Obispo llamó a la feligresía católica a votar en el plebiscito del 25 de octubre

Pide informarse muy bien y saber lo que implican las opciones Convención Mixta y Convención Constitucional.

“Somos cristianos y ciudadanos”, lleva por nombre la carta que el obispo Bernardo Bastres Florence escribió a toda la feligresía católica, instándola a votar en el plebiscito del domingo 25 de octubre.

“Dada la relevancia de este acto cívico, lo primero que le pido a los católicos, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad es que vayamos a sufragar, que hagamos sentir nuestra voz en este ejercicio democrático”.

En este plebiscito nacional se decidirá, mediante una votación, “si queremos cambiar o no queremos cambiar la Constitución que nos rige, así como decidir el mecanismo para redactarla, en caso de que se apruebe su modificación”.

Explica que los votantes se encontrarán con dos papeletas. Una donde irá la opción “Apruebo” o “Rechazo”; y la segunda donde la consulta será el modo de participación para redactar la nueva Constitución (en caso de ganar el apruebo).

Existe la opción de la Convención Constituyente, donde el 100 por ciento de los integrantes serán elegidos por la ciudadanía. O la Convención Mixta, integrada en un 50% por parlamentarios y el otro 50% por personas elegidas por votación popular.

Llamado a votar

Monseñor Bastres hace un llamado abierto a participar en el plebiscito, a expresarnos sin temor, con esperanza y confianza. “Si vamos todos a votar, se verá fortalecida nuestra democracia”.

“Ustedes, añade, conocen mi pensamiento, siempre he exhortado a que participemos de las instancias democráticas”.

Iluminar conciencia

Así dice el segundo punto de la carta del pastor, donde señala que le han preguntado qué opción tomar para ser consecuente con la fe profesada. “Al respecto es importante aclarar que no me corresponde señalar que opción tomar. Eso sería un claro abuso de conciencia, y no existe lo que algunos llaman el voto católico”.

Por eso pide informarse muy bien, siendo imprescindible conocer la Constitución, su génesis y su historia. Y lo que implican las opciones Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional, en caso de ganar el Apruebo.

“También es bueno conocer el camino que se traza continuando con la Constitución que nos rige, si es que triunfa la opción Rechazo”.

Nuestro testimonio

“Estamos llamados como cristianos a dar un gran testimonio de amistad cívica en este tiempo que vive el país y que puede ser fuente de paz, de fraternidad y de unión. Con nuestra actitud respetuosa, dialogante, pacífica y responsable, contribuiremos a construir el Reino de Dios en una sociedad donde la persona sea su centro y preocupación”.

“Les recuerdo, que independientemente de la opción que gane, debemos reconocerlo y esforzarnos para seguir sirviendo y siendo solidarios con todos. El país no termina con este plebiscito, al contrario, será una tarea de todos de seguir construyéndolo de acuerdo al querer de Dios”.

“Les saluda su Pastor, que cada día reza por todos ustedes e implora su misericordia por sus defectos y pecados”, concluye Bastres en su misiva.