Opinan turistas sobre la crisis social que vive el país: “Es triste ver cómo se encuentra la ciudad”

Conscientes de la actual crisis social por la que atraviesa el país y el posible impacto que ésta podría tener en la industria turística, La Prensa Austral salió a las calles a recoger la opinión de los turistas, quienes lamentaron el vandalismo y lo dañadoque está el centro de la ciudad.

Eugenio Mauricio Jordan, estadounidense, comenta su apreciación respecto a la ciudad “es segunda vez que me encuentro acá, con los años todo cambia, Punta Arenas es un lugar muy hermoso y me encanta. Respecto a la crisis social considero que como norteamericano no debo inmiscuirme en temas políticos”.

Alejandro Vargas, residente de Hong Kong, admitió que “tengo sentimientos mixtos sobre la contingencia, sé que debe existir un cambio, pero no estoy de acuerdo con el vandalismo, apoyo las protestas y el poder expresarse, sin embargo cuando pasa a una situación criminal no me parece bien. Punta Arenas me pareció un hermoso lugar para visitar, lo único lamentable son los graffitis”.

Natalia Vargas, colombiana, en su primer día recorriendo la ciudad, afirma que “hay edificios antiguos muy lindos, de arquitectura muy bonita que es una pena que estén todos rayados y afectados por las protestas. Pero pese a lo triste de ver cómo se encuentra la ciudad, Punta Arenas nos ha parecido un lugar muy bello, más de lo que esperábamos”.

El también ciudadano colombiano, José Bastidas, manifestó tener sentimientos encontrados. “Considero que Chile es un país que puede cambiar bastantes cosas mejorando la educación y la salud para dar igualdad de oportunidades y me parece que es una protesta justificada, pero en ningún momento justifica el vandalismo o el dañar al patrimonio. Punta Arenas es una ciudad preciosa y nuevamente no se justifica el daño al espacio público y al patrimonio, ya que perjudica a todos sus ciudadanos”.

Mientras que Fabián González, connacional, de la Región Metropolitana, subrayó que “se viene un cambio y lo podemos apreciar en las distintas regiones del país, espero que este cambio sea profundo y no sólo superficial, ya que en este momento nos encontramos estancados, no hay avances de parte del gobierno. Creo que la contingencia sí ha afectado al turismo, se nota en los aeropuertos, no existe la misma cantidad de gente, por mi trabajo viajo bastante y Punta Arenas es uno de los lugares que he visitado con más turistas, menos rayados y con menos blindaje de sus edificios”.

Por último, Juan Carlos Ramírez, uruguayo, quien llegó hace poco, señaló que encontró maravilloso este lugar, incluso desde el avión. “No noto nada extraño con el tema de las protestas, me da la impresión que es más bien en Santiago, me parece un lugar tranquilo y hermoso para estar y disfrutar”.