Oficialismo reconoce que falta de unidad en sus partidos pavimentó triunfo de Piñera en segunda vuelta presidencial

El coordinador general de la campaña de Alejandro Guillier en Magallanes Eduardo Manzanares señaló que la primera responsabilidad ante la derrota electoral fue del propio conglomerado, por haber iniciado una campaña con tres candidatos.

Literalmente con los crespos hechos se quedó la Nueva Mayoría (PDC, PS, PRSD, PPD, PCCh, IC, MAS-R) en su esfuerzo por llevar a La Moneda al candidato independiente PR, Alejandro Guillier Alvarez. Esto porque en la segunda vuelta presidencial, sólo quedó constancia de un triunfo del candidato por Chile Vamos, Sebastián Piñera Echenique, que a excepción de las regiones de Aysén y Magallanes, sólo cosechó victorias en el resto del territorio nacional.

Al momento de efectuar una autocrítica en esta materia, el coordinador general de la campaña de Alejandro Guillier en Magallanes y presidente regional del Partido Socialista (PS), Eduardo Manzanares señaló que la primera responsabilidad ante la derrota electoral fue del propio conglomerado, principalmente por no haber llevado una campaña unitaria. “En la primera vuelta teníamos tres candidatos que representaban la centro izquierda, lo que obviamente entregó una señal no muy positiva a la población. Pensábamos que eso era posible de revertir en esta segunda vuelta pero aún cuando se hizo un amplio trabajo territorial, no se dio”.

En la misma línea, señaló que además de la autocrítica global -en cuanto al conglomerado-, es necesario que los distintos actores políticos asuman sus propios mea culpa. “En esto el Frente Amplio no puede soslayar la responsabilidad que tienen en haber instalado un gobierno de derecha que el pueblo no se merecía”, sentenció.

Por lo señalado, Manzanares recalcó que es fundamental establecer durante los próximos cuatro años una oposición firme, que defienda los diversos avances que logró la Presidenta Bachelet en su gobierno en materia de Salud, Educación e Infraestructura, además de no descuidar en Magallanes la adhesión de quienes votaron por Guillier. “Acá se dieron los resultados que estimábamos, porque esta es una región históricamente progresista y aunque lastimosamente ese apoyo no se dio a nivel nacional, es un resultado que tenemos que cuidar”.

Coalición en caída libre

Para el presidente regional del Partido Por la Democracia (PPD), Luis Pérez, la falla de fondo -tras la derrota- estuvo en la manera por cómo se vino haciendo política en el bloque oficialista que deja el sillón presidencial en marzo. “Vengo hablando hace dos años de una caída libre del sistema político y de la menor credibilidad de los partidos, especialmente de gobierno. Hay que tener en cuenta que perdimos en la primera y segunda vuelta, a lo que se suman otros factores que de alguna manera incidieron, como por ejemplo el tema del financiamiento de los partidos y el no haber tenido primarias, ya que eso de alguna manera dividió a la coalición”.

Agregó que si bien la derrota nacional pegó fuerte en el bloque de gobierno, se rescata la lección que dejó el progresismo en Magallanes en la votación de segunda vuelta. “De los 10 municipios en la región, hay 7 de derecha -Timaukel; Puerto Natales, Torres del Payne; Punta Arenas; Laguna Blanca, Río Verde y San Gregorio- y aún así no lograron imponerse. Aquí ellos perdieron ante una mayoría que está por una opción de centro izquierda y por lo mismo seremos una oposición que los evaluará de forma constante”, dijo.

Castigo del electorado

Desde su mirada, el diputado demócrata cristiano por Magallanes, Juan Morano, sumó los factores de responsabilidad que desde su partido, contribuyeron a la derrota oficialista. “Es claro que el camino que eligió el partido podía desembocar en lo que estamos viviendo. Es un resultado electoral que para empezar en lo parlamentario fue muy malo para la DC y en consecuencia, para la Nueva Mayoría, por lo que ahora con el triunfo de la oposición en segunda vuelta, la gente nos está castigando. En definitiva, hay que buscar esa nueva forma de hacer política que todos anunciamos pero que difícilmente encontramos”.

No hubo fuga de votos

Consultado por el ruido que generaron en las últimas semanas las afirmaciones de que algunas votaciones de la DC estarían migrando al comando de Piñera, el parlamentario fue claro. “Si uno analiza los resultados es posible ver que están los votos de la Nueva Mayoría de siempre. Acá no hay fuga de votos de la DC”.

Finalmente, Morano avizoró con ojo crítico el hecho de cómo podría ‘venir la mano’ del próximo mandato. “Le decía en broma a un amigo: si la vez pasada nos querían subir el gas, ahora capaz que quieran hacerlo con el agua y la luz. Si Piñera quiere ganarse a Magallanes, tendrá que hacer un muy buen gobierno, potenciando el Plan Especial de Zonas Extremas, que es la gran herramienta para el desarrollo de la región y terminando los proyectos que están en curso”.