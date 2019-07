Orquesta Sinfónica de la Umag, orgullo magallánico

Jaime Bustamante Bórquez

El próximo 10 de agosto la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, que dirige el maestro Ricardo Colima Acuña, ofrecerá a la comunidad un interesante programa, con obras del salburgués Wolfgang A. Mozart. En la oportunidad, actuará como solista invitada, la soprano Pamela Castro, quien vendrá desde la capital, a ofrecer esta gala denominada “Concierto de Invierno”. Y aunque esta noticia es motivo de gran alegría para los amantes de la música docta, hay que reconocer que la agrupación universitaria, nos ha acostumbrado y sorprendido con prolijos programas que muestran el sólido trabajo del maestro Colima y sus dirigidos.

Fue en 2013, cuando la casa de estudios superiores magallánica, obtuvo el financiamiento a través del programa de mejoramiento institucional del Ministerio de Educación: “Convenio de Desempeño de Identidad del Fin del Mundo”.

Según describe la página institucional, este programa: “permite promover la constitución de una orquesta sinfónica, bajo la dirección del Maestro Ricardo Colima Acuña. Se adquieren nuevos instrumentos musicales de viento y bronce. En esta nueva etapa, la orquesta sinfónica cuenta con las 4 familias de instrumentos: cuerdas, vientos maderas, vientos bronce y percusión”.

Luego de muchos años, una vez más, la Región de Magallanes contaba con una orquesta con las cuatro familias, como existió entre 1929-1937 y posteriormente entre 1969-1973.

Este verdadero hito en la música local, es un interesante desafío, que los universitarios han superado a costa de mucho trabajo, esfuerzo y talento de sus integrantes.

“Durante los últimos 5 años, la orquesta sinfónica universitaria realiza temporadas anuales de conciertos que van dirigidos a la comunidad de la región, con acceso gratuito, incluyendo la participación de solistas invitados de renombre nacional e internacional, además de trabajar con el Coro de la Universidad, interpretando un amplio repertorio universal desde el barroco al contemporáneo, incluyendo también la música de compositores chilenos. Para este 2019, la orquesta está integrada por 30 músicos estables, destacando la participación de estudiantes de pre grado de la Umag y músicos externos” (página institucional).

La formación de los instrumentistas

Para llegar a este nivel, es necesario un largo trabajo de formación de los intérpretes, esta tarea, está a cargo los destacados maestros, Claudia Uribe Venegas y Ricardo Colima Acuña.

La profesora de violín Claudia Uribe Venegas, es la encargada de iniciar a los más pequeños en el instrumento. Esta etapa, es fundamental en el desarrollo del futuro intérprete. Las clases de violín de la profesora Uribe, están diseñadas en un planteamiento entretenido, pero respetando los planes y programas del conservatorio. Claudia Uribe, dirige la orquesta infantil y la orquesta preparatoria, ambas del Conservatorio de la Universidad de Magallanes.

Tras este periodo de formación, que dura un par de años, los estudiantes se incorporan a la cátedra del profesor Colima, trabajando intensamente, técnica y repertorio, herramientas fundamentales para su incorporación a la orquesta.

Al referirse a los integrantes de la orquesta, el maestro Colima no esconde su orgullo al señalar: “Actualmente los interpretes que integran las filas de primeros y segundos violines y viola, fueron formados desde pequeños por nosotros y ahora ya son unos concertistas en sus respectivos instrumentos”. Frente a la pregunta de cuáles son los desafíos de la orquesta en el futuro inmediato, Ricardo Colima, confiesa: “Los desafíos venideros para la orquesta, es convertirla a futuro en una agrupación profesional, como las hay en otras regiones y que los integrantes, puedan además hacer clases en el conservatorio para así, ir formando de manera permanente a nuevas generaciones de intérpretes, mejor dicho, nuevos concertistas”

Aunque el trabajo es arduo y no hay tiempo para el descanso, los logros alcanzados por la orquesta son el mejor incentivo, para este par de maestro dedicadas por entero a su objetivo mayor. Cuando realiza el recuento del camino recorrido, Colima señala: “Es así como poco a poco se ha ido formando la orquesta sinfónica de la universidad, agrupación estable, con temporada de conciertos anuales y con invitados de renombre nacional e internacional que vienen a participar como solistas”.

No están exentos de dificultades, pero eso no desanima el trabajo diario: “Lo más difícil es que cada año se van renovando algunos puestos que quedan vacantes y que hay que comenzar con nuevos integrantes, pero al poco tiempo ya se sienten seguros para desarrollar las obras que vienen en los diferentes programas, con obras originales y con alto grado de dificultad y, al final se interpretan a un muy buen nivel, eso brinda una gran satisfacción”. El maestro Colima se plantea la necesidad de consolidar la actividad instrumental, para eso señala: “Sería destacable, que en un corto plazo la universidad pueda abrir las carreras de interpretación, así la región no siga perdiendo a nuestros talentos que emigran a otras universidades del país o del extranjero para obtener el título correspondiente, ya que nosotros formamos y los otros se llevan los créditos, al cambiar esto, podríamos tener una gran orquesta sinfónica en la región y de primer nivel”.

Con respecto al año 2020, y los actos relacionados con la circunnavegación, manifiesta: “En relación a los 500 años, la obra pensada que me interesaría poner en el tapete es la «Sinfonía Antártica» de Ralph Vaughan Williams, una obra de gran magnitud y con un nombre acorde a la región en que vivimos, pero necesitaríamos una orquesta con una buena maza de cuerdas y vientos, se tendría que traer algunos músicos extras y conseguir algunos instrumentos que no hay en la región como son algunos de percusión, sería fantástico poder hacer la obra maravillosa de este compositor inglés”.

El maestro Colima

Ricardo Colima Acuña estudió Interpretación Musical con Mención en Violín en el Conservatorio Nacional de Música de la Universidad de Chile, con los Maestros Jaime de la Jara e Isis Muñoz y tomó clases de técnica en violín con el Maestro Humberto Carfi en Argentina. Estudió dirección orquestal con los Maestros, Carlo Franci (Italia) y Francis Rainey (Inglaterra).

En Chile ha dirigido la Orquesta de Cámara de la Universidad Austral de Chile, El Encuentro de Orquestas Juveniles de la V Región, y la Orquesta de Cámara de la Universidad de Magallanes, el Campamento Musical del Marqués de Mancera en Valdivia, La Orquesta Regional Bicentenario de la XII Región en conmemoración de los 200 años de la República de Chile, el Encuentro Nacional de Orquestas en Panguipulli.

El maestro Colima ha sido distinguido con reconocimientos como: National Chamber Orchestra of South Africa, “Johnny Walker Award” a la mejor orquesta del año 1996, la medalla del Congreso Nacional de Chile 2005 y de la Agrupación Folclórica “Los Chenitas” de San Bernardo, ambas por su trayectoria musical.

Actualmente es director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes.

Programa 2019 de la Orquesta Sinfónica de la Umag

10 de agosto: «Concierto de Invierno» invitada soprano Pamela Castro.

14 de septiembre: “Concierto de música chilena”, junto al Coro de la Universidad de Magallanes, Director: Maestro Nicolás Petrovich Rodríguez.

19 de octubre: «Concierto de Primavera», invitados: soprano Yvonne Colima, bajo Sergio Gómez y Hernán Jara, flauta solista de la Orquesta Sinfónica Chile.

4 de diciembre: «Concierto de Verano», concierto para órgano, solista Luis González Catalán.

20 diciembre: “Concierto de Navidad”, Universidad de Magallanes.

21 de diciembre: «Concierto de Navidad», Santuario María Auxiliadora del Colegio Don Bosco.