Nuevos migrantes sorprenden a los magallánicos con sabrosos emprendimientos

Roberto Vilches Silva

rvilches@laprensaaustral.cl

La multiculturalidad de nuestra región, no sólo se debe por ser uno de los destinos turísticos preferidos por los extranjeros de todo el mundo, sino principalmente por ofrecer la mejor calidad de vida de nuestro país, lo que ha llamado la atención de nuestros vecinos latinoamericanos, quienes han hallado en nuestras tierras un futuro promisorio y una cálida mano amiga para enfrentar los adversos escenarios que viven sus países de origen.

Un ejemplo de ello es Lorna Chanel Pérez. Llegó desde República Dominicana hace un año y ocho meses, producto del duro momento económico que enfrenta su país, por lo que vio en Punta Arenas la posibilidad de estudiar y trabajar, para así cumplir sus metas y lograr sus objetivos.

Si bien señala que su adaptación fue bastante compleja “al principio fue un poco difícil, ya que no estaba acostumbrada al clima frío y sentí un poco de indiferencia por parte de las personas, incluso en algunos empleos tuve problemas por mi color de piel. Pero eso me pasó un par de veces, ya que la mayoría de las personas me han acogido de la mejor manera, por lo que estoy muy agradecida de los magallánicos”.

La polifacética dominicana confiesa que en nuestra región ha tenido oportunidades que jamás se le presentaron en su país, ya que ha participado de dos programas radiales, además de trabajar como peluquera y maquilladora profesional, incluso tuvo experiencias de modelaje para algunas tiendas, todo esto en menos de dos años, por lo que califica de “espectacular” su experiencia en Punta Arenas.

Actualmente imparte cursos de automaquillaje y entrega asesoría sobre temas de belleza y modelaje, en Divina´s Estudio ubicado en calle Croacia 503, esquina Armando Sanhueza.

La sana competencia por las mejores arepas

Jessika González Sandoval es una venezolana que en abril de 2018 cumplirá dos años en Punta Arenas y su arribo a nuestra región surgió por dos factores: la extrema situación que se vive en Venezuela y la invitación que le realizaron unos familiares chilenos que vivían hace varios años en estas tierras.

Desde su llegada a Chile tuvo la necesidad de generar sus propios ingresos por lo que decidió iniciar su emprendimiento: “Todo comenzó un día que a mí me dieron muchas ganas de comer cachitos (pan relleno con jamón y tocino) que es el desayuno más famoso en las panaderías venezolanas y como en ninguna parte lo vendían, decidí hacerlo. Luego se los compartí a mis compatriotas y a ellos les encantó por lo que comenzaron a realizarme pedidos y así comencé este emprendimiento”, aunque la oriunda de Caracas aseguró que actualmente la mayoría de sus clientes son magallánicos, a quienes define como personas maravillosas y se siente muy agradecida de todas las personas de nuestra región, por el afectuoso recibimiento que ha tenido con todos los venezolanos.

Tanto se ha extendido su negocio que ya no sólo vende arepas, sino también ofrece pan de jamón, pastelitos andinos y empanadas venezolanas, las que acompaña con “guasacaca” una crema a base de palta y varios secretos que le enseñó su abuela y forman parte de la tradición gastronómica del país llanero. Por lo que invita a toda la comunidad magallánica a atreverse a probar nuevos sabores contactándose al +569 8883628 para realizar sus pedidos.

Comunidad colombiana

Una de las colonias más importantes que han ingresado a nuestra región, es la colombiana y si existe dentro de ellos un nombre asociado al esfuerzo, es el de Fernando Orobio. Entre risas señala que hace nueve años se instaló en la región tentado por los comentarios de sus amigos, quienes en toda oportunidad le hablaban sobre la belleza de la Patagonia, pero nunca le dijeron el intenso frío de este territorio: “Con mucho esfuerzo compré mis pasajes y llené mi maleta con ropa de verano, llegué en abril y apenas puse un pie fuera del aeropuerto me congelé, en esos momentos sólo pensé en regresar”, añade con bastante alegría el caribeño.

Desde que llegó a Punta Arenas este ciudadano colombiano asegura que la acogida fue muy buena, por lo que agradeció el trato de todos quienes formaron parte desde sus inicios en nuestra región: “La personalidad de los magallánicos es muy buena, si tu no conoces algo te lo explican y si no conoces un lugar, te enseñan con mucho detalle cómo llegar, por lo que siento que son muy acogedores con los extranjeros”.

El extranjero confiesa que en sus inicios se tuvo que esforzar día y noche para poder salir adelante, ya que mantenía un trabajo como maestro de la construcción y terminada su jornada laboral, salía a recorrer la ciudad para entregar sus arepas colombianas, empanadas y pica pollo, que es similar al pollo apanado.

Fruto de este esfuerzo y gracias a un constante ahorro, hace tres meses pudo lograr su gran sueño de establecerse con un local de comida en el que ofrece pichangas con productos de primera calidad, alitas de pollo asadas con papas naturales y sus tradicionales arepas y empanadas colombianas, las que pueden ser degustadas en Simón Bolívar Nº2673 y el horario de atención en la semana comienza a las 19 horas hasta las 1,30AM y los fines de semana se extiende el horario hasta las 3 de la madrugada.

Nuevos rumbos de

nuestros vecinos

Desde el país hermano de Argentina, proviene Emanuel Andreozzi, dueño de Francesco Pizzería, local que ha apostado por una propuesta innovadora, no sólo en sus pizzas, sino también en la forma de interactuar con sus clientes, ofreciendo para los más pequeños cursos para preparar pizza, concursos de quien come más trozos de esta especialidad italiana y un llamativo premio anual para todos sus comensales. Si bien su llegada a la región era para visitar a su padre, quién vivía hace 17 años en Punta Arenas, en 2006 comenzó a emprender en diferentes rubros para insertarse en el mundo de los negocios, asegurando que vivió varios fracasos que le sirvieron de experiencia para consolidar esta nueva apuesta con la pizzería, que cumplirá un año en febrero de 2018.

El nacido en Rosario no esconde el gran cariño que siente por los magallánicos a quienes define como personas espectaculares: “Por mi trabajo recorrí las principales ciudades de Chile, pero lo que he vivido acá en Punta Arenas es maravilloso. Las personas son muy acogedoras, amenas y serviciales, por lo que siento que acogen de la mejor manera a los extranjeros y fue lo que finalmente determinó el hecho de quedarme a vivir en Magallanes”, agregó el trasandino.

Además recordó que atienden en horario continuado, todos los días del año con excepción de Navidad y Año Nuevo, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche en Roca Nº935 .

Otra migrante que se atrevió a dejar sus tierras en búsqueda de un mejor futuro es Gloria Tapia Romero, procedente de la localidad de Chimbote en Perú y que gracias a una empresa trasnacional incaica recaló en Punta Arenas, con la finalidad de aprender sobre control de calidad sin pensar jamás que ese viaje significaría más de trece años en la Región de Magallanes.

Con respecto a las razones de establecerse en la Patagonia, consignó que lo más importante para ella era el crecimiento personal y laboral: “Me gustó esta ciudad, porque académicamente y profesionalmente me ofrecía una posibilidad bastante atractiva de especializarme, la que no tenía en mi país. Por lo que quise quedarme acá para aprender todo este conocimiento y gracias a eso se me empezaron a abrir muchas puertas relacionadas al control de calidad y la docencia”.

La chimbotana relató que todos estos años de aprendizaje desembocaron en la creación de su emprendimiento, la Consultora G.T.R. que presta servicios a las empresas públicas y privadas, a través de ChileCompra y pueden tener más información en su sitio web www.consultoragtr.com, en el que se detallan los trabajos realizados.

De la selva brasileña

a la Patagonia chilena

De los casos más llamativos está el del paramédico brasileño Fernando Nogueira, quien viajó desde el Estado de Mato Grosso hace dos años debido a que su madre se casó con un chileno y le recomendó venir a vivir a Punta Arenas. Por lo que arrendó una casa en población Las Naciones, asegurando que se fueron todos sus ahorros debido a los pagos asociados a la renta de la vivienda, así que tuvo que buscar una opción para poder juntar dinero, por lo que decidió vender pan de molde blanco e integral por todas las casas de esta población.

Gracias a la aceptación que tuvieron sus productos comenzó a invertir para entregar una mejor calidad: “Primero compré un horno industrial y luego vino la incorporación de una batidora, ya que el pedido día a día aumentaba y me fueron solicitando otras variedades, como la prepizza, el pan de completo y el pan de hamburguesa”, señalando que desde ese momento comenzó a cambiar su vida.

El brasileño se mostró muy agradecido por el apoyo que le dieron tanto sus vecinos, al comprarle sus productos, como las organizaciones del Estado, que le entregaron recursos para invertir en su emprendimiento el que ahora es promocionado a través de Internet en el fanpage Sabores Brasileiro, en el que pueden enviar un mensaje con sus pedidos o llamar directamente al teléfono +56946100616 para reservar alguna de sus especialidades.

Hermanos uruguayos

Finalmente el atrevimiento de dos hermanos uruguayos de viajar a Chile en 2007 y establecerse en la Patagonia, específicamente en Puerto Natales, ciudad que no sólo llamó su atención por su belleza, sino por la calidad y originalidad de productos que ofrecían a toda la comunidad los natalinos. Por este motivo es que Federico y Maximiliano Gil presentaron un proyecto de coctelería sustentable llamado Organic Patagonia, para mostrarle al turista el potencial gastronómico de la región, lo que día a día fue creciendo hasta llegar a capacitar a la población.

Debido al éxito de esta iniciativa es que quisieron involucrarse más en los sabores del lugar y crear competencias a nivel internacional como es el caso de torneo de coctelería y gastronomía “Fusión Patagonia” el que convoca a chefs y bartenders a presentar un cóctel más un plato frío o caliente, los que deben contener al menos un producto silvestre de la región.