Opiniones divididas de senadores magallánicos causó aprobación en aumento de pensiones solidarias

Ya es un hecho. El pago con aumento del 50% de las pensiones en el Pilar Solidario se adelantará para diciembre tras el acuerdo de la Comisión Mixta parlamentaria con el gobierno.

Y así lo confirmó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicando que se respetarán los tramos del pago bajo las directrices señaladas en el marco de entendimiento alcanzado la semana pasada. Esto quiere decir que los mayores de 80 años recibirán en este primer aumento un 50%; los de 75 a 79 años 35%; y 25% para quienes tienen entre 65 y 78 años.

Bajo este contexto, el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, recalcó que “el gobierno, particularmente el Presidente Piñera, no ha logrado entender la situación que nos expresa la gente con los temas sociales. Cuando propone este incremento del 50%, lo hace a las personas de 80 años o más, esta es una situación muy perversa y tiene que ver que las personas de esa edad, por más que aumentara las expectativas de vida, son las menos”. El senador Bianchi continuó diciendo que “la gran cantidad de los pensionados es de los 65 a 75 años, ese es el gran número de pensionados en Chile, por lo tanto, la medida del Gobierno es para la menor cantidad de pensionados”.

En esa misma línea, la senadora DC, Carolina Goic recalcó que “creo que lo que se ha hecho es un avance que va a permitir que las pensiones se paguen desde diciembre. Es para los pensionados que están bajo la línea de la pobreza de mayor edad”. Además, Goic agregó que “es un buen avance, pero es muy importante clarificar que lo que le hemos pedido al ministro es que se tramite con rapidez el proyecto de reforma de las pensiones. Porque con este acuerdo, en el marco de la Ley de Presupuesto, se mejora el Pilar Solidario a diferencia de lo que dijo la Cámara que era un papel sin recursos, que no es la forma de hacer las cosas, en el Senado logramos que se utilizaran esos recursos con una gradualidad de dos años, pero con los recursos consignados”.

Por otro lado, Carlos Bianchi contextualizó que “las pensiones en Chile no permiten vivir. Las personas pensionadas en nuestro país no pueden vivir, porque no alcanza. La gran mayoría queda por debajo de la línea de la pobreza. Cuando uno se jubila comienza a empobrecerse”. Además, agregó que “me parece bien que llegue lo antes posible a las personas de 80 años, pero qué pasa con los otros segmentos, quedan al margen personas con discapacidad y sus pensiones no tuvieron reajuste. Qué pasa con las personas que han cotizado toda su vida y tienen pensiones de 180 mil pesos, esa discusión se postergó”. El senador independiente finalizó de forma enfática que “la reclamación que nos hacen las personas es muy legítima y es la dignidad. No podemos nivelar para abajo, creo que las pensiones deben estar sobre la línea de la pobreza”.

En cuanto a la reforma planteada por la senadora Goic, recalcó: “Lo que está pendiente es el proyecto de reforma de pensiones que lleva más de un año en la Cámara de Diputados, queremos sacar ese proyecto rápido para mejorar las pensiones de la clase media, reformar las AFP. Es por esto que me parece bien lo que conseguimos ahora para garantizar que ningún adulto mayor esté bajo la línea de la pobreza”.

“Claro que a todos nos gustaría que se hubiera hecho de forma inmediata, pero conseguimos el incremento. Conseguimos algo que antes no existía”, finalizó Goic.