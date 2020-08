Obras buscarán consolidar estructura de la Casa de los Derechos Humanos

Agrupaciones de DD.HH. insistieron en que se concrete el proyecto para convertir el edificio en un Museo de la Memoria.

Consolidar en materia de seguridad, limpiar y reponer la techumbre manteniendo la estructura original de la construcción, es parte de lo que se efectuará durante los próximos meses en la Casa de los Derechos Humanos.

El edificio, ubicado en Avenida Colón 636 y que resultó con graves daños luego de un incendio registrado a fines de febrero de este año, fue visitado ayer cerca del mediodía por profesionales de la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales y representantes de agrupaciones de DD.HH. para conocer el estado de la estructura y referirse al futuro que tendrá este monumento histórico.

La arquitecta María José Fernández dijo que las obras, que se esperan concretar a fines del presente año o inicios del próximo, apuntan a consolidar la estructura, de tal manera de mantener la seguridad mientras avanza el proyecto definitivo. “Constatando los daños vemos que el panorama es bastante esperanzador. Este es un monumento histórico, por lo cual entre los permisos hay que contar con el del Consejo de Monumentos, con el cual nos manejamos de manera muy coordinada, por lo que no debería haber inconvenientes para llevar adelante los trabajos”, destacó la profesional.

Mientras los profesionales de la seremi ingresaron al edificio, los representantes de agrupaciones de derechos humanos optaron por mantenerse en el frontis y exigir que, de una buena vez, se concrete el proyecto para convertir la casa en un museo.

El presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos y Familiares de Punta Arenas, Francisco Alarcón Navarro, manifestó que “nos hicimos presentes para plantear nuestra postura, que tiene que ver con que se haga lo necesario para que el edificio se mantenga en condiciones y exigir que el proyecto desarrollado por el arquitecto Miguel Lawner, y aprobado hace un buen tiempo, se concrete”.

El dirigente dijo entender y valorar el que se quieran generar medidas de seguridad para el edificio, pero criticó la actitud que ha tenido “un gobierno al cual no le interesa dar cuenta de lo ocurrido en dictadura, un gobierno desacreditado, sin credibilidad y que mantiene su postura respecto de la violación de los derechos humanos”.

Fue en 2015 cuando Lawner, ex preso político, se adjudicó el proceso de licitación del llamado Museo de la Memoria de la Casa de los Derechos Humanos de Avenida Colón. Tras la presentación del diseño, en 2017, el proyecto quedó paralizado. De acuerdo con lo señalado en su momento por la seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas (quien ayer no participó de la visita por razones de salud), dicha iniciativa mantiene una serie de observaciones en su informe arquitectónico, las cuales no han sido subsanadas para poder seguir adelante con el proceso.