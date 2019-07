ONG Pather Nostrum busca director para el Eleam

Con molestia reaccionaron los funcionarios del Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor (Eleam), luego que se diera a conocer que la ONG Pather Nostrum busca director técnico para la residencia de calle Hornillas, en Punta Arenas, a pesar de que todavía no hay información oficial respecto de los resultados del concurso público abierto para la administración de la residencia.

Este anuncio, que circula hace más de una semana, se dio a conocer en medio de las conversaciones con distintas autoridades ante la oposición que se ha generado para el cambio de administrador.

Viviana Oyarzún Vargas, dirigenta del Sindicato de Eleam, recordó que se había establecido que el 28 de junio pasado el Senama comunicaría quién era el oferente y si la propuesta era admisible o no, lo que no se ha producido. “A la fecha no nos han informado del concurso público y de los resultados de este proceso”.

En medio del fantasma de los despidos que llega con el cambio de administrador de la residencia, Oyarzún sostuvo que ayer encontró el aviso de la organización ONG Pather Nostrum, que fue la única que participó de la visita de oferentes. “Es una organización que trabaja en discapacidad, que es muy diferente al trabajo con adultos mayores y si bien tiene experiencias con Senama, ha sido en programas con usuarios autovalentes y planes de corta estadía”.

En opinión de la funcionaria, esta decisión vulnera los derechos por parte de Senama, a quien acusa de hacer caso omiso de los cuidados clínicos que requieren los adultos mayores que son residentes del Eleam Magallanes. Cabe recordar que la mayor cantidad de los usuarios de la residencia de calle Hornillas tiene dependencia severa o moderada y requieren cuidados clínicos permanentes.

Sorpresa

La dirigenta se mostró sorprendida con el aviso que tiene una semana, indicando que se supone que aún no se sabe quién es el oferente o si es admisible o no, además que recién el 22 de julio la Contraloría General deberá iniciar el proceso de toma de razón. “Pensamos que están haciendo tiempo para que Contraloría realice el proceso de toma de razón con esta ONG haciendo caso omiso de las políticas públicas y de los parlamentarios que nos han apoyado”.

El anuncio publicado en el portal chiletrabajos.cl da cuenta que el Eleam Magallanes requiere director técnico que estará a cargo del buen funcionamiento del centro, incluyendo la atención directa de los usuarios, coordinación y participación en gestión en redes, siendo la contraparte directa de la institución operadora. Para ello piden un profesional del área de la salud o de las ciencias sociales, con especialización o formación en materia de vejez y experiencia mínima de un año en trabajo con adultos mayores.

Gestiones de parlamentario

En medio del complejo escenario que vive el Eleam Magallanes, el diputado Karim Bianchi, ofreció a los funcionarios asesoría legal frente al concurso por la administración del establecimiento, al recordar que la mayoría de los residentes no son autovalentes y dependen de los servicios que se les brinda en la residencia. “Si la adjudicación se realiza con las actuales bases de licitaciones se estarían violando los derechos fundamentales de los adultos mayores, como lo son el derecho a la vida y a la salud…Las bases son muy simples, son para otra realidad, son bases centralistas hechas en Santiago para otro tipo de Eleam y no el que existe en Magallanes”.