Obligados a hacer fila para realizar sus trámites tras levantamiento de la cuarentena

Se pensaba que el viernes, la primera jornada post cuarentena, y el lunes serían los días más caóticos para realizar trámites en el centro de Punta Arenas. Pero el panorama ayer no fue muy diferente. Largas filas en distintas instituciones como bancos, notarías y centros comerciales fueron la tónica.

En Banco Falabella, la fila era larga, hasta superar la entrada al municipio. Mireya Pinto salió por primera vez tras la cuarentena para pagar su tarjeta. “Por Internet no me resulta, no sé si la plataforma está mal. Llevo una hora y cuarto en la fila, estoy muerta de frío, pero es un trámite que tengo que hacer, porque el banco no perdona y tengo que pagar la cuota que debo. El mes pasado alcancé a venir antes y pude pagar todo bien. En los otros bancos sí me resultó el trámite online, pero éste no. Al final, todos estamos en la misma, no es que una quiera venir, solamente”.

En la misma fila, Isaac Almendra indica que debió salir porque “no hay otro método para depositar cheques. No hay plataforma online, porque no puedes meter ningún sobre, o los cajeros, tienes que hacerlo presencial y exponerse. Trato de salir lo menos posible, a lo que es imprescindible. Aquí llevo fácil una hora y media, pero el otro día fue más, dos horas y media, daba vuelta el edificio de Enap. No sé si pueda mejorar mucho más, hay que entender que nuestros niveles de organización en Chile no son demasiado eficientes y bajo una pandemia, no van a tender a mejorar”.

Lo que más reclamaba la gente apostada fuera de Banco Falabella fue que hubiera personas que permanecieran una hora dentro realizando trámites, lo que evidentemente atrasaba el proceso y hacía aumentar la fila. Patricio Mansilla reclamaba que “para agilizar más, esa gente que pide un crédito y que es más engorroso el trámite, deberían dejarla entrar después de las 2 de la tarde, cuando esté todo cerrado, porque si uno está desesperado en plata, hace lo que sea. Pero yo llegué un cuarto para las 12 y a la 1 empezaron a repartir los números. Yo vengo a puro desbloquear mi tarjeta, algo que no demora más de cinco minutos. Por Internet llamé tres días seguidos y me mandan a call center, un ejecutivo no contesta. Fui a Falabella y me mandaron para acá. Son las reglas del juego y uno sabe que con esto se vuelve todo lento, porque no puede ser que una persona se demore una hora adentro”.

En la fila para entrar al Banco Estado, Javier Mansilla indicó que es primera vez que llegó al centro tras la declaración de emergencia. “Pero, vengo porque tengo que retirar una chequera, si no, no hubiera venido. Tenía que ser presencial, todo se canaliza a través de Santiago. No me gusta exponerme, pero ¿qué más puedo hacer? No tengo que hacerlo”.

Larga era la fila también en la notaría de Horacio Silva, donde Luis Muñoz Peralta esperaba su turno para retirar un documento, “un mandato. Ayer había un poco más de gente y ahora llevo esperando tres cuartos de hora. Ha estado normal, dentro de lo que conlleva los procedimientos en estas circunstancias que estamos viviendo”.

Finalmente, Ross Yagode, reclamó que “había filas por todas partes, separaron por finiquitos y otros trámites, otros por auto, entonces no salen a cada rato a ver cómo corresponde. A veces veo gente que llega a última hora, llega y se mete. Yo vengo por trámites de la universidad, que debe tener la firma notarial. El tema de la universidad necesita el sello de la notaría, por último, pensaba que iban a recoger algunos documentos y retirarlos mañana, porque no son finiquitos, otros trámites que requieren la firma de notario para hacerlo legal. Llevo esperando más de media hora, pero antes, a las 11, la fila era mucho mayor. En todas partes hay filas y, cuando veo que hay mucha gente, trato de no ir y espero que haya menos gente, pero es imposible. Lo malo de la cuarentena fue que te dan tres horas para hacer trámites y no alcanzas, con suerte alcanzas a comprar. Entonces ahora que estamos sin cuarentena, podemos aprovechar a hacer otros trámites que requieran un poco más de tiempo”, expuso.