Opinó presidente regional del Colegio de Contadores:“La gran deuda con las Pymes es que no haya condonaciones de multas en tiempos de pandemia”

Adolfo Canales analizó las recientes medidas tributarias que están orientadas a reactivar a la economía y apoyar a los emprendedores y grandes empresas.

Para el presidente del Colegio de Contadores en Magallanes, Adolfo Canales, la gran deuda con las pequeñas y medianas empresas es el no haber entregado el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería condonación de multas totales en tiempos de pandemia.

Expresó que esta fue una atribución clara y esperanzadora entregada en el Decreto Supremo N°420 de Hacienda, que señala en el punto 9 del Artículo 01: “Facúltase al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para condonar, total o parcialmente, los intereses penales y multas aplicadas a las declaraciones de impuestos presentadas fuera de plazo u otras gestiones vinculadas con declaraciones de los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta y en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, hasta el 30 de septiembre de 2020”.

Canales lamentó que a la fecha las tasas de condonación por pago contado son las mismas que en circunstancias normales.

Sin embargo, al analizar los distintos beneficios contemplados en las medidas tributarias para reactivar la economía, el presidente de los Contadores explicó que la puesta tributaria es canalizar a una cantidad importante de contribuyentes al régimen tributario de Propyme Transparente, por lo tanto no tiene sentido entregar un beneficio donde no apoya realmente a las Pymes, sino a un grupo mínimo. “Va a pasar lo mismo que con al Apoyo a la Clase media canalizado por el SII. Muchos contribuyentes pequeños tuvieron como promedio menos de $400.000 de ingreso, y no pudieron acceder al beneficio. Ni hablar de las EIRL ySpA, en donde no era factible acogerse porque el beneficio era para el empresario individual”.

Devolución de

crédito fiscal

En cuanto al beneficio de devolución de crédito fiscal Iva acumulado para las Pymes, señaló que es un buen beneficio y que espera agilidad por parte del SII considerando que toda la información está en sus bases de datos. “Esto siempre y cuando no pase por un proceso de auditoría que dilataría el beneficio”.

En cuanto a la depreciación instantánea, dijo que ya prácticamente está instalado en las Pymes, a través de la Ley de Modernización Tributaria y leyes anteriores, así que es un beneficio para la gran empresa. Lo que es novedoso, consideró, es la amortización instantánea de intangibles, pero que en volumen el impacto es mínimo.

“Ahora hay que ver en la práctica, que tan motivadoras son las políticas de fomento de nueva inversión en regiones, y que realmente cumplan o necesiten una evaluación de impacto ambiental. Aquí es importante, que previamente Chile defina claramente que empresas quiere fomentar, sino es letra muerta”, afirmó Adolfo Canales.