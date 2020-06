Organizaciones de extranjeros piden más apoyo de la comunidad para sus campañas solidarias

Si ya vivir la pandemia ha sido difícil y dolorosa para la comunidad magallánica, más aún lo ha sido para aquellos que llegaron desde el extranjero buscando un mejor horizonte. Colombianos, dominicanos y venezolanos conforman el mayor contingente de foráneos en la región, y han sufrido significativamente con esta emergencia, pues solamente el 1,8% cuenta con su Registro Social de Hogares, según informaron desde la agrupación dominicana “Quisqueya la bella”.

Esta organización se unió a “Colombianos Unidos en la Patagonia” y el Centro de Integración y Desarrollo para el Inmigrante en la Patagonia, para llevar adelante la campaña “Ningún hogar sin alimentos”, que impulsan desde abril pasado, pero que en las últimas semanas ha tenido una baja participación, lo que los tiene preocupados, puesto que en un principio realizaban entregas cada quince días y ahora están viendo que apenas podrán cubrir un mes.

Ariana Vargas es la presidenta de la agrupación de dominicanos, que viendo cómo la mayoría de los extranjeros no estaban recibiendo ayuda, debido a que no contaban con su Registro Social de Hogares o no calificaban para el beneficio, decidieron unirse y comenzar esta campaña. “Nos reunimos con el Comité Sin Fronteras en abril y cada quince días entregamos entre 20 y 30 canastas, pero últimamente los aportes han sido muy pocos, tanto que a fin de mes llegamos casi arañando, pero algunas personas anónimas nos han dado aportes y se está organizando un evento de Dj’s, con lo que pudimos cubrir lo de mayo”.

En junio y julio ya queda en evidencia la baja, ya que no tienen ni la mitad de lo necesario, por lo que se sienten frustrados, mientras continúan esperando aportes en Teniente Torrens Nº0360, población Calixto, que corresponde a una iglesia evangélica. Vargas indica que se requieren alimentos no perecibles y además, se reciben aportes en la cuenta Rut de BancoEstado Nº19621786K, cuyo correo electrónico es comitesinfronteras2020@gmail.com y la próxima entrega está programada para la próxima semana.

“Un 1,8% de todos los extranjeros cuenta con Registro Social de Hogares, la nada misma. Nosotros ahora, enviamos una carta para que los extranjeros puedan tener facilidad para hacer el trámite, y enviar otra al alcalde Radonich. La gobernación es como que nosotros no existiéramos, en la intendencia menos. He hecho tres listas y ninguna ha tedido respuesta”, concluyó Ariana Vargas.