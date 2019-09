Organizador del Club Andino y del Festival Folclórico en la Patagonia

“Antuco” González Yaksic Su preocupación por Magallanes, lo llevó, junto a otros destacados vecinos de Punta Arenas, a planificar y materializar, con mucho acierto, variadas acciones para la zona, las que aún peduran en el tiempo

Por Mario Isidro Moreno

“En la alta cuesta, listo para el descenso/me apoyo en el bastón y descanso un instante/y encandilado veo el mundo, a lo largo/y a lo ancho, resplandeciente, azul y blanco/veo arriba callados, cresta junto a cresta/los montes solitarios y helados/cuesta abajo, perdida en el resplandor/valle tras valle se precipita la intuida senda/perplejo, me detengo un momento/embargado por la soledad y el silencio/y sigo deslizándome por la inclinada pared/hacia los valles, raudo y sin aliento”.

Estos versos del poeta alemán Herman Hesse, nos lleva a contemplar la figura del gran magallánico Antonio “Antuco” González Yaksic, hoy, apoyado en su bastón en el cual descansa sus noventa años de vida. Nos lo imaginamos observando las pistas casi vacías de nieve del Club Andino de Punta Arenas que él, hace muchos años, junto a otros próceres locales, logró organizar, agregando a ello diversos logros en la cultura y el turismo.

Nace en la Perla del Estrecho el 28 de enero de 1930, dos años después de su único hermano Carlos González Yaksic. Hijos de Nicolina, descendiente croata, y José, un emigrante asturiano que se afincó en Punta Arenas.

“Crecimos y vivimos en 8 domicilios de esta ciudad. Uno de ellos fue en los altos del Teatro Municipal, lugar del cual mi padre era administrador. Nuestras habitaciones se encontraban en el cuarto piso, es decir en las claraboyas del edificio. También allí mi progenitor abrió una oficina de contabilidad ‘González y Aguirre’”.

“Al llegar a la Patagonia, muy joven, mi padre ejerció los oficios de vellonero y alambrador, labor que desarrolló en estancias argentinas, teniendo como compañero y amigo a su compatriota, Antonio Soto Canalejo, conocido como el ‘Gallego’ Soto, que fue uno de los principales dirigentes anarco sindicalistas en las huelgas obreras de la Patagonia Argentina en 1921”.

“Ante la represión sufrida por los trabajadores, ambos huyeron hacia la Patagonia chilena, por distintos caminos, reuniéndose posteriormente en Punta Arenas. En ese tiempo mi padre fue administrador del Hotel Hispanoamericano, de calle 21 de Mayo. Recuerdo la presencia de don Antonio Soto desde pequeño en el establecimiento hotelero, alto e imponente y más tarde en el Bar Oquendo”.

“Mi padre habiendo desarrollado luego distintas actividades en esta ciudad, se inscribe en un curso por correspondencia que dictaba el Instituto Pinochet Le Brun de Valparaíso, recibiéndose luego de contador, siendo muy joven”.

“Tuve mi época parvularia, curiosamente, en el Liceo de Niñas, en una especie de jardín mixto donde eran compañeras Sonia y Myriam, luego destacado dúo de vocalistas nacionales”.

“Nuestros estudios primarios con mi hermano Carlos fueron en la Escuela Anexa del Liceo de Hombres, que funcionaba donde hoy está la Escuela Croacia. Luego ingresé al Liceo de Hombres y mi hermano al Instituto Comercial, posteriormente él se matriculó en la Universidad Técnica del Estado, recibiéndose de profesor en Ciencias Comerciales y Estadística, yo, realicé estudios en la Universidad de Chile en la capital, obteniendo el título de químico farmacéutico”.

“Dejamos diversas amistades en los barrios de nuestra residencia: Avenida Bulnes, Waldo Seguel esquina Chiloé, etc. muchos amigos de la infancia entre los cuales está Pablo Thomsen, el familión Camelio, Olegario Perez, familia Arecheta, familia Krumenaker, el padre de Mario Navarro, Francisco Eterovic y las familias Ivelic, Amarales, Pirozzi, el ‘Gringo’ Finlayson y Enrique Sánchez”.

“Menciono igualmente a muchos amigos que me ayudaron a cumplir mis objetivos, como el locutor René Formantel y ‘Cocho’ Cárcamo, en el Festival Folclórico en la Patagonia; Osvaldo Wegmann, director del diario La Prensa Austral, el intendente de Magallanes, Mateo Martinic Beros, Roque Tomás Scarpa en ese entonces jefe de la Cormag, posteriormente Carlos Zanzi y mi hermano Carlos como factor importantísimo”.

“Carlos fue un luchador social, siempre muy deportista, en básquetbol, integró el seleccionado de Punta Arenas; jugó fútbol en el Deportivo Español, fue dirigente del box, destacado regidor municipal, luego alcalde en varias oportunidades, diputado de la República, en fin tantas actividades en las cuales destacó”.

“Yo era amante del deporte pero sólo jugaba a las bolitas con mis amigos de barrio”.

“Me recibí el año 1954 en la Universidad de Chile y al venirme a Punta Arenas, comienzo a prestar servicios en la Dirección de Obras Sanitarias, siendo profesional encargado de la Planta de Filtros durante muchos años. Al mismo tiempo, con la familia adquirimos una peluquería/farmacia a la familia Munetic, en calle Errázuriz, instalando una farmacia llamada ‘El Indio’”.

Sus logros deportivos, culturales y turísticos

Su inquietud por Magallanes, lo lleva a planificar con bastante acierto, variadas acciones para la zona:

“La región estaba como caída, un poco durmiendo, y con un grupo grande de amigos, se nos ocurrió reactivar las acciones de invierno, como una manera de darle cierta alegría a esta estación del año. Existía en ese entonces un pequeño Club Andino, el cual decidimos renovarlo, aumentar su espacio y modernizarlo. Todo esto coincidió con la Corporación de Magallanes Cormag, institución que permitía usar los fondos locales en la región. Lo que faltaba era un andarivel y fue lo primero que se adquirió con esos dineros. Compramos ese aparato, que lleva cincuenta años trabajando, y que fue instalado por el francés creador de andariveles, el cual, para la inauguración trajo al deportista francés, campeón mundial de esquí, Jean Claude Killy”.

“De ahí comenzó a tomar auge el deporte de la nieve, con una escuela de esquí, con profesores escogidos y uno local, un croata de apellido Cvitanic y ‘Vitoco’ López”.

“Efectuamos elecciones de reina de las Nieves: Lidia Amarales y Viviane Blandot fueron dos de ellas; luego iniciamos el turismo popular de invierno, cuando estaba de alcalde el ‘hermano’ Agüero, el cual, a través de la Dirección de Educación, elegía todos los miércoles, a los mejores alumnos de las escuelas públicas, ‘deportistas de la semana’, los que eran premiados llevándolos al Club Andino donde almorzaban y luego se les enseñaba a esquiar”.

“Se hizo la Primera Expo de Pintura Magallánica, donde se descubren grandes artistas de la región. La muestra de las obras se realizó en el kiosco de la Plaza Muñoz Gamero, transformado en un iglú. Para la inauguración se invita al mayor de Ejército, Arturo Aranda Salazar, que había logrado la hazaña de llegar al Polo Norte, en un trineo tirado por perros”.

“También se crearon las Fiestas Invernales. Todo esto fue propuesto en un congreso celebrado en Puerto Natales, el “Primer Congreso de Turismo”, realizado en el año 1969. En la ocasión, se propusieron dos actividades y fueron aceptadas con gran beneplácito: el Carnaval de Invierno y el Festival Folclórico en la Patagonia”.

“Como se necesitaba alojamiento para las delegaciones, creamos la Casa del Deportista, al lado del gimnasio de la Confederación Deportiva (Hoy Casino Dreams)”.

“En el aspecto turístico se instaló una posada en Porvenir, se colocó la primera piedra en la hostería Wala en Puerto Williams, todo esto a través de una gran empresa: Ematur, dependiente de la Cormag, donde destacaron el ‘Gato’ Lanfranco, Armando ‘Piquete’ Figueroa y ‘Vituperio’ Radic”.

“Con esta entidad, se tomó la concesión del Hotel en Dos Lagunas, donde se hacía turismo popular. En este mismo aspecto se llevaba en buses de la propia empresa Ematur, al Parque Nacional Torres del Paine, a visitantes locales, los cuales se alojaban en carpas familiares”.

“Asimismo, se entregan en concesión lugares en San Juan, próximo a Fuerte Bulnes, a instituciones con fines de veraneo”.

“Todo esto se realizaba a través de los fondos que permitía la denominada ‘Ley Lorca’ (impulsada por el senador por Magallanes Alfredo Lorca Valencia), lo que incluía hasta pasajes gratuitos vía aérea para estudiantes universitarios que debían seguir carreras en la capital, los que debían exhibir el certificado respectivo de la Universidad”.

“Al respecto hay una anécdota: a cierto apoderado, cuyo hijo estaba estudiando en Santiago, su retoño le decía que era uno de los mejores discípulos. El padre, feliz, le contaba a todo el mundo que su hijo era una lumbrera, pero, cuando recibió el certificado que debía presentar para obtener el pasaje gratuito vía aérea, leyó con gran disgusto lo siguiente: XXX “Alumno Regular de la Universidad…”. Al percatarse que su hijo sólo era “alumno regular” y no especial, ocultó el certificado y canceló de su bolsillo el pasaje”.

“En cuanto al Festival Folclórico en la Patagonia, los contactos iniciales para los artistas nacionales los hizo René Largo Farías y en lo relacionado con los argentinos Ernesto Mrugalski. El primer festival se realizo en el Teatro Gran Palace, de calle Bories, a tablero vuelto. Nació allí la canción ‘Mensaje en la Patagonia’, de los autores René Rojas y Arturo Barros,defendida por el grupo Los Lazos, de Coyhaique/Puerto Aysén. Se contó con la presencia de varias provincias sureñas de Chile y localidades argentinas de Río Gallegos, Río Grande y artistas invitados de Argentina”.

“Fue una gran Fiesta Patagónica”.

Su reclusión en Dawson y su relegación a San Fernando

“Era el mes de septiembre de 1973; yo estaba tocando el timbre en la casa de mi hermano Carlos, en calle Sarmiento, cuando vuelvo mi cabeza y veo a unos militares apuntándome con una metralleta. Me detienen y me envían prisionero a la isla Dawson, donde permanecí hasta el 20 de agosto de 1974”.

“Allí hubo de todo”.

“Al salir de Dawson me envían relegado a San Fernando, en la Sexta Región, donde, por tener arresto domiciliario, debía firmar diariamente en un cuartel policial. Me recibe un coronel de apellido González, el cual me dice: -tranquilo, venga los días lunes sólo a firmar un papelito, porque no hay ningún González malo”.

“Estuve allí dos años realizando trabajos para una firma importadora de Santiago distribuyendo en una citroneta artículos varios; y, en mis viajes, aprovechaba de catar todos los exquisitos vinos del valle de Colchagua”.

“Al cabo de dos años, trato de regresar a Magallanes pero me encuentro con grandes desilusiones: mi teléfono estaba intervenido y mis amigos cruzaban por el frente y sólo me saludaban a la distancia y, viendo que esto era para largo, decidí irme a Santiago con mi esposa y mis cuatro hijos. Yo estaba casado con Ema Mrugalski (hoy fallecida), con la cual tuvimos a cuatro hijos e hijas Eduardo, Fernando, Beatriz y Paula”.

“Tengo varios nietos y una bisnieta. Tienen nombres de la naturaleza se llaman Amapola y Almendra. Mi bisnieta se llama Sol”.

“En la capital, con unos amigos que los habían despedido políticamente del Laboratorio Chile, creamos la pequeña empresa Forgen (formulario genérico), una de las primeras en producir los medicamentos genéricos, tan de moda hoy día. Sólo duramos un par de años, a raíz de haber sufrido un dumping económico, que nos llevó al fracaso”.

“Hoy, estoy de visita en la región, a raíz de la invitación que me cursó mi amigo José Luis González Dubrasic, para asistir al matrimonio de su hija Loreto en Puerto Natales. Fue una feliz y hermosa fiesta magallánica, como en los buenos tiempos”.

“Venir a Punta Arenas me produce fuertes deseos de quedarme, porque acá tuve una infancia y adolescencia muy feliz. Con el pasar del tiempo pude gestionar a algunas expediciones que vinieron de Alemania e Italia a las Torres del Paine. Intenté un poco de alpinismo casero, sin resultados”.

“Fui, en realidad, un hombre muy inquieto y esta tierra magallánica me trae mucha nostalgia, una gran NOSTALGIA”.