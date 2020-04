Ocho residentes porvenireños, hasta ayer, han sido diagnosticados con Covid-19

La gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, confirmó que en Porvenir, al domingo pasado, se registraban 8 casos de coronavirus en esta ciudad- y aunque no los detalló por la reserva que se debe a los pacientes de la pandemia, éstos se desglosan en 2 nuevos enfermos al interior del Destacamento Caupolicán (totalizando 6 militares de esa unidad), a una mujer que fue la primera diagnosticada -y que está a punto de terminar con una respuesta favorable de salud a su cuarentena obligatoria- y el último, a un adulto mayor que fue trasladado al Hospital Clínico Regional de Punta Arenas.

Este último, ingresó a mediados de la semana pasada al Hospital Marco Chamorro Iglesias, aquejado de un cuadro renal asociado a una avanzada diabetes, permaneció interno en sala común y debido a un agravamiento, se determinó sea evacuado en ambulancia vía marítima, al centro de mayor complejidad regional. El vehículo del Samu local trasladó además, en el mismo viaje, a un adulto que presentó otra enfermedad, que requería tratamiento avanzado.

Lo lamentable de la situación fue que al segundo día de ingreso al recinto de salud regional, el vecino de tercera edad presentó síntomas asociados al Covid-19 y al aplicársele el test de laboratorio, marcó positivo a la temida enfermedad y por ello, aunque el segundo paciente no presentó síntomas, se consideró su aislamiento preventivo. Además, se activó el plan de seguimiento y los tres funcionarios del hospital fueguino que llevaron a ambos en la ambulancia del Samu,se enviaron a sus hogares a cumplir cuarentena obligatoria de 14 días.

Junto con ellos, todo el turno del día del sector hospitalización del nosocomio local (totalizando 8 funcionarios) deberán cumplir el mismo aislamiento en sus domicilios y se les hace seguimiento. La trazabilidad la comenzó a aplicar la Seremi de Salud respecto al vecino de tercera edad, para mantener el control sobre todas las personas que tuvieron contacto directo con él en días previos a su hospitalización, quienes asumieron similar cuarentena.

“En efecto, tenemos 8 casos cuya mayoría son al interior del Destacamento Caupolicán, situación que viendo el ‘vaso medio lleno’, está bastante controlada porque están aislados, con un protocolo, son chequeados constantemente por la autoridad sanitaria y hay algunos de ellos, los diagnosticados tempranamente, que están cercanos a su alta. De ese punto de vista, la población tiene que estar tranquila y sin pánico, porque se está manejando bastante en las personas y donde tenemos que ser muy responsables”.

Respuesta a crítica

Así describió en general la situación la autoridad provincial, Margarita Norambuena, quien lamentó lo dicho por un vecino sobre que “los militares nos van a matar con la enfermedad”. “Todo lo contrario, lo mejor que nos pudo haber pasado es que estos chicos jóvenes estén en un recinto cerrado. donde no hay posibilidades de entrar y están completamente aislados, bien cuidados y bien alimentados”, subrayó la autoridad.

“La verdad es que al ser jóvenes y fuertes y por las condiciones en que están, esto ha sido bien llevado. Sobre el caso más reciente no me puedo referir, pero efectivamente es un adulto mayor que fue evacuado a Punta Arenas y que estaría con alguna enfermedad asociada. La verdad es que tiene otras patologías, no corre la misma suerte que estas personas jóvenes y su pronóstico puede ser un poco más difícil, dependiendo cómo responde su inmunidad al virus. Nosotros esperamos que esa respuesta sea favorable”.

Norambuena añadió que es la Seremi de Salud quien está haciendo la trazabilidad de ese paciente y quien definió las personas que iniciaron cuarentena. “Obviamente hubo un contacto y eso, en la medida que pasen los días, me imagino que va a ser abordado y está siendo monitorizado por Salud y la dirección del Hospital, como también por el seremi de Salud”, afirmó.

Valora actitud

de fueguinos

La representante de gobierno valoró que los habitantes de la isla, en general, siguen de buena manera las recomendaciones entregadas por autoridades de Salud, pero lamentó que haya mucha gente joven que no está entendiendo la gravedad de la situación comunitaria ante una pandemia. “En ese sentido, hay una desafección y falta de empatía tremenda. Yo no puedo calificarlo, pero siento que de alguna manera esto está dividido como en grupos: la gente que ha tomado conciencia y la que quiere seguir haciendo su vida normal y son los que al final, van a provocar que a otros les vaya mal”, sintetizó la autoridad isleña.

Reiteran llamado

al resguardo

En tanto, el coordinador del jefe de Defensa, coronel Raúl Faúndes, prefirió no confirmar los 2 nuevos casos de coronavirus en la unidad militar a su mando, porque al ser consultado no había sido emitida oficialmente el informe de la autoridad sanitaria regional. Se refirió eso sí a varios elementos de interés que es necesario conocer en la isla austral.

Primero, estimó que lo sucedido al interior de la Plaza de Armas de Porvenir -donde un grupo de personas ingresó un vehículo de carreras- “es no tomar conciencia de la pandemia que ya afecta a la provincia, realizando actividades que en época de normalidad son prohibitivas y que en esta época es aún peor. Lamentable que especialmente la juventud no asume los resguardos correspondientes, como ya he dicho antes, al igual que mucha gente transita y deambula siguiendo su actividad. El otro día, un grupo de jóvenes andaba en skater, que tampoco deberían hacer en esta época y menos sin los resguardos de andar con mascarillas, etc.”.

“Pero es gente joven que muchas veces, al llamado de atención de un adulto, su actitud no es la más adecuada”, apuntó el oficial. Se refirió con ello a las respuestas irrespetuosas que han recibido carabineros y militares cuando han conminado a algunos de esos grupos a acatar las indicaciones sanitarias de no aglomerarse en la vía pública y permanecer en sus casas, para evitar llevar el contagio a sus propios familiares cercanos. “Muchos quieren que se siga controlando y a otros, cuando son controlados, no les gusta”, acotó.

Se mantiene la

coordinación

La coordinación con las autoridades provincial y comunales se mantiene, agregó Fáundes, y se entiende la preocupación de algunos alcaldes porque siguen aumentando los casos de Covid-19 en Tierra del Fuego, una situación que prevé imposible de evitar, lo que se verá reflejado -estimó- en la medida que se sigan tomando exámenes.

Sobre la instrucción para que los porvenireños no viajen a Punta Arenas en el ferry Pathagon (salvo que sea por una urgencia o algo ineludible), reconoció que la población acató la medida y en los dos cruces semanales dispuestos, sólo va a la capital regional un porcentaje mínimo de residentes. “Van con su documentación, porque Punta Arenas es zona de cuarentena y casi todo se restringe a transportistas de abastecimiento y algunos vecinos que van a hora médica. También ingresa muy poca gente a nuestra provincia y los que llegan pasan a cuarentena, conforme la disposición sanitaria”, informó.

Transgresión a cuarentena obligatoria



Otra transgresión que se ha dado en la capital fueguina, dijo el jefe militar Raúl Faúndes, es la que elude la cuarentena obligatoria de 14 días que dispuso Salud por haber tenido contacto estrecho con algún caso positivo, o por haber ingresado a la provincia. “Eso se va a controlar permanentemente tanto en Porvenir como en Primavera y Timaukel, pero la novedad es que algunas personas que deben cumplir este aislamiento, no lo han hecho y se les ha cursado el sumario sanitario que dispone la Seremi de Salud”, reveló.

Asimismo, en los patrullajes que los militares efectúan en distintos lugares de la isla, especialmente en Porvenir, han detectado varias personas que circulan debiendo estar en cuarentena, cuyos antecedentes son derivados a la autoridad sanitaria para que levante los respectivos sumarios. Recomendó “que por favor, la gente que es dispuesta a permanecer en cuarentena, lo haga en forma efectiva. No pueden salir al comercio ni a cumplir trámites, porque el resguardo es obligatorio y las multas son bastante altas”.

Esto se extiende incluso a quienes ya se les sigue sumario sanitario y creen que por eso pueden salir por segunda vez, ya que se cursan distintos tipos de infracción cuando la autoridad sanitaria revisa los antecedentes y ve la gravedad de los mismos. “Mucha gente desconoce que estamos en un estado de excepción constitucional, de catástrofe, donde el orden público y la seguridad fue puesta bajo órdenes del jefe de la Defensa Nacional de la Región de Magallanes, cuyo control lo cumplen patrullas militares y va en beneficio de todos”, terminó clarificando el coordinador local de Defensa.