Nuevamente el conflictivo cruce de Maipú y Armando Sanhueza fue escenario de fuerte colisión

Nuevamente, el alcohol y la irresponsabilidad al volante fueron protagonistas de un accidente de tránsito en la mañana de Navidad en el sector céntrico de Punta Arenas, y que pudo traer graves consecuencias para los ocupantes de los vehículos involucrados.

El hecho ocurrió a eso de las 7,45 horas cuando el conductor de un automóvil marca Toyota Yaris que se desplazaba de sur a norte por calle Armando Sanhueza no respetó una señal Pare que se alza en la esquina con calle Maipú, impactando violentamente a un taxi básico de la empresa Blanchard que se dirigía de poniente a oriente por la vía antes mencionada.

Como consecuencia de la alta energía de la colisión, el automóvil particular chocó por inercia contra un poste del alumbrado público, quedando con daños de consideración en su parte delantera.

Tras el incidente, se constituyó en el sitio del suceso una patrulla de la Primera Comisaría de Carabineros, que al realizar el procedimiento de rigor y la prueba respiratoria de alcotest, se percató que el conductor infractor manejaba su vehículo en manifiesto estado de ebriedad, registrando 1,21 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo cual fue detenido.

Asimismo, se consignó que el conductor del taxi básico, que circulaba con un pasajero en el asiento del copiloto, no portaba la licencia profesional que lo habilita para conducir este tipo de vehículo, por lo que igualmente fue aprehendido por los funcionarios policiales.

Los involucrados en el accidente presentaron múltiples lesiones a raíz del golpe, por lo cual una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencia (Samu) debió trasladarlos hasta las dependencias del Hospital Clínico para la respectiva constatación de lesiones.

Minutos antes de las 17 horas, ambos vehículos todavía permanecían en el lugar, siendo retirados horas más tarde por una grúa.

