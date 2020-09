Ocho empresas postulan para continuar obras del jardín infantil Costanera

La autoridad de la educación parvularia realizó una Gira Virtual por el país, donde tuvo una reunión con autoridades regionales encabezadas por el intendente, y además, tomó contacto con el equipo de trabajo del jardín Juan Ruiz Mancilla, y también con padres y apoderados.

Visiblemente suspendida se encuentra la actividad de la educación parvularia, con sus características tan particulares. La educación en la primera infancia no se pudo abordar con la modalidad virtual, como ocurre en la escolaridad, pero aunque el peso se lo han llevado las madres, padres y apoderados, los equipos de trabajo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, continúan trabajando a distancia, monitoreando los avances y orientando a las familias. Lo que sí permanece suspendido es la construcción de algunos recintos, como el que se está emplazando en la costanera.

Estos temas fueron abordados por la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, Adriana Gaete en su Gira Virtual Junji 2020, en la que se reunió con el intendente José Fernández, el gobernador Homero Villegas y el seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda, así como con el equipo del jardín Juan Ruiz Mancilla y un diálogo ciudadano con madres, padres y apoderados; además de una visita virtual al jardín que se encuentra listo en Puerto Williams; todo a través de plataformas online.

Infraestructura

En la reunión con las autoridades, “abordamos primero cómo poder continuar avanzando con las obras que tenemos, todo de acuerdo a las normas sanitarias, y que se han visto súper paradas y sabemos que tenemos jardines que estamos debiendo hace mucho tiempo. No queremos seguir esperando. Un caso es el jardín de la Costanera, que hace mucho tiempo está pendiente y que logramos hacer en obra hace tres días, la reunión con las personas que están presentándose a la licitación y tenemos ocho empresas presentes. Ese tipo de permiso queremos conseguir, porque si no tienes el permiso en el terreno mismo, no puedes seguir avanzando. Hay otros jardines a los que tenemos que sacarle la recepción provisoria y continuar con su construcción, siempre y cuando la gente sea del mismo lugar y no tengan que trasladarse; todo eso vimos cómo se podía destrabar para seguir avanzando en las construcciones, pero siempre resguardando las normas”, recalcó Adriana Gaete.

Asimismo, se conversó cómo será la preparación para cuando los niños puedan volver a los jardines, “algo que se ve muy lejano en Magallanes, por el aumento de contagios, pero lo que queremos avanzar en todo lo que podamos preparar previo, para que al momento, esté todo listo”.

Profundizando en el tema de los proyectos, en Puerto Williams están a la espera de que pueda asistir la comisión para hacer la recepción provisoria; tenemos el jardín que se está construyendo en Cerro Castillo, y otras obras, entre jardines nuevos y otros en renovación, “porque para diciembre de 2022, todos los jardines de Chile tienen que contar con reconocimiento oficial, y para ello, lo más importante es que la infraestructura esté de acuerdo a la normativa. Entonces hemos tenido que revisar muchos de los jardines, a algunos les estamos haciendo conservación pero a otros los estamos reponiendo. Al mismo tiempo, Junji está entregando muchos recursos a los jardines que administran los municipios, justamente para que puedan arreglar su infraestructura. En la región ya tenemos firmados tres convenios”.

En esa línea, resaltó que hay diez jardines “que debieran aprovechar estos recursos de infraestructura. Hay uno que no seguirá funcionando, porque se construirá un jardín nuevo al lado, pero con los otros siete estamos desarrollando el proyecto. Hay muchas construcciones que se vienen por delante”.

Nuevas disposiciones

En materia de infraestructura, si bien no hay exigencias nuevas respecto a construcción, a consecuencia de la emergencia sanitaria, sí hay iniciativas que la vicepresidenta ejecutiva de la Junji desea destacar. Un caso lo representa el jardín “Colores del viento”, de la Umag, donde hay una experiencia “que encontré increíble y viralicé, que es el jardín al aire libre. Es muy notable que en Magallanes, este jardín tenga esta innovación, de trabajar mucho con los niños al aire libre, porque ellos consideran que el entorno natural es un aula de actividades. Tiene un sello científico y por eso potencian en los niños, ese conocimiento, con el método científico”, subrayó Gaete, apuntando que “más que adecuar los jardines mismos, es poder instalar nuevas aulas en los patios de los jardines. Lo notable es que esto ocurre en Magallanes, con todo el frío que hay”.

Contacto con apoderados

Adriana Gaete destacó este encuentro ciudadano con los apoderados de las cuatro provincias y “me llevé una gran sorpresa, porque se han sentido acompañados, y algunos lo han pasado bastante mal. Por ejemplo, el jardín Juan Ruiz Mancilla que está al lado de una toma, donde han organizado campañas para entregarles leña y alimentos, ropa. Se han entregado las canastas de alimentos de la Junaeb y hemos aprovechado de conocer a los apoderados que tienen problemas de Internet. Tenemos 50 niños que nos preocupan y a los que estamos entregando material en papel para que puedan trabajar en sus casas. Los papás también están contentos porque hemos podido desarrollar una tarea de contención emocional, porque hay muchos padres que se han visto desbordados por esta situación”. En esa línea, puntualizó que el 90% de los apoderados de la región está conectado con ellos a través de la aplicación Móvil Mi Jardín Junji”.