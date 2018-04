Nutricionista valora propuesta de subir los impuestos a los alimentos con nutrientes dañinos para la salud, pero advierte que la población debe cambiar sus hábitos

– Los profesionales apuntan exclusivamente a aquellos ricos en azúcar, grasa y sodio

La nutricionista del Centro de Salud Familiar 18 de Septiembre, Magda Esbry, comentó que le parecía positivo que se pudiera implementar una medida que grave aquellos alimentos que poseen nutrientes nefastos para la salud, pero que esto pasaba también por un cambio cultural. “La población tiene malos hábitos alimentarios. Desgraciadamente, le pongas los impuestos que le pongas, si las personas no tienen el hábito de comer saludable, no lo van a hacer”, advirtió la especialista.

De acuerdo con información de la última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, el 74% de la población tiene exceso de peso y el 3,2% vive con obesidad mórbida, cifras muy altas a nivel mundial similares a las de la diabetes. Hoy en el país el 12,3% de la población sufre de esta enfermedad, es decir, aproximadamente 1 millón 807 mil 226 habitantes, pero lo peor es que proporcionalmente aumentó en la población más joven, casi 400 mil chilenos menores de 45 años la padecen.

A raíz de esto, los ministerios de Hacienda y Salud, durante el gobierno de Michelle Bachelet encargaron realizar un estudio interdisciplinario a profesionales de la Universidad de Chile, Católica y Andrés Bello, los cuales propusieron subir el impuesto a los alimentos con nutrientes dañinos para la salud, es decir, aquellos ricos en grasa, sodio y azúcar, esto precisamente para afrontar la problemática sobre todo en los estratos socioeconómicos más bajos.

Medida radical

La fórmula propuesta por el grupo de académicos que integraron el estudio de Evaluación y Aplicación de Impuestos a los alimentos con Nutrientes Dañinos para la Salud de Chile fue multiplicar por $1,9 cada gramo de azúcar que contenga un alimento, por $31 cada gramo de grasa y por $23 cada gramo de sodio, y al total agregarle el Iva. Una vez aplicado este impuesto, sus efectos se harían notar de manera drástica, por ejemplo, un kilo de vienesas que hoy ronda los $2 mil pasaría a costar cerca de $10 mil, y una mayonesa de 800 gramos que hoy cuesta alrededor de $1.800 llegaría a costar casi $4 mil.

Cabe señalar que para llegar a esto debieron determinar qué porcentaje de obesidad es prevenible si es que se modifican ciertos patrones alimenticios de la población y a partir de esta estimación establecer cuál sería el tamaño de un impuesto necesario para poder reducir el consumo que genera impacto negativo.

La medida, radical para muchos, cuenta con experiencia internacional -México, Dinamarca, Hungría, entre otros- y se sustenta en el exceso de enfermedades o de mortalidad debido al consumo excesivo de productos ultraprocesados, lo que implica para el país costos en hospitalizaciones, tratamientos y pensiones de invalidez prematuras. Los impuestos irían dirigidos a costear estos gastos y disminuir estos malos hábitos.

Cambios culturales

Frente a este problema, Magda Esbry hace ver que, aquí en Punta Arenas, se han tratado de implementar las ferias saludables con verduras y frutas, se han hecho diferentes proyectos para promover el consumo de estos productos y la gente no los consume.

“Si queremos bajar los índices de obesidad es necesario que se produzcan ciertos cambios como, por ejemplo, hacernos conscientes que debemos alimentarnos bien y que tenemos que hacer deporte, para ello es fundamental dejar de poner al clima como excusa. Si yo tengo la costumbre de practicar algún deporte lo voy a realizar de cualquier manera”, precisó.

Finalmente, agregó que hoy el sistema de salud gastaba mucho en enfermedades crónicas asociadas a la obesidad. “La gente no tiene internalizado desde la cuna que tenemos que comer sano. Si yo como mamá no como verduras, no le puedo exigir a mi hijo que lo haga, si yo soy la que proveo los alimentos a la casa”, sentenció.

Aplicabilidad

Una de las profesionales que participó en el estudio fue la doctora en nutrición del Inta, Camila Corvalán. En el sitio web de la Universidad de Chile manifiesta que desde el punto de vista de la aplicabilidad no existe ninguna imposibilidad práctica. “Si uno lo mira desde un punto de vista concreto de aplicabilidad, nosotros avanzamos en tener reuniones con Impuestos Internos y organismos que lo tendrían que ejecutar y la verdad es que no hay ninguna imposibilidad práctica. Si lo miramos ya desde una perspectiva de economía política, por supuesto que ahí hay otras transacciones que hacer, que son más bien del orden político”, contó la académica del Inta, quien detalló que la sugerencia del panel es que el impuesto se implemente simultáneamente para controlar el consumo excesivo tanto de grasas saturadas, como de sodio y azúcares, pero que en el caso que eso no fuera factible, la recomendación es que se haga de forma gradual, partiendo por el sodio, el azúcar y las grasas.

Los académicos que realizaron el estudio recalcaron la relevancia de que éste sea considerado por las nuevas autoridades y genere decisiones políticas. Para ellos, como comentó la profesora Corvalán, es claro que “la prevalencia sobre el 75 por ciento de exceso de peso a nivel nacional en adultos, o de más del 50 por ciento en niños de primero básico, el hecho de que las dietas poco saludables sean la primera causa de discapacidad y muertes prematuras en Chile, hacen que un tema como este sea un tema de la agenda política de cualquier gobierno, independiente de su orientación.