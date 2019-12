Obispo Bastres pidió perdón a Glenda porque no siempre la “comprendimos”

Este lunes, pasadas las 14,30 horas, la iglesia Catedral de Punta Arenas reunió en un emotivo responso encabezado por el obispo Bernardo Bastres, todo el cariño de quienes conocieron a Glenda Delgado Cárdenas (45), la conocida mujer en situación de calle hallada sin vida la mañana del sábado en un predio situado tras el gimnasio Fiscal y que de acuerdo a un informe del Servicio Médico Legal, habría sido estrangulada.

Como se indicó en la edición de este lunes de La Prensa Austral, las pericias para determinar el autor del crimen, están en curso y hasta el momento figura como presunto culpable su pareja, Leonardo Antonio Isla Abarca (38), detenido el mismo día en las inmediaciones de donde se produjo el hecho, dado que mantenía una orden vigente de alejamiento tras una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar. Debido a esta situación, enfrentó una audiencia el domingo, pero la fiscal Romina Moscoso solicitó extender el plazo de la detención por tres días en consideración a que su presencia en el lugar podría eventualmente estar relacionada con lo sucedido a Glenda, puntos a tratar en la nueva audiencia que tendrá lugar mañana en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas.

Muestras de cariño

La muerte de Glenda dejó a la luz un tema que a nivel nacional y particularmente regional, está aún fuera de control real: la violencia de género. Y es que pese a las reiteradas denuncias por maltrato que formuló ante la justicia y diversos estamentos de gobierno, llegando incluso a hacer público su miedo a través de los medios de comunicación, nada consiguió.

Es por eso que ayer unas doscientas personas, desde familiares, amistades, cercanos y organizaciones como ‘Puro Corazón, llegaron hasta la Catedral, donde una de las primeras frases que formuló Bastres fue: ‘nuestra hermana Glenda, aunque esté muerta, vivirá’. Posteriormente citó algunos pasajes de la Biblia realzando la importancia del ‘perdón’ entre los seres humanos, tras lo cual y agradeciendo la presencia de la familia de Glenda dijo con emoción que ello: “me da el honor de poder celebrar esta oración con ella. Todos sabemos cuánto ha sufrido. Personalmente la conocí a través del trabajo que comencé hace muchos años con la gente que camina y vive en la calle. Ella se reía porque le puse un sobrenombre y le llamaba ‘Lady Di’, porque era hermosa. Siempre le decía, tú eres una princesa, tienes que cuidarte. Y cada cierto tiempo me venía a contar sus dramas, dolores y penas, donde en algunas cosas pude ayudar y otras no, pero creo que el Señor a través de ella nos regaló un espíritu luchador que tenía la inocencia que nace de una persona buena, a quien uno le daba tantos consejos pero no hacía caso porque en el fondo creía en todas las personas que se acercaban a ella. Por eso es que es bonito que estemos rezando por ella en la Catedral, porque creo que hoy ha entrado directamente al cielo y por fin descansa en el señor. Pues bien Glenda, a ti ‘Lady Di, te deseamos lo mejor”.

Perdón por no comprenderla

Hasta ese momento, la ceremonia religiosa cobraba mayor emoción, porque las loas hacia la mujer eran compartidas por los asistentes, que ya sea con una mirada o un ademán inclinando la cabeza, daban la razón al obispo, quien no se detuvo en su homilía y condenando el asesinato, señaló también con tono crítico: “Si me permiten -dijo mirando a los asistentes-, quiero pedirle perdón a Glenda porque no siempre la comprendimos, porque nos faltó un sistema social que hubiera venido a nuestro encuentro para haber ayudado mejor, y para que nunca más una mujer sufra lo que ella y nunca más alguna muera, como ella murió. Me he permitido hacer algo, le he comprado dos rosas: una blanca, que significa la bondad interna, y una amarilla, que simboliza la esperanza”.

Primer encuentro, en gimnasio San Miguel

Terminado el responso, el obispo Bastres, en conversación con La Prensa Austral, subrayó que su acercamiento con Glenda se remonta aproximadamente al año 2007, cuando se emplazaba el primer albergue para gente en situación de calle, en el gimnasio San Miguel. “Me llamó la atención de que era una chiquilla distinta, empecé a hacerme amigo de ella y me contó la historia de que había sido baleada y que había tenido consecuencias. Después había quedado embarazada y tuvo una serie de inconvenientes con el Sename, entonces en todo ese contexto buscamos todas las formas posibles de apoyarla y golpeamos varias puertas para llevarla a algún hogar. Pero claro, ella quedó con secuelas después del atentado a su vida y eso influyó en que duraba poco en los lugares que estaba”.

Fue en este escenario que el prelado pensó en ‘bautizarla’ con el pseudónimo de “Lady Di”. “Eso es porque era bonita por dentro y por fuera, amiga de sus amigos, hablaba bien de todos y cada vez que se enamoraba, confiaba a ciegas en los varones y estos no eran derechos con ella. Aún así, ella tenía un corazón hermoso y por eso nosotros como sociedad tenemos que pedirle perdón a Glenda, porque no tuvimos ningún lugar para acogerla, excepto la sala del hospital y cuando iba al Hogar de Cristo. La realidad es que necesitaba estar bajo cuidados especiales y no existe un recinto para ello y eso es triste. Y cuando además se está ante casos de violencia intrafamiliar, no encontramos con otra situación más lamentable, cual es que las órdenes de alejamiento nunca resultarán sin una protección adecuada a las víctimas”.

Glenda fue despedida entre aplausos y acompañada posteriormente por cercanos hasta su última morada, en el Cementerio Parque Cruz de Froward.