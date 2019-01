Obispo Bastres sigue buscando apoyo para el arreglo de las campanas de la Catedral

Aún está dolido con los concejales de Punta Arenas que no aprobaron recursos para estos trabajos y los calificó como “miopes” por su decisión.

Los dineros que se necesitan para poner término a los trabajos de mantención de las campanas de la iglesia Catedral, y vuelvan a sonar como antes, aún no están disponibles, situación que preocupa al obispo de Punta Arenas, monseñor Bernardo Bastres.

Asmar es la empresa que se encarga de la mantención gratuita del campanario, sin costo alguno, pero los repuestos no están incluidos. “Algunas piezas hay que hacerlas y otras comprarlas”, dijo ayer monseñor Bastres al ser consultado por el avance que han tenido los trabajos y la recolección de dineros.

Para hacer más equitativo los pagos, el pastor solicitó ayuda a la intendencia regional, mediante la presentación de un proyecto. También a la Enap y al Concejo Municipal de Punta Arenas.

Con la Empresa Nacional del Petróleo le fue bien y en la intendencia espera tener una respuesta esta semana. Pero donde no tuvo éxito y siente que le cerraron las puertas fue en el Concejo Municipal. “Le habíamos pedido al municipio una parte (cuatro millones de pesos) pero los concejales votaron en contra de la propuesta por la situación que está viviendo la Iglesia.

Concejales “miopes”

Consultado el pastor si está dolido con los concejales, respondió que “ellos son libres de expresar y votar lo que quieran, pero creo que hay que distinguir en la vida entre las cosas que tienen que ver con la cultura y tradiciones de un lugar, con un problema puntual que está viviendo la Iglesia. Y no por eso vamos a desconocer otros elementos que forman parte de la historia. No hay que olvidar que Punta Arenas se fundó gracias a dos personajes: un laico y un cura. Lo que me duele y llama la atención es que por problemas puntuales se olviden de que hay cosas que son parte de nuestra tradición. El domingo todo el mundo espera las campanas del mediodía para el desfile, como también quienes trabajan en la semana. Más allá de si hemos encubierto o tenido problemas de delitos sexuales, me parece que la mirada de los concejales es bien estrecha, en realidad son bien miopes”.

Recordó que durante el aniversario de la ciudad, en diciembre, ofició un Te Deum, donde sólo llegó el alcalde y una concejala, los demás no asistieron.

En estos momentos sólo una parte de las campanas están funcionando. Las que faltan lo harán cuando se logre reunir los recursos y Asmar pueda concluir los trabajos.