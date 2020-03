Oficio de Contraloría genera división entre alcaldes

Mientras que algunos se muestran de acuerdo con las limitaciones establecidas, otros argumentan que es su deber comunicarse con la comunidad de la forma que ellos decidan.

Más que aquietar las aguas, el oficio de la Contraloría General de la República conocido este martes echó más leña al fuego. El documento que cuestiona la participación de los alcaldes en los medios de comunicación y aclara que es el Estado el que puede dictar medidas extremas como cuarentena o aislamiento a propósito del coronavirus, generó una división entre las autoridades comunales de la región. Mientras algunos están de acuerdo con lo establecido en el oficio, otros lo cuestionan fuertemente.

La que lo hace con más fuerza es la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade. Ella ha sido una de las autoridades que ha criticado el actuar del gobierno por no implementar una cuarentena en Tierra del Fuego. “Yo he agotado todos los conductos regulares para establecer esta medida y no he tenido respuesta”, remarcó. Además se mostró en desacuerdo con el punto que cuestiona la participación de los alcaldes en los medios de comunicación. “No concuerdo con intentar limitar las opiniones de nosotros en estos medios porque así es la forma que tenemos de comunicarnos con la ciudadanía. Me sorprende incluso ver este tema en medio de la contingencia que estamos viviendo. Espero que no se deba a que hayan otras intenciones ocultas para hacer esto”, planteó Andrade.

Contrariamente, la autoridad comunal de Puerto Natales, Fernando Paredes, opina muy distinto. Se muestra de acuerdo con lo dictaminado por Contraloría y agrega que esto tiene que ver con lo que ocurre en la capital del país. “Comparto lo que se expuso en el oficio porque todos sabemos cuáles son nuestras atribuciones y nadie se ha extralimitado. Creo que la semana pasada el gobierno pudo haber estado más aproblemado con esta situación pero ahora está actuando acorde a lo que se necesita. Esto está dirigido a lo que pasa en Santiago con ciertos alcaldes pero a nosotros no nos afecta”, enfatizó Paredes.

Su par de Punta Arenas, Claudio Radonich, concuerda en algunos aspectos, aunque señala que el oficio no era tan necesario. “Creo que era necesario ordenar un poco el asunto porque habían algunas municipalidades que estaban cruzando un poco la línea. Pero siento que la fiscalización hacia la labor de los alcaldes tienen que hacerla los concejales y los vecinos. Son ellos los que deben ver que uno no comience a hablar de ciertos temas que no son relevantes o que de dedique a otras cosas mientras debería estar trabajando”.

En tanto, desde Tierra del Fuego, Blagomir Brztilo, alcalde de Primavera, vuelve a discrepar, al sostener que sólo han hecho lo necesario ante la falta de respuesta del gobierno. “Aquí no se han concretado las ideas planteadas por los alcaldes de Tierra de Fuego, el gobierno sigue sin escucharnos. Esa situación nos deja bastante complicados. Ahora, da la impresión que este oficio puede haber salido para ejercer una especie de gallito contra los alcaldes, pero nosotros estamos cumpliendo nuestra labor de conversar con nuestra gente y tenemos que decir cuando las cosas, sobre todo en Tierra del Fuego, las hacen desde el nivel central y sin preguntarnos a nosotros”, sentenció.