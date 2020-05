Carolina Goic: “Nunca he compartido la forma de hacer política del senador Bianchi, de caer en la descalificación e instalar la mentira”

– Parlamentaria también afirmó que la estrategia del gobierno para combatir el coronavirus fracasó y que, en Magallanes, se requiere un acuerdo amplio para diseñar una estrategia de desarrollo regional que permita superar los efectos socioeconómicos de esta pandemia. – También instó al intendente a que, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se obligue a las compañías a cursar el tráfico digital por territorio nacional y conectarse así al tendido de fibra óptica austral.

Juicios lapidarios: “La estrategia del gobierno fracasó”; “Las inconsistencias en el discurso de la autoridad a cargo de la pandemia no resisten análisis”; “Al gobierno no le queda ni un espacio para seguir improvisando”.

Este tipo de aseveraciones fueron emitidas por la senadora Carolina Goic al momento de analizar la forma en que el gobierno de Sebastián Piñera ha encarado esta crisis sanitaria.

Igualmente lapidaria fue al cuestionar cómo se ha manejado el tema a nivel regional: “No hemos tenido plan estratégico y menos hemos conocido una estrategia que se haga cargo en forma seria de lo que pasa en la región”.

Pero, la senadora también ha estado en la palestra estos días por su entrevero con su par Carlos Bianchi, quien la acusa a ella y al diputado Gabriel Boric de estar particularmente interesados en que se apruebe la retroactividad para el límite de las reelecciones parlamentarias. “Los proyectos no son con nombre y apellido, no buscan beneficiar ni perjudicar a nadie”, sentenció.

Límite a la reelección

y retroactividad

– ¿Cuán importante o no es avanzar en el límite a la reelección de parlamentarios y otras autoridades?

– “Primero: este es un proyecto que presentamos hace más de 8 años con un grupo de diputados. Hay varias mociones. Entonces, ésta no es una discusión de ahora, sino que está pendiente hace 8 años y que, en varias ocasiones, habíamos tratado que se tramitara y, sin embargo, quienes se habían opuesto no habían estado disponibles.

“Segundo: ésta es una discusión que hoy día tiene más sentido que nunca. A raíz del estallido social y de la crisis de la política -así como la gente nos pidió que rebajáramos la dieta y eso es algo que ya hicimos, que es ley de la República-, este proyecto también tiene que ver con recoger la demanda de la gente, que nos dice: ‘¡No se eternicen en los cargos! Generen espacios para la renovación, para oxigenar la política, cumplir ciclos’. Esto tiene que ver con ponernos también autolimitaciones”.

– Empero, fue una pésima señal que, durante tres semanas, el Senado haya pospuesto esta votación.

– “Comparto que fue una pésima señal. Este proyecto debimos haberlo visto hace rato. Todos los esfuerzos de postergación que hizo un grupo de parlamentarios no hacen más que desprestigiar al Parlamento”.

– ¿Cómo evalúa la postura de varios de sus colegas que, habiendo votado a favor de la limitación, rechazaron o se abstuvieron respecto de la retroactividad de la misma?

– “Lo primero es que yo respeto a un colega que tiene una opinión distinta. No la comparto porque yo he defendido este proyecto y creo que hay argumentos de sobra para respaldarlo. Pero, quienes en esto se abstuvieron, lo que hacen es eludir el debate. Lo que no entiendo es la inconsistencia de haber votado a favor del límite, pero decir: ‘Eso no me toca a mí’. Creo que aquí las palabras del senador Huenchumilla son muy gráficas: ‘Voy en un taxi, pero, para mí, parte de cero’ y eso significa que esto se empieza a aplicar en 16 años más, o sea, le decimos a la gente: ‘Aprobamos el límite a la reelección, pero se comenzará a aplicar recién en 2036’. Estas son las cosas y señales inconsistentes que hacen que la gente desconfíe de la política”.

– Carlos Bianchi la inculpa a usted y al diputado Boric, en particular, de insistir en la retroactividad para sacarlo por secretaría de la próxima contienda senatorial.

“La verdad es que nunca he compartido la forma de hacer política del senador Carlos Bianchi. Esto de caer en la descalificación, instalar la mentira respecto de tu oponente. No comparto esa forma. Los proyectos no son con nombre y apellido. Además, me parece que él tiene una obsesión con la reelección, que no es el tema que estamos discutiendo hoy día”.

– Pero, ¿no ha habido una connivencia Goic-Boric, que de alguna forma podrían ser los beneficiados si sale del escenario electoral el senador Bianchi?

– “Los proyectos no son con nombre y apellido, no buscan beneficiar ni perjudicar a nadie. Quien ha instalado esta discusión es, justamente, el senador, quien es, precisamente, el que no quiere hacerse cargo del tema de fondo. No comparto la forma que tiene de enfrentar el debate y personalizarlo. Me parece increíble, porque es como si él pudiera adivinar la voluntad de la gente en la próxima elección. Estamos discutiendo si tiene que haber un período limitado para elección de autoridades, si los senadores se pueden eternizar en el cargo. Nosotros decimos que no, que tiene que tener un límite, que es eso lo que nos pide la ciudadanía. Me da lástima tener que perder tiempo en este debate, pero no soy yo quien lo ha puesto sobre la mesa”.

– Bianchi plantea que debe ser la asamblea constituyente la que defina el tema de los plazos y límite a la reelección.

– “No tengo cara para pedirle a la gente que un debate que se ha postergado 8 años en el Senado lo posterguemos 2 años más. Nosotros estamos para legislar y, si el argumento es que lo vea la asamblea constituyente, entonces ¿qué pasa con la reforma de salud., el tema de las pensiones? Nosotros estamos ahí, nos escogieron para legislar”.

– Se ha planteado ahora que no es necesaria la norma de la retroactividad.

– “La retroactividad no es cómo miramos esto hacia atrás, sino cuáles son los requisitos que establece nuestra Constitución para ser candidato y si tú ya fuiste una vez como senador o dos veces, como diputado no cumples con los requisitos”.

– ¿Confía que con esta interpretación esto se va a zanjar?

– “Espero que ahora quede claro. Ese era el artículo transitorio y confío, además, en el trabajo del diputado (Harboe) para que esto quede zanjado, sobre todo frente a la ciudadanía. Nadie entendería que aprobemos una norma, pero que va a regir en 16 años más. Esta es una oportunidad para la política, para demostrar que escuchamos a la gente y que estamos dispuestos a hacernos cargo del desprestigio de esta actividad”.