comenzaran a interiorizarse de sus cargos y sus funciones dentro de la región. “Esperemos que esta semana ya estén a caballo, de modo de poder ir avanzando y solucionando los temas que les conciernen, todo bajo los lineamientos del Presidente Sebastián Piñera y del gobierno que conforma la coalición Chile Vamos”, señaló.

Respecto del decreto de nombramiento añadió que este ya estaba redactado. “Es un tema de envío a toma de razón en Contraloría, pero el trámite ya se está ejecutando”, puntualizó.

Seremi de Hacienda y nuevos directores

El jefe del gobierno regional aseguró que sí iba a haber seremi de Hacienda. “Esperamos que esta semana se resuelva su designación. Va a ser otra persona distinta a la seremi de Economía, porque a diferencia de otras regiones del país esta seremía tiene mucha importancia por todas las leyes de excepción. Le vamos a pedir a quien se nombre que se dedique plenamente a resolver las problemáticas que hay en torno a Ley Austral, Navarino y Tierra del Fuego”, precisó.

Asimismo, el arquitecto expresó que en el caso de los nuevos directores de servicio esperaba que estos fueran designados en las próximas dos semanas. “En todo caso los nombres ya están en el Ministerio del Interior en Santiago y es un tema de resolver y consensuar posiciones”.

En relación a los nombramientos de los jefes de divisiones, el intendente expresó que sólo se ha designado al de Administración y Finanzas, Juan Carlos Oyarzún. “Falta la División de Análisis y Control y la División de Desarrollo Regional, pero los nombres ya están sobre la mesa”.

Seremi de Justicia

El abogado Fabián Mella, nuevo titular de Justicia, primero que todo agradeció la confianza depositada en su persona por el intendente, ministro y Presidente de la República. “La idea es contribuir justamente en los lineamientos que ha fijado el gobierno. La prioridad número uno por cierto está en la infancia, nuestros niños no pueden esperar y por lo mismo a partir de hoy (ayer), estamos revisando cada uno de los temas para poder sacar la tarea adelante”, precisó.

Consultado respecto de que si en la región era posible replicar la comisión de infancia convocada por el Presidente Sebastián Piñera, la autoridad destacó que todo debía ser estudiado, “lo importante es estar en concordancia con los planteamientos del gobierno central”, expresó.

Finalmente, afirmó que recibió el llamado a asumir la seremi de Justicia como cualquier ciudadano. “Creo que cuando a uno lo llaman a colaborar no puede restarse y tiene que asumir los desafíos porque a todos nos interesa sacar adelante nuestra región y nuestro país, yo espero servir en esa medida y en la medida que sirva estaré dispuesto a seguir trabajando en ello. Creo que si mi currículo estaba o no en la lista inicial no es algo relevante”, recalcó.

Cultura

Por su parte, Katherine Ibacache, seremi de Cultura, manifestó que estaba muy contenta de poder trabajar para el gobierno de Sebastián Piñera. “Es una misión invaluable, tenemos plena convicción de que vamos a hacer una gestión extraordinaria, contamos con un equipo de trabajo maravilloso y viene también un cambio de institucionalidad, este es un nuevo ministerio, por tanto la idea finalmente es trabajar en conjunto con todos, con la comunidad, con los cultores, con los artistas, porque son finalmente ellos los que hacen y forman la cultura”, declaró.

A propósito de las críticas en el nombramiento de su antecesor (Alejandro Campos) por su distancia con el mundo cultural se le consultó con qué credenciales llegaba ella a la seremi de Cultura. “Soy profesora de historia, tengo un diplomado en gestión comunitaria, soy abogada, pero independientemente de los títulos que uno tenga, la cultura es parte de todo, como antecedentes familiares mi padre trabajó muchos años en el primer canal de Chile UCV televisión, mi hermana es actriz y también es gestora cultural, por tanto conozco las problemáticas y principalmente la idea es nuevamente contactarnos con todos los actores para poder ir reconociéndonos y conociéndonos”, señaló.

Finalmente, se le preguntó si se iba a juntar con los actores de Sidarte que es precisamente el grupo de donde han surgido las críticas más fuertes y reiteradas, Ibacache expuso que “las puertas estaban abiertas, yo mantengo esa misión y ese fundamento claro dentro de la gestión. Las puertas están abiertas a conversar con todos los entes de la comunidad, artesanos, actores, los cultores en general. Se va a hacer un trabajo en terreno porque la idea es llegar a todos los lugares de la región”, subrayó.