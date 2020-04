Nueve magallánicos con Covid-19 han sido trasladados a otros hospitales

El director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes, dijo que la pandemia ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la red de Magallanes, “la que al momento ha sorteado todas las dificultades, reforzando su capacidad de respuesta, pero de todas formas ha sido necesario la derivación de pacientes a Santiago”.

Informó que hasta el lunes eran 9 las personas trasladadas desde la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico a diversos centros asistenciales de la región metropolitana, en el contexto de gestión de camas de la Red Integrada Covid-19.

Estos son traslados realizados bajo la estrategia de liberación de cupos cama Uci Covid-19, que permiten al Hospital Clínico, como centro de referencia regional de la pandemia, contar con mayor número de camas Uci disponibles, considerando el aumento de contagios a nivel local y, a lo dinámico de la emergencia.

Reyes Silva, en su calidad de gestor de la Red Asistencial, indicó que “como Servicio de Salud formamos parte de la Red Integrada Covid-19 y en ese contexto estamos trasladando pacientes a fin de maximizar y optimizar nuestra capacidad de respuesta local”.

Así explica la gestión de traslados a centros de salud de la Región Metropolitana de los 9 pacientes, 7 de los cuales son Fonasa y 2 afiliados a Isapre”.

La gestión del traslado, independiente de la previsión del paciente, está a cargo de la Unidad de Coordinación del Hospital Clínico junto al Departamento de Articulación de la Red del Servicio de Salud Magallanes, quienes a su vez se coordinan con la Unidad de Gestión Centralizada de Camas del Ministerio de Salud o con las respectivas Isapres.

El director de Salud efectuó un llamado tendiente a reforzar la responsabilidad individual y colectiva de toda la comunidad magallánica, porque “esto no es sólo un tema del sector salud, necesitamos del apoyo de la comunidad para aplanar la curva de contagio. Estamos en cuarentena, por ello pedir que no salgan de sus domicilios a no ser que sea estrictamente necesario, recuerden lavar frecuentemente sus manos y mantener el distanciamiento físico”, indicó.